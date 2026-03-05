Eddig biztosra vette, mára már kiárazta a piac a márciusi kamatvágást

Eltűnt a pénzpiaci kamatvárakozásokból a márciusi kamatvágás. Ugyanakkor egyelőre úgy tűnik, hogy az iráni hábroú következményeit ideiglenesnek gondolják a befektetők, ami inkább csak a rövid távú pénzpiaci stabilitásra hat, ezért az év végéig árazott kamatpálya nem változott drasztikusan.

A forint gyengülése, az energiaárak (különösen gázárak) emelkedése elbizonytalanította a piacot a korábban várt lendületes jegybanki kamatvágásokat illetően. A határidős bankközi kamatárazások (FRA) alapján a piac az iráni háború kirobbanása előtt biztosra vette a márciusi monetáris lazítást, amit várakozása szerint rögtön áprilisban újabb követett volna, és csak egy hónap kihagyással érkezett volna júniusban az újabb kamatcsökkentés.

A ma reggeli FRA-kból viszont úgy tűnik, hogy ebben a hónapban a pénzpiaci szereplők már nem várják az alapkamat mérséklését. Ugyanakkor egyelőre mintha csak egy bizonytalanság árazódna, nem pedig egy jelentős fordulat. Az áprilisi lazító lépés továbbra is benne van a határidős kamatpályában, ahogyan a júniusi is. Sőt, egy novemberi csökkentés is beleférhet, tehát még az idei (februárival együtt) négy mérséklés, és az év végi 5,75%-os irányadó ráta továbbra is érvényes sztori.

Az ez alapján kirajzolódó piaci ítélet mintha azt sugallná, hogy egyelőre ideglenes zavarként látják a háború magyar gazdaságot érintő hatásait, ami gyorsan kifut majd.

Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy az árazás gyorsan változik, kedden, a nagy forintgyengüléskor ennél pesszimistábban látták a kamatcsökkentés lehetőségét a piacon. Ma egyelőre ismét felfelé tart az euró árfolyama, ha így marad, nem lennénk meglepve, ha holnapra az egyik kamatvágás eltűnne a várakozásokból.

