Néhány perc múlva érkeznek a bejelentések
A szokásos módon néhány perc késéssel kezdődik a kormányinfó. A bejelentéseket élőben, percről percre közvetítjük majd.
Hamarosan érkeznek a kormány bejelentései
A kormány friss bejelentései mellett a sajtótájékoztató fő témája várhatóan az eszkalálódó közel-keleti konfliktus és az emiatt erősödő energiapiaci kockázatok lehetnek. Miután Teherán március 2-án este bejelentette a Hormuzi-szoros teljes lezárását, az olajárak 80 dollár fölé ugrottak, ami közvetlen hatással van a hazai üzemanyagárakra és az inflációs várakozásokra is.
A kormány várhatóan tájékoztatást ad arról, hogyan érinti ez a magyar ellátási láncokat, és terveznek-e további beavatkozást - például egy esetleges benzinárstopot - a lakossági energiaárak védelmében.
Orbán Viktor ATV-nek adott tegnapi interjúja alapján egy ilyen intézkedés bevezetése egyelőre nem valószínű, főleg addig, ameddig a hazai energiaárak összhangban vannak a szomszédos országban tapasztaltakkal.
Az energiapiaci helyzet kritikussága miatt kiemelt témaként jöhet elő a Barátság kőolajvezeték körüli bizonytalanság is.
A hét eleji nemzetbiztonsági egyeztetések után – ahol előkerültek az azóta elhíresült műholdfelvételek – a kormány valószínűleg tájékoztatást ad az ügy legfrissebb állásáról. Magyarország energiaellátásával kapcsolatban szóba kerülhet még Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin tegnapelőtti telefonbeszélgetése és Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter tegnapi moszkvai látogatása is.
A mai sajtótájékoztatón szintén előkerülhet az elmúlt napok intenzív forintgyengülése és az amerikai "pénzügyi védőpajzs" kérdésköre is. A közel-keleti háború eszkalációja likviditási nyomás alá helyezte a nemzetközi befektetőket, ami a kockázatvállalási kedv csökkenésével kiegészülve dollárerősítő, illetve feltörekvő deviza-gyengítő hatású. A mozgások a forint piacán különösen nagyok voltak az elmúlt napokban, mivel az elmúlt hónapokban a carry trade ügyletek miatt felhalmozódó spekulatív tőke egy része most eltűnt a rendszerből, közel 15 egységnyi árfolyamemelkedést előidézve az euró-forint kurzusban.
A sajtótájékoztatóról ebben a cikkben percről percre tudósítunk.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt
Orbán Viktor vétója miatt az EU 30 milliárd eurót próbál összekalapozni a szövetséges országoktól
Áprilisig ketyeg az óra, hogy Brüsszel keresztülvigye a tervét.
Hiába nő a jövedelmünk, mégsem takarítunk meg többet – mit mond erre a pszichológus?
A pluszpénz gyakran „elfolyik”, pedig megtakarítás is lehetne belőle. Az OTP Bank szerint a rendszeresség számít.
Katonai akcióba kezd az Egyesült Államok: Trump beszáll a véres drogháborúba – Szigorúan titkos akció indul
Több részletet egyelőre nem tudni.
Folyamatos támadás alatt áll a magyar katonák iraki bázisa
Már legalább 70 alkalommal érte a térséget támadás.
Súlyos lépést kényszerített ki a közel-keleti válság: váratlanul leállítja a benzin- és gázolajexportot Kína
A cél a hazai ellátás biztosítása.
Vigyázat! Alattomos átverős sms terjed Magyarországon
Mutatjuk, mire kell figyelni.
Megszólalt a jegybanki döntéshozó: nincs ok kamatemelésre az eurózónában
A közel-keleti háború ellenére sem.
Történelmi zuhanás után majdnem történelmi ugrás a dél-koreai tőzsdén
Nagyot ugrott a Kospi.
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Mikroműanyagok: környezeti terhelés, élettani hatások, prevenciós lehetőségek
A vizeinkbe és szervezetünkbe jutó mikroműanyag-szennyezést csak a termelés csökkentésével és környezetbarát anyagokkal állíthatjuk meg.
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződéseket. Nem meglepő módon továbbra is az Otthon Start vezérli a piaco
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.