Putyin azzal fenyeget, hogy hamarosan leállítaná Európa és Magyarország teljes gázellátását

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán arról beszélt, hogy
Oroszország akár leállíthatná a gázszállítást az európai piacokra, és helyette inkább más, ígéretesebb piacok felé fordulna.
Putyin ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre nem konkrét döntésről van szó, hanem – saját szavaival élve – "hangos gondolkodásról". A Reuters szerint hozzátette, hogy mindenképpen utasítja a kormányt: az érintett vállalatokkal együttműködve dolgozzák ki a teljes exporttilalomra kapcsolatos kérdésekre vonatkozó részleteket.
Az európai gázfüggőség az orosz importtól jelentősen csökkent az ukrajnai háború kitörése óta, de 2025-ben még mindig kimutatható mennyiségű orosz gáz érkezett a kontinensre.
Az Európai Unió teljes gázimportjának mintegy 12 százaléka származott Oroszországból 2025-ben – ebbe a vezetékes gáz és a cseppfolyósított földgáz (LNG) egyaránt beletartozik.
Ez ugyan jelentős visszaesés a háború előtti időszakhoz képest, amikor az orosz részarány 40 százalék körül volt, de azt mutatja, hogy a kontinens még nem vált teljesen függetlenné az orosz energiahordozóktól. Noha már megszületett a döntés, hogy 2027 elejéig az LNG-, az év végéig pedig a vezetékes gáz vásárlását is megtiltják a tagállamoknak. A tagállamoknak – így Magyarországnak is – idén március 1-ig elkészíteniük leválási terveiket, amelyek alapján április 15-én tesz javaslatot az importtilalom alkalmazására az Európai Bizottság.
A vezetékes szállítások döntő része 2025-re egyetlen útvonalra szűkült: a Török Áramlat vezetékre, amely Magyarországon keresztül kapcsolódik az energiahálózatba.
Miután 2025 elején megszűnt az Ukrajnán keresztüli orosz gáztranzit, ez a vezeték maradt az egyetlen jelentős csatorna, amelyen keresztül orosz gáz érkezik Európába. A szállítás volumene még növekedett is: a Török Áramlaton keresztül 2025-ben összesen mintegy 16,8 milliárd köbméter földgáz jutott el európai országokba.
Magyarország ebben a rendszerben kulcsszerepet játszik, mert a régió egyik legnagyobb felvevőpiaca maradt az orosz gáz számára. A rendelkezésre álló adatok szerint 2025-ben mintegy 7,8 milliárd köbméter orosz földgáz érkezett Magyarországra a Török Áramlat vezetéken keresztül, ami a magyar gázfogyasztás döntő részét fedezi.
A mostani bejelentés Vlagyimir Putyintól abból a szempontból meglepő, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter szerdán találkozott is az orosz elnökkel, ahol energetikai témákról is beszélgettek, de erről a hivatalos magyar tájékoztatás szerint nem esett szó.
A magyar tárcavezetővel azonban egyetértettek abban, hogy energetikai téren továbbra is garantálható Magyarország ellátása, valamint fenntartható a jó együttműködés.
Egyelőre Putyin nem tett még bejelentést arról, hogy teljesen leállítanák Európa gázellátását, az azonban Magyarország számára súlyos csapást jelentene.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: EU
