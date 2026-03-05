Kivételes elbánást kaphat Kína Irántól, megmenekülhetnek az olajszállítások

Kína tárgyalásokat folytat Iránnal annak érdekében, hogy a kőolajat és a katari cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító hajók biztonságosan áthaladhassanak a Hormuzi-szoroson. A diplomáciai egyeztetések hátterében a Teherán ellen hatodik napja tartó amerikai–izraeli katonai művelet áll – értesült a Reuters három diplomáciai forrásból.

A konfliktus kitörése óta a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala gyakorlatilag megbénult. Ez a helyzet

a globális kőolaj- és LNG-ellátás mintegy ötödét vágta el a piacoktól.

Kína erősen függ a közel-keleti szállításoktól, mivel olajimportjának nagyjából 45 százaléka a szoroson keresztül érkezik. Emiatt Peking nyomást gyakorol Teheránra a hajóforgalom helyreállítása érdekében. Bár a két ország között baráti a kapcsolat, Kína elégedetlen a szoros lezárásával.

A hajókövetési adatok szerint egy Iron Maiden nevű teherhajó az éjszaka folyamán áthaladt a szoroson, miután a jelzését "kínai tulajdonúra" változtatta. A piacok megnyugtatásához azonban ennél jóval nagyobb hajóforgalomra lenne szükség. A Vortexa energetikai elemzőcég adatai alapján a nyersolajszállító tankerek száma március 1-jén – a harcok kitörését követő napon – mindössze négyre esett vissza, szemben a januári napi 24-es átlaggal.

A szorosban jelenleg mintegy 300 olajszállító tanker vesztegel.

A nyersolaj ára a konfliktus kezdete óta több mint 15 százalékkal emelkedett. Ennek oka, hogy Irán az Öböl-térség energetikai létesítményeit és a szoroson áthaladó hajókat egyaránt támadja. Teherán rakétái Ciprust, Azerbajdzsánt és Törökországot is elérték, ami destabilizálta a globális piacokat. Emiatt több nagy gazdaság is a növekvő inflációs kockázatokra figyelmeztetett.

Irán a hét elején közölte, hogy az Egyesült Államokhoz, Izraelhez, az európai országokhoz, illetve ezek szövetségeseihez tartozó hajók nem haladhatnak át a Hormuzi-szoroson. Kínát azonban a nyilatkozat nem említette. Iparági források szerint

jelenleg kizárólag kínai vagy iráni tulajdonú hajók közlekednek a szorosban, más tengeri járművek nem kapnak áthaladási engedélyt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images