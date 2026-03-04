Rákérdeztek Orbán Viktornál az április 12-i választások elhalasztására

Magyarországon a választásokat tisztességesen meg kell szervezni, azokat le kell bonyolítani, az eredményt pedig minden szereplőnek tudomásul kell vennie
– mondta el Orbán Viktor az ATV-nek adott interjújában (abban 1:35:45-nél).
A miniszterelnök „szamárságnak” nevezte az erről szóló találgatásokat.
Később pedig határozottan visszautasította azt a felvetést, hogy a háborús és gazdasági helyzetre hivatkozva elhalaszthatnák a 2026-os parlamenti választásokat.
A kérdés azért került elő az interjúban, mert az utóbbi időszakban a politikai közbeszédben és egyes ellenzéki megszólalásokban is megjelent az a feltételezés, hogy a nemzetközi helyzet – mindenekelőtt a közel-keleti háború és az ebből fakadó gazdasági bizonytalanság – akár ürügyet is szolgáltathatna a választások elhalasztására. A magyar történelemben ilyenre csak kivételes helyzetekben volt példa: a parlamenti választások csak a két világháború idején maradtak el.
Orbán Viktor azonban az interjúban azt hangsúlyozta, hogy a választások megtartása a magyar politikai rendszer egyik alapvető stabilitási eleme. Úgy fogalmazott: Magyarország „nehéz sorsú nép”, amelynek történelme során többször kellett súlyos veszteségeket és politikai töréseket elszenvednie.
Szerinte éppen ezért a stabil állami intézmények és a kiszámítható politikai működés különösen fontos.
A miniszterelnök azt mondta, a magyar politikai rendszer egyik sajátossága éppen az, hogy 1990 óta soha nem volt előrehozott parlamenti választás. Állítása szerint ezzel Magyarország az egyetlen olyan európai ország, ahol az elmúlt több mint három évtizedben minden választást a rendes ciklus végén tartottak meg. Orbán ezt a stabilitás bizonyítékaként említette, és hozzátette: szerinte a magyar társadalom ösztönösen is ragaszkodik a kiszámítható intézményi működéshez.
Az interjúban arról beszélt, hogy vannak országok, ahol a gyenge állam vagy a gyakori politikai válság nem feltétlenül okoz működési problémát, Magyarország azonban nem tartozik ezek közé. Szerinte a magyar társadalom számára az állam működőképessége és a politikai stabilitás alapvető feltétel.
Ebből következik az is – fogalmazott –, hogy a választásokat minden körülmények között rendben kell lebonyolítani.
A miniszterelnök úgy fogalmazott: a választások tisztességes megszervezése és lebonyolítása nem pártpolitikai kérdés, hanem „egzisztenciális” jelentőségű ügy Magyarország számára. Szerinte a magyar állam és a magyar társadalom viszonya sajátos: miközben a magyarok államalkotó nép, az állam működése maga is hozzájárul a társadalmi kohézió fenntartásához. „Állam nélkül nekünk nem megy” – fogalmazott.
Orbán Viktor hangsúlyozta azt is, hogy a választások legitimitása csak akkor tartható fenn, ha az eredményt minden politikai szereplő elfogadja.
Az interjúban arra utalt, hogy a demokratikus rendszer működésének egyik alapfeltétele az, hogy a választási folyamatot és annak eredményét mindenki tiszteletben tartsa.
A választások körüli találgatások azért kaptak különös figyelmet az utóbbi napokban, mert a miniszterelnök egy soproni beszédében a nemzetközi gazdasági helyzet romlásáról is beszélt. Ott arról beszélt, hogy senki sem szeret úgy választásba menni – és ő sem szeretne –, hogy közben gazdasági káosz bontakozik ki az ország horizontján.
A soproni rendezvényen Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a közel-keleti háború és az energiaellátás körüli bizonytalanságok miatt akár egy olajválság lehetőségével is számolni kell. Szerinte Magyarország jelenlegi tartalékai biztosítják az ellátást a következő két-három hónapban, de a választások után megoldásokat kell találni az energiaellátási helyzet stabilizálására.
Címlapkép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Rónai Egon műsorvezető az ATV Mérleg címû, a Youtube-on élőben közvetített mûsorában. 2026. március 4-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
