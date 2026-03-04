Putyin azzal fenyeget, hogy hamarosan leállítaná Európa és Magyarország teljes gázellátását

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Vlagyimir Putyin orosz elnök arról beszélt, hogy Oroszország hamarosan teljesen leállíthatja az európai gázexportot, és más, ígéretesebb piacok felé fordulhat. Ez húsba vágóan érintené Magyarországot, amely egyedüli uniós tagállamként még a legnagyobb mértékben a Török Áramlat gázvezetéken érkező orosz gáztól függ.

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán arról beszélt, hogy

Oroszország akár leállíthatná a gázszállítást az európai piacokra, és helyette inkább más, ígéretesebb piacok felé fordulna.

Putyin ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre nem konkrét döntésről van szó, hanem – saját szavaival élve – "hangos gondolkodásról". A Reuters szerint hozzátette, hogy mindenképpen utasítja a kormányt: az érintett vállalatokkal együttműködve dolgozzák ki a teljes exporttilalomra kapcsolatos kérdésekre vonatkozó részleteket.

Az európai gázfüggőség az orosz importtól jelentősen csökkent az ukrajnai háború kitörése óta, de 2025-ben még mindig kimutatható mennyiségű orosz gáz érkezett a kontinensre.

Az Európai Unió teljes gázimportjának mintegy 12 százaléka származott Oroszországból 2025-ben – ebbe a vezetékes gáz és a cseppfolyósított földgáz (LNG) egyaránt beletartozik.

Ez ugyan jelentős visszaesés a háború előtti időszakhoz képest, amikor az orosz részarány 40 százalék körül volt, de azt mutatja, hogy a kontinens még nem vált teljesen függetlenné az orosz energiahordozóktól. Noha már megszületett a döntés, hogy 2027 elejéig az LNG-, az év végéig pedig a vezetékes gáz vásárlását is megtiltják a tagállamoknak. A tagállamoknak – így Magyarországnak is – idén március 1-ig elkészíteniük leválási terveiket, amelyek alapján április 15-én tesz javaslatot az importtilalom alkalmazására az Európai Bizottság.

A vezetékes szállítások döntő része 2025-re egyetlen útvonalra szűkült: a Török Áramlat vezetékre, amely Magyarországon keresztül kapcsolódik az energiahálózatba.

Miután 2025 elején megszűnt az Ukrajnán keresztüli orosz gáztranzit, ez a vezeték maradt az egyetlen jelentős csatorna, amelyen keresztül orosz gáz érkezik Európába. A szállítás volumene még növekedett is: a Török Áramlaton keresztül 2025-ben összesen mintegy 16,8 milliárd köbméter földgáz jutott el európai országokba.

Magyarország ebben a rendszerben kulcsszerepet játszik, mert a régió egyik legnagyobb felvevőpiaca maradt az orosz gáz számára. A rendelkezésre álló adatok szerint 2025-ben mintegy 7,8 milliárd köbméter orosz földgáz érkezett Magyarországra a Török Áramlat vezetéken keresztül, ami a magyar gázfogyasztás döntő részét fedezi.

A mostani bejelentés Vlagyimir Putyintól abból a szempontból meglepő, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter szerdán találkozott is az orosz elnökkel, ahol energetikai témákról is beszélgettek, de erről a hivatalos magyar tájékoztatás szerint nem esett szó.

A magyar tárcavezetővel azonban egyetértettek abban, hogy energetikai téren továbbra is garantálható Magyarország ellátása, valamint fenntartható a jó együttműködés.

Egyelőre Putyin nem tett még bejelentést arról, hogy teljesen leállítanák Európa gázellátását, az azonban Magyarország számára súlyos csapást jelentene.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU