Hamarosan érkeznek a kormány bejelentései

Csütörtökön 10 órától Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A várakozások szerint a tájékoztató középpontjában az eszkalálódó iráni konfliktus, az energiaellátás biztonsága és a forint keddi megingása áll majd. Az eseményről szokás szerint élőben tudósítunk.
A szokásos módon néhány perc késéssel kezdődik a kormányinfó. A bejelentéseket élőben, percről percre közvetítjük majd.

A kormány friss bejelentései mellett a sajtótájékoztató fő témája várhatóan az eszkalálódó közel-keleti konfliktus és az emiatt erősödő energiapiaci kockázatok lehetnek. Miután Teherán március 2-án este bejelentette a Hormuzi-szoros teljes lezárását, az olajárak 80 dollár fölé ugrottak, ami közvetlen hatással van a hazai üzemanyagárakra és az inflációs várakozásokra is.

A kormány várhatóan tájékoztatást ad arról, hogyan érinti ez a magyar ellátási láncokat, és terveznek-e további beavatkozást - például egy esetleges benzinárstopot - a lakossági energiaárak védelmében.

Orbán Viktor ATV-nek adott tegnapi interjúja alapján egy ilyen intézkedés bevezetése egyelőre nem valószínű, főleg addig, ameddig a hazai energiaárak összhangban vannak a szomszédos országban tapasztaltakkal.

Az energiapiaci helyzet kritikussága miatt kiemelt témaként jöhet elő a Barátság kőolajvezeték körüli bizonytalanság is.

A hét eleji nemzetbiztonsági egyeztetések után – ahol előkerültek az azóta elhíresült műholdfelvételek – a kormány valószínűleg tájékoztatást ad az ügy legfrissebb állásáról. Magyarország energiaellátásával kapcsolatban szóba kerülhet még Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin tegnapelőtti telefonbeszélgetése és Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter tegnapi moszkvai látogatása is.

A mai sajtótájékoztatón szintén előkerülhet az elmúlt napok intenzív forintgyengülése és az amerikai "pénzügyi védőpajzs" kérdésköre is. A közel-keleti háború eszkalációja likviditási nyomás alá helyezte a nemzetközi befektetőket, ami a kockázatvállalási kedv csökkenésével kiegészülve dollárerősítő, illetve feltörekvő deviza-gyengítő hatású. A mozgások a forint piacán különösen nagyok voltak az elmúlt napokban, mivel az elmúlt hónapokban a carry trade ügyletek miatt felhalmozódó spekulatív tőke egy része most eltűnt a rendszerből, közel 15 egységnyi árfolyamemelkedést előidézve az euró-forint kurzusban.

A sajtótájékoztatóról ebben a cikkben percről percre tudósítunk.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

