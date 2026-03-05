Fájdalmas kutatás látott napvilágot: tízmilliók szenvednek, pedig óriási piaca lehetne a női egészségnek

A 2026-os Women's Health Investment Outlook című elemzés szerint a rendelkezésre álló szűkös források 90 százaléka ráadásul csupán három területre összpontosul: a nőgyógyászati daganatok, a reproduktív egészség és a szülészeti ellátás. Eközben számos olyan gyakori és súlyos betegség, illetve állapot létezik, amely a nőket biológiai okokból, eltérő tünetekkel vagy aránytalanul nagyobb mértékben érinti. Ilyenek például a szív- és érrendszeri betegségek, a csontritkulás, a menopauza vagy az Alzheimer-kór, mégis, ezek a területek évek óta krónikusan alulfinanszírozottak. A BCG számításai szerint
kizárólag ez a négy szegmens 2030-ra több mint 100 milliárd dolláros piacot jelenthetne,
feltéve, hogy minden érintett nő hozzáfér a megfelelő ellátáshoz.
A jelentés arra is rámutat, hogy a nőket kizárólagosan érintő állapotok a női egészségügyi befektetések kevesebb mint 2 százalékát kapják. Ide tartozik például az endometriózis, a policisztás ovárium szindróma (PCOS) vagy a különböző menstruációs zavarok, holott
világszerte több tízmillió nő szenved ezektől.
A finanszírozási hiány különösen az alacsony és közepes jövedelmű országokat sújtja.
A Világgazdasági Fórum egészségügyi központjának vezetője, Shyam Bishen szerint a kutatás és a termékfejlesztés kiindulópontja évtizedek óta a férfi biológia. Ez a gyakorlat rendszerszinten háttérbe szorítja azokat a betegségeket, amelyek a nőket eltérően vagy kizárólagosan érintik.
Bár a nők várható élettartama magasabb a férfiakénál, átlagosan 25 százalékkal több időt töltenek rossz egészségi állapotban vagy egészségkárosodással.
Ez a tényező a munkaerőpiaci részvételüket is érdemben csökkenti.
A jelentés ugyanakkor kedvező tendenciákat is azonosít. A befektetők egyre inkább jelentős növekedési lehetőségként, nem pedig egy szűk piaci szegmensként tekintenek a női egészségügyre. Trish Stroman, a BCG vezető partnere példaként a meddőségi kezelések és a lombikbébi-programok piacát emelte ki. Ez a szektor jól mutatja, hogyan válhat egy tudományos áttörés gyorsan növekvő iparággá, ha a kereslet, a technológia és a finanszírozási feltételek egyszerre adottak. A befektetésre érettnek ítélt területek közé sorolják a női daganatterápiákat és a virtuális egészségügyi szolgáltatásokat. Szintén nagy potenciált látnak a távoli szülészeti monitorozásban, a női mentális egészségre fókuszáló platformokban, valamint az anyagcsere-egészséget támogató viselhető okoseszközökben.
Az elemzés a lendület fenntartása érdekében többek között
vegyes finanszírozási modellek alkalmazását javasolja.
Ezek a struktúrák az állami, a magán- és a filantróp forrásokat ötvözik. A jelentés emellett a szabályozási keretek korszerűsítését és az egészségbiztosítási térítési rendszerek kiterjesztését is sürgeti. Ezek a lépések kulcsfontosságúak az új szereplők piacra lépésének megkönnyítéséhez.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
