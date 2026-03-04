  • Megjelenítés
Rákérdeztek Orbán Viktornál az április 12-i választások elhalasztására
Gazdaság

Rákérdeztek Orbán Viktornál az április 12-i választások elhalasztására

Portfolio
Az elmúlt hetekben többször is felmerült a közbeszédben – már-már összeesküvés-elméletként –, hogy a háborús helyzet miatt akár el is halaszthatják az április 12-i országgyűlési választásokat. Maga Orbán Viktor miniszterelnök is vázolt már olyan helyzetet a nyilvánosságban, amikor szerinte nem lehetne megtartani a voksolást. Most az ATV-nek adott interjújában hosszabban kifejtette erről az álláspontját, hogy a magyar demokrácia a stabilitás adja.
Parlamenti választás és piaci reakciók
A 2026-os év legfontosabb eseménye Magyarország szempontjából az április 12-én esedékes parlamenti választás. De mit hozhat a választás a piacok, befektetők számára? Terítéken a választási forgatókönyvek és az azokhoz rendelhető piaci reakciók a következő befektetői klubunkon.
Információ és jelentkezés

Magyarországon a választásokat tisztességesen meg kell szervezni, azokat le kell bonyolítani, az eredményt pedig minden szereplőnek tudomásul kell vennie

– mondta el Orbán Viktor az ATV-nek adott interjújában (abban 1:35:45-nél).

A miniszterelnök „szamárságnak” nevezte az erről szóló találgatásokat.

Később pedig határozottan visszautasította azt a felvetést, hogy a háborús és gazdasági helyzetre hivatkozva elhalaszthatnák a 2026-os parlamenti választásokat. 

Még több Gazdaság

Itt az Apple nagy dobása, napokon belül Magyarországon is kapható lesz

Brutális, ami az amerikai szolgáltatószektorban történik

Meglepő lépés: a piaci várakozásokkal szemben döntött a kamatokról a lengyel jegybank

A kérdés azért került elő az interjúban, mert az utóbbi időszakban a politikai közbeszédben és egyes ellenzéki megszólalásokban is megjelent az a feltételezés, hogy a nemzetközi helyzet – mindenekelőtt a közel-keleti háború és az ebből fakadó gazdasági bizonytalanság – akár ürügyet is szolgáltathatna a választások elhalasztására. A magyar történelemben ilyenre csak kivételes helyzetekben volt példa: a parlamenti választások csak a két világháború idején maradtak el.

Orbán Viktor azonban az interjúban azt hangsúlyozta, hogy a választások megtartása a magyar politikai rendszer egyik alapvető stabilitási eleme. Úgy fogalmazott: Magyarország „nehéz sorsú nép”, amelynek történelme során többször kellett súlyos veszteségeket és politikai töréseket elszenvednie.

Szerinte éppen ezért a stabil állami intézmények és a kiszámítható politikai működés különösen fontos.

A miniszterelnök azt mondta, a magyar politikai rendszer egyik sajátossága éppen az, hogy 1990 óta soha nem volt előrehozott parlamenti választás. Állítása szerint ezzel Magyarország az egyetlen olyan európai ország, ahol az elmúlt több mint három évtizedben minden választást a rendes ciklus végén tartottak meg. Orbán ezt a stabilitás bizonyítékaként említette, és hozzátette: szerinte a magyar társadalom ösztönösen is ragaszkodik a kiszámítható intézményi működéshez.

Az interjúban arról beszélt, hogy vannak országok, ahol a gyenge állam vagy a gyakori politikai válság nem feltétlenül okoz működési problémát, Magyarország azonban nem tartozik ezek közé. Szerinte a magyar társadalom számára az állam működőképessége és a politikai stabilitás alapvető feltétel.

Ebből következik az is – fogalmazott –, hogy a választásokat minden körülmények között rendben kell lebonyolítani.

A miniszterelnök úgy fogalmazott: a választások tisztességes megszervezése és lebonyolítása nem pártpolitikai kérdés, hanem „egzisztenciális” jelentőségű ügy Magyarország számára. Szerinte a magyar állam és a magyar társadalom viszonya sajátos: miközben a magyarok államalkotó nép, az állam működése maga is hozzájárul a társadalmi kohézió fenntartásához. „Állam nélkül nekünk nem megy” – fogalmazott.

Orbán Viktor hangsúlyozta azt is, hogy a választások legitimitása csak akkor tartható fenn, ha az eredményt minden politikai szereplő elfogadja.

Az interjúban arra utalt, hogy a demokratikus rendszer működésének egyik alapfeltétele az, hogy a választási folyamatot és annak eredményét mindenki tiszteletben tartsa.

A választások körüli találgatások azért kaptak különös figyelmet az utóbbi napokban, mert a miniszterelnök egy soproni beszédében a nemzetközi gazdasági helyzet romlásáról is beszélt. Ott arról beszélt, hogy senki sem szeret úgy választásba menni – és ő sem szeretne –, hogy közben gazdasági káosz bontakozik ki az ország horizontján.

A soproni rendezvényen Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a közel-keleti háború és az energiaellátás körüli bizonytalanságok miatt akár egy olajválság lehetőségével is számolni kell. Szerinte Magyarország jelenlegi tartalékai biztosítják az ellátást a következő két-három hónapban, de a választások után megoldásokat kell találni az energiaellátási helyzet stabilizálására.

Kapcsolódó cikkünk

Orbán Viktor: Nem szeretnék úgy választásba menni, hogy közben káosz bontakozik ki

A magyar kormánnyal egyeztet Putyin, elárultak egy fontos részletet az iráni háborúról

Itt a bejelentés, hamarosan kiderül, hogyan indul újra a Barátság kőolajvezeték!

Címlapkép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Rónai Egon műsorvezető az ATV Mérleg címû, a Youtube-on élőben közvetített mûsorában. 2026. március 4-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Retail Day 2026

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, kiderült, ki lehet az új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról szerdán
Itt a bejelentés, hamarosan kiderül, hogyan indul újra a Barátság kőolajvezeték!
Megvan, melyik európai ország lehet az iráni háború legnagyobb vesztese
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility