Rendkívüli: teljes légtérzárat rendeltek el a Paksi Atomerőmű és más kritikus fontosságú létesítmények felett
Gazdaság

Rendkívüli: teljes légtérzárat rendeltek el a Paksi Atomerőmű és más kritikus fontosságú létesítmények felett

Portfolio
A Légiközlekedési Hatóság friss határozata alapján május végéig szigorú repülési tilalom lépett életbe több kritikus magyarországi helyszínen. A korlátozás a hazai és a külföldi civil és állami drónokra is vonatkozik.

A biztonsági intézkedések 2026. március 4-én léptek életbe, és a tervek szerint 2026. május 25-ig maradnak érvényben.

A tilalom négy kiemelt területet érint, amelyen teljes repülési tilalmat rendeltek el

a magyar és külföldi pilóta nélküli légijárművek, illetve a külföldi pilóta nélküli állami légijárművek tekintetében.

A helyszínek:

  • Százhalombatta (a Dunai Finomító térsége)
  • Paks (az Atomerőmű környéke)
  • Albertirsa (stratégiai fontosságú alállomás és energetikai csomópont)

A döntés értelmében a hatóságok visszamenőleges hatállyal törlik az ezekre a helyszínekre már kiadott eseti légtérhasználati engedélyeket. Emellett a katonai légügyi hatóság jelezte: a fenti időszakban benyújtott minden újabb eseti légtérkérelmet automatikusan el fognak utasítani.

A bejelentés azután érkezett, hogy a magyar kormány elrendelte a stratégiai fontosságú infrastruktúra csomópontok védelmét - bővebbe az intézkedésről:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

