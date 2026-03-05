A horvát turizmus profitálhat a közel-keleti válságból

A Perzsa-öböl térségének meghatározó repülőterei – köztük a világ legforgalmasabb nemzetközi légikikötője, Dubaj – kedden már negyedik napja tartottak zárva. A dubaji repülőtér napi több mint ezer járatot kezel. Ezzel kulcsszerepet tölt be az Európa, Ázsia és Ausztrália közötti összeköttetésben.

A leállás drámaian csökkentette a távolsági útvonalak kapacitását. Ez különösen az Ausztrália és Európa közötti forgalmat érinti érzékenyen, ahol az Emirates és a Qatar Airways hagyományosan piacvezető szerepet tölt be. Az ázsiai–európai járatok árai az egekbe szöktek, és számos népszerű útvonalon napokra elfogytak a jegyek. Az ausztrál utasok már kínai, szingapúri és amerikai átszállási pontokon keresztül próbálnak eljutni úti céljaikhoz.

Az európai turisztikai hatóságok aggodalommal figyelik a fejleményeket.

A nemzetközi légi forgalom elhúzódó fennakadása ugyanis a főszezon közepén érzékenyen érintheti a látogatóforgalmat.

Tonči Glavina horvát turisztikai és sportminiszter a HRT-nek nyilatkozva elismerte, hogy a helyzet nem kedvez az ágazatnak, ugyanakkor kiemelte Horvátország előnyeit.

A béke és a stabilitás a turizmus kulcstényezői, és ebből jelenleg a világban hiány van

– fogalmazott. Hozzátette, hogy Horvátország piaci szerkezete bizonyos fokú védelmet nyújt. A turistaforgalom mintegy nyolcvan százaléka ugyanis európai piacokról érkezik, és a vendégek jelentős része autóval utazik repülő helyett.

Horvátország legfontosabb küldőpiaca továbbra is Németország, amely az összes beutazó turista nagyjából huszonöt százalékát adja. Friss elemzések szerint a német utazók hatvanegy százaléka idén olyan célpontot tervez felkeresni, amelyet már ismer, és biztonságosnak, stabilnak tart. Ez a tendencia egyértelműen Horvátországnak kedvezhet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images