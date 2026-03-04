Újabb nemzetiségi listákat rögzített a választási bizottság

Nyilvántartásba vette a szlovén és a görög nemzetiség országos listáját az április 12-ei országgyűlési választásra szerdai ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).
Az NVB korábban már nyilvántartásba vette az ukrán, az örmény, a roma, a bolgár, a román, a ruszin és a horvát nemzetiség listáját.
Ha a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőssé válik, akkor a szószólók megválasztásához elegendő, ha legalább egy regisztrált nemzetiségi választójuk érvényes szavazatot ad le a listájukra április 12-én.
Az országgyűlési választáson országos nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi listát akkor állíthat, ha a közgyűlés erről február 2-ig döntött. Továbbá szükséges a listaállításhoz a névjegyzékben nemzetiségi választóként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása.
A Szerb Országos Önkormányzat közgyűlése Budapest Főváros Kormányhivatalának tájékoztatása szerint a február 2-ai határidő lejártáig nem döntött a jelöltekről, ezért az önkormányzat nem állíthat nemzetiségi listát az április 12-ei országgyűlési választásra, így csak 12 nemzetiségnek van lehetősége országos lista állítására.
Az Országos Szlovén Önkormányzat esetében 3, a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata esetében 5 ajánlás volt szükséges a listaállításhoz. Országos lista állításához a nemzetiségeknek legalább három jelöltet kell bejelenteniük, a most nyilvántartásba vett szlovén listán három, a görög listán hat jelölt szerepel.
A nemzetiségi szószóló a nemzetiségi listán első helyen szereplő jelölt lesz: a szlovén lista esetében Holecz Károly, a görög lista esetében Purosz Alexandrosz.
Az országos listát állító nemzetiségi önkormányzatok akkor küldhetnek - szavazati joggal nem rendelkező - szószólót az Országgyűlésbe, ha nem tudtak kedvezményes képviselői mandátumot szerezni. Kedvezményes mandátumot akkor kaphat egy nemzetiség, ha sikerül összegyűjtenie a pártok mandátumszerzéséhez szükséges szavazatok negyedét.
Az országos nemzetiségi önkormányzatok március 7-én 16 óráig gyűjthetnek aláírást és addig jelenthetik be országos listájukat az NVB-nél.
Amint az országos listák nyilvántartásba vételéről szóló határozat jogerős lesz, a szlovén és a görög országos önkormányzat jogosulttá válik arra, hogy egy tagot delegálhasson a Nemzeti Választási Bizottságba, azonban ezek a tagok csak a nemzetiségeket érintő ügyekben szavazhatnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
