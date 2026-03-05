Az ESG-adatgyűjtés kulisszatitkaitól a karbonpiac megatrendjeiig: jógyakorlatok minden mennyiségben az ESG-csúcson

Mivel nagyon úgy fest, hogy 2026 az áttörés éve lesz az ESG-riportingban, különösen fontos szemügyre venni a vonatkozó adatszolgáltatás folyamatát.
Az ESG beszámoló készítésének folyamata több lépésből áll. Először fel kell állítani a felelős csapatot vagy személyt, majd a kockázatkezelési és panaszkezelési rendszert. Ezt követi a lényeges témák vizsgálata, a legnagyobb kihívást azonban a beszállítói kör szelektálása jelenti, részletezte Ferenczi Gergely, a magát egyre inkább elsősorban ESG-szoftvergyártóként pozicionáló Opten céginformációs üzletág igazgatója a Portfolio Green Transition & ESG 2026 konferencián.
A gyakorlati tapasztalatok szerint számos technikai és kommunikációs akadály merül fel az adatszolgáltatás során a triviálisnak tűnő jelszó problémáktól egészen annak elkerüléséig, hogy a vonatkozó üzenetek ne kerüljenek spambe.
A statisztikák szerint a kitöltési arány mindössze 20-30 százalék azok körében, akik önállóan, külső segítség nélkül töltik ki a kérdőíveket. A maradék 70-80 százalékkal intenzív egyéni foglalkozásra van szükség.
Hozzáadott érték előtérben
Az ESG szoftverek több hozzáadott értéket nyújtanak. Az ESG index segítségével 75 adatpont alapján értékelhetők azok a cégek is, amelyek nem adnak közvetlen választ, de közhiteles adatok állnak róluk rendelkezésre.
A rendszer fejlett informatikai megoldásokkal támogatja a folyamatot: reminder üzenetek, testre szabható megszólítások és edukatív elemek segítik az adatkitöltést. Hamarosan videós tartalmakkal is bővül a platform, figyelembe véve a változó felhasználói igényeket.
A szoftver lehetővé teszi az előzetes kockázatértékelést, ahol a kérdések 80-85 százaléka pontozható.
A tapasztalatok szerint az átlagos beszállítói szám 135, a legtöbb megválaszolandó kérdés pedig mintegy 120 volt.
Fel kell építeni a házon belüli tudást, de nem szégyen kérdezni sem,
összegzett a szakember.
A karbonpiac megatrendjei
Az önkéntes karbonpiacokat öt megatrend alakítja át, amelyek végre lendületet adhatnak a piacnak eredeti szerepe betöltéséhez – mondta el Tóth Levente, a Mitigia ügyvezetője. A szakember úgy véli, hogy a piac három év stagnálás után áll áttörés előtt, amit az új szabványok megjelenése is jelez, amelyek mind-mind a megbízható karbonellentételezés kereteit erősítik.
Eközben a piac fókusza is változik:
az emissziócsökkentés helyett egyre inkább a karboneltávolítás és a karbongazdálkodás kerül előtérbe.
A vállalatok üzleti modellje is átalakul: az utólagos ellentételezést hosszabb távú, értéklánc-alapú együttműködések váltják fel, az úgynevezett insetting keretében a partnerek közösen finanszíroznak projekteket akár 10–15 éves időtávon.
A trendet az új Science Based Targets Initiative 2.0-ás szabványa is támogatja, amely már számol az ellentételezés és az insetting szerepével: jelenleg közel tízezer nagyvállalat követi az irányelveit. Az Európai Unió szabályozása szintén erősítheti a piacot: a "Fit for 55" csomag 2040-re 90%-os kibocsátáscsökkentést céloz, amelyben korlátozott mértékben karbonkreditek is felhasználhatók, míg a Carbon Removal Certification Framework hivatalosan is elismeri a karboneltávolítási krediteket, új bevételi lehetőségeket nyitva például a mezőgazdasági szereplők számára.
Szénmegkötés az agáriumban
A szakértő szerint Magyarország különösen kedvező helyzetben van a karbongazdálkodási projektek szempontjából: az ország területének közel fele, mintegy 4,1 millió hektár mezőgazdasági művelés alatt áll, ami jelentős potenciált jelent a szénmegkötési megoldások számára.
Az új európai szabályozási keretek és a vállalati klímacélok erősödése így nemcsak a karbonpiac bővülését hozhatja el, hanem új, kiegészítő bevételi forrásokat is teremthet a gazdálkodók számára, miközben a vállalatok számára is kiszámíthatóbbá válik a dekarbonizáció finanszírozása.
Címlapkép forrása: Portfolio
Már csak 100 nap maradt a bértranszparencia-irányelv hatályba lépéséig - A megfelelés segítheti az ESG 'S' lábát is
A munkavállalók bevonzását, megtartását is erősítheti a direktíva alkalmazása.
Simon Johnson: Trump biztos receptet használ Amerika meggyengítéséhez
A Nobel-díjas közgazdászprofesszor cikke.
Népszerű kereskedési stratégiának mutatta fel a stoptáblát a közel-keleti háború
Teljesen felfordultak a piacok.
Teljesen összeomlott a BlackRock gigahitele, súlyos gondokkal küzdenek az árnyékbankok
Egyszerűen nullára csökkent az értéke.
Nincs megállás: erős az amerikai termelékenységjavulás
A munkaerőpiac pedog továbbra is feszes.
Donald Trumpot sem kerüli el a mocsár, amiből évtizedek óta próbál kikászálódni Amerika – Válaszolt a szakértő
Sikerülhet a rezsimváltás a támadás alá vett iszlám köztársaságban?
Európa eredendő gyengeségét mutatja az euró éves mélypontja
Sarkos véleményt mondtak a profik az öreg kontinensről.
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Mikroműanyagok: környezeti terhelés, élettani hatások, prevenciós lehetőségek
A vizeinkbe és szervezetünkbe jutó mikroműanyag-szennyezést csak a termelés csökkentésével és környezetbarát anyagokkal állíthatjuk meg.
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.