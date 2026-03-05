Kicsit gyorsult a kiskereskedelem januárban

Kicsit gyorsult a kiskereskedelmi forgalom 2026 elején, komoly elstartolásról egyelőre nem beszélhetünk, de az irány egyértelműen pozitív. Éves összevetésben kiemelkedik a csomagküldő forgalom növekedése, de több üzemanyagot is vettünk.

A kiskereskedelem volumene januárban a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint 0,5 százalékkal nőtt decemberhez képest. Egy hónappal korábban 0,2 százalék volt a növekedés, ehhez képest tehát gyorsult a fogyasztás a boltokban.

A hosszabb távú idősoron is látszik, hogy 2023 közepe óta emelkedő trend van a kiskereskedelmi forgalomban.

A következő hónapokban további gyorsulás várható, ha a statisztikákban is megjelenik a béremelések, az adócsökkentések, a választások elé időzített fegyverpénz és a 13., illetve 14. havi résznyugdíj hatása.

Éves bázison naptárhatástól megtisztítva 3,5 százalékkal nőtt a forgalom.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 1,2 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,7 százalékkal növekedett , az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 6,5 százalékkal csökkent .

emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene , az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké . A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 4,7 százalékkal bővült.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 9,8 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 14 százalékkal emelkedett .

. Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 5,7 százalékkal nőtt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images