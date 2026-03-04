Nincs megállás, tovább emelkedik az olajár a háború árnyékában

A Brent nyersolaj hordónkénti ára 2,5 százalékkal, 83,4 dollárra emelkedett. Az amerikai WTI jegyzése 1,7 százalékkal, 76,3 dollárra nőtt. Mindkét irányadó olajfajta az előző két kereskedési napon összesen mintegy öt százalékot drágult. Az áremelkedés üteme ugyanakkor némileg lassult, miután Donald Trump jelezte, hogy az amerikai haditengerészet szükség esetén kíséretet biztosíthat az olajszállító tartályhajóknak a Hormuzi-szoroson át.
Izraeli és amerikai erők kedden csapásokat mértek iráni célpontokra, amire válaszul Teherán a térség energetikai infrastruktúráját vette célba egy olyan régióban, amely a globális olajtermelés közel egyharmadát adja. Irán emellett tartályhajókat is megtámadott a Hormuzi-szorosban, amelyen a világ kőolaj- és cseppfolyósított földgázforgalmának nagyjából ötöde halad át.
A szoros a teherhajózás számára jelenleg ténylegesen zárva van.
Irak, a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) második legnagyobb termelője, napi csaknem 1,5 millió hordóval – vagyis mintegy a felére – kényszerült csökkenteni kitermelését a tárolókapacitások telítődése és az exportútvonalak hiánya miatt. Iraki illetékesek a Reutersnek azt nyilatkozták, hogy az ország napokon belül kénytelen lehet teljes, napi közel hárommillió hordós kitermelését leállítani, ha az export nem indul újra.
Trump bejelentette, hogy elrendelte az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Pénzügyi Társaságánál (DFC) politikai kockázatbiztosítás és pénzügyi garanciák nyújtását az Öböl térségében zajló tengeri kereskedelemhez. Az ING elemzői szerint ez üdvözlendő lépés, különösen annak fényében, hogy a biztosítók sorra mondják fel a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók háborús kockázati biztosítását. Ugyanakkor mind a garanciák kiépítése, mind a haditengerészeti kíséret megszervezése időigényes folyamat.
Több ország és vállalat máris alternatív beszerzési forrásokat keres: India és Indonézia más energiaszállítók felé fordult, egyes kínai finomítók pedig leállították vagy előrehozták karbantartási programjaikat. Az Egyesült Államokban az API adatai szerint a nyersolajkészletek a múlt héten 5,6 millió hordóval nőttek, jóval meghaladva az elemzők által várt 2,3 milliós emelkedést.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
