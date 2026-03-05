  • Megjelenítés
Két évtizede nem volt példa ilyenre: kozmetikumok és játékok tömegeit kellett sürgősen eltávolítani a polcokról
Két évtizede nem volt példa ilyenre: kozmetikumok és játékok tömegeit kellett sürgősen eltávolítani a polcokról

Az Európai Bizottság közzétette a Safety Gate éves jelentését. A veszélyes, nem élelmiszer jellegű termékeket nyomon követő gyorsriasztási rendszerben 2025-ben rekordszámú, 4671 riasztást regisztráltak. Ez 13 százalékos növekedés az előző évhez képest, és több mint kétszerese a 2022-es értéknek.

A rendszert a 2003-as indulása óta nem terhelték ennyire a bejelentések. A nemzeti hatóságok által indított utóintézkedések száma szintén csúcsot döntött.

Összesen 5794 intézkedést jegyeztek fel, ami 35 százalékos emelkedést jelent 2024-hez viszonyítva.

A Bizottság szerint ez az általános termékbiztonsági rendelet hatását tükrözi, amelynek köszönhetően megerősödött és egyre hatékonyabbá vált a tagállami piacfelügyeleti hatóságok közötti információmegosztás.

A legtöbb riasztás

  • kozmetikai termékekhez (36 százalék),
  • játékokhoz (16 százalék)
  • és elektromos készülékekhez (11 százalék) kapcsolódott.

A bejelentések több mint felét, mintegy 53 százalékát veszélyes vegyi anyagok jelenléte váltotta ki. Ezt követték a sérülésveszélyre (14 százalék) és a fulladásveszélyre (9 százalék) vonatkozó riasztások.

A kozmetikai riasztások közel nyolctizede a BMHCA nevű, betiltott szintetikus illatanyag jelenlétéhez kötődött. Ez a vegyület károsíthatja a reproduktív rendszert, emellett bőrirritációt is okozhat.

A hatóságok most először jeleztek olyan körömlakkokat is, amelyek TPO-t tartalmaztak.

Ez a vegyi anyag 2025-ben került tiltólistára, mivel kockázatot jelent a magzati fejlődésre, és allergiás reakciókat válthat ki.

Az utóintézkedések között szerepelt a termékek kivonása a piacról, illetve a határon történő feltartóztatásuk. Emellett felszólították az online piactereket a kifogásolt termékoldalak eltávolítására, valamint termékvisszahívásokat is elrendeltek. A Bizottság online piacfelügyeleti eszközei közül az eSurveillance webrobot 2025-ben több mint 1,6 millió weboldalt vizsgált át. Ennek során több mint 20 800 olyan terméket azonosított, amelyek már szerepeltek a Safety Gate adatbázisában.

A Bizottság jelenleg a nemzeti hatóságokkal közösen készíti elő a 2026-os termékbiztonsági ellenőrzési akciót. Ennek keretében az általános termékbiztonsági rendeletnek való megfelelést vizsgálják ágazatspecifikus online ellenőrzésekkel. Az egységes piaci stratégia és a 2030-as fogyasztóügyi menetrend részeként a Bizottság új lépésekre is készül. Az idén esedékes európai terméktörvényben tervezik megújítani a piacfelügyeleti és termékmegfelelőségi szabályokat. A fő cél az, hogy kizárólag biztonságos és az előírásoknak maradéktalanul megfelelő termékek kerülhessenek az európai egységes piacra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

