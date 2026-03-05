Két évtizede nem volt példa ilyenre: kozmetikumok és játékok tömegeit kellett sürgősen eltávolítani a polcokról

A rendszert a 2003-as indulása óta nem terhelték ennyire a bejelentések. A nemzeti hatóságok által indított utóintézkedések száma szintén csúcsot döntött.
Összesen 5794 intézkedést jegyeztek fel, ami 35 százalékos emelkedést jelent 2024-hez viszonyítva.
A Bizottság szerint ez az általános termékbiztonsági rendelet hatását tükrözi, amelynek köszönhetően megerősödött és egyre hatékonyabbá vált a tagállami piacfelügyeleti hatóságok közötti információmegosztás.
A legtöbb riasztás
- kozmetikai termékekhez (36 százalék),
- játékokhoz (16 százalék)
- és elektromos készülékekhez (11 százalék) kapcsolódott.
A bejelentések több mint felét, mintegy 53 százalékát veszélyes vegyi anyagok jelenléte váltotta ki. Ezt követték a sérülésveszélyre (14 százalék) és a fulladásveszélyre (9 százalék) vonatkozó riasztások.
A kozmetikai riasztások közel nyolctizede a BMHCA nevű, betiltott szintetikus illatanyag jelenlétéhez kötődött. Ez a vegyület károsíthatja a reproduktív rendszert, emellett bőrirritációt is okozhat.
A hatóságok most először jeleztek olyan körömlakkokat is, amelyek TPO-t tartalmaztak.
Ez a vegyi anyag 2025-ben került tiltólistára, mivel kockázatot jelent a magzati fejlődésre, és allergiás reakciókat válthat ki.
Az utóintézkedések között szerepelt a termékek kivonása a piacról, illetve a határon történő feltartóztatásuk. Emellett felszólították az online piactereket a kifogásolt termékoldalak eltávolítására, valamint termékvisszahívásokat is elrendeltek. A Bizottság online piacfelügyeleti eszközei közül az eSurveillance webrobot 2025-ben több mint 1,6 millió weboldalt vizsgált át. Ennek során több mint 20 800 olyan terméket azonosított, amelyek már szerepeltek a Safety Gate adatbázisában.
A Bizottság jelenleg a nemzeti hatóságokkal közösen készíti elő a 2026-os termékbiztonsági ellenőrzési akciót. Ennek keretében az általános termékbiztonsági rendeletnek való megfelelést vizsgálják ágazatspecifikus online ellenőrzésekkel. Az egységes piaci stratégia és a 2030-as fogyasztóügyi menetrend részeként a Bizottság új lépésekre is készül. Az idén esedékes európai terméktörvényben tervezik megújítani a piacfelügyeleti és termékmegfelelőségi szabályokat. A fő cél az, hogy kizárólag biztonságos és az előírásoknak maradéktalanul megfelelő termékek kerülhessenek az európai egységes piacra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Lakáskampány, klímakatasztrófa, vállalati kockázatok: közeleg a Portfolio konferenciája a vagyonbiztosítás aktualitásaival
Március 17-én lesz a biztosítási piac egyik legnagyobb éves eseménye, a szakmai program összeállt.
Az ESG-adatgyűjtés kulisszatitkaitól a karbonpiac megatrendjeiig: jógyakorlatok minden mennyiségben az ESG-csúcson
Minden az ESG-ről a Green Transiton & ESG 2026 konferencián.
Beadta a derekát az európai atomhatalom az Irán elleni háborúban: Trump megkapta az áhított engedélyt
Komoly vitát generált a kérdés.
Elképesztő időnk lesz a hétvégén – Mutatjuk az előrejelzést
A hőmérséklet nem fog csalódást okozni.
Meglepő dologra jöttek rá: olyan váratlan mellékhatása lehet a csodaszernek, amire senki sem gondolt
De van árnyoldala is a készítményeknek.
Kitörés előtt ez a szebb napokat is látott részvény - Most kell nagyon figyelni!
Izgalmas befektetési lehetőséget mutatunk.
Vége van: befellegzett Ukrajna gyorsított EU-csatlakozásának
A tagállamok elutasították Ursula von der Leyen bővítési manőverét.
Az Amazon meglépte: mesterséges intelligencia vehet át orvosi feladatokat
Fizetős szolgáltatás indul.
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Mikroműanyagok: környezeti terhelés, élettani hatások, prevenciós lehetőségek
A vizeinkbe és szervezetünkbe jutó mikroműanyag-szennyezést csak a termelés csökkentésével és környezetbarát anyagokkal állíthatjuk meg.
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.