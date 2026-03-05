Húsz éve nem látott fordulat: hirtelen rengetegen csatlakoztak az uniós ország seregéhez

Litvánia tavaly rekordszámú hivatásos katonát toborzott hadseregébe - közölte Robertas Kaunas védelmi miniszter Vilniusban csütörtökön.

A tájékoztatás szerint összesen ezer fővel, vagyis mintegy 8 százalékkal bővült a balti ország hadseregének állománya 2025 márciusához képest, s így most 13 400 katona szolgál a litván fegyveres erők soraiban.

Ez talán a legutóbbi húsz év legjobb eredménye

- büszkélkedett Kaunas egy helyi rádiós műsorban.

A tárcavezető szerint a litván hadsereg a közszektor legvonzóbb munkáltatójának számít, amit belső reformokra és a katonáknak járó jobb szociális juttatásokra vezetett vissza.

Mint mondta, a besorozott katonák 60 százaléka a katonai szolgálat után a hadseregben kívánja folytatni szakmai pályafutását.

A vilniusi vezetés az utóbbi években jelentősen megnövelte katonai kiadásait, és hadseregének felfegyverzésébe kezdett. Az elképzelések szerint 2030-ra a hivatásos katonák számát mintegy 20 ezerre kívánják emelni.

