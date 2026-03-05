Lehalt az Amazon

Csütörtökön több ezer felhasználó számára vált elérhetetlenné az Amazon weboldala.

A Downdetector.com adatai alapján magyar idő szerint este fél kilenc körül több mint 20 300 hibabejelentés érkezett a platformmal kapcsolatban. Mivel az oldal különböző forrásokból összesíti az adatokat, a ténylegesen érintett felhasználók száma ettől jelentősen eltérhet.

A közösségi médiában számos felhasználó jelezte az üzemzavart. A panaszok szerint a legtöbben a bejelentkezés, a termékek böngészése és a fizetési folyamat során ütköztek akadályokba.

Az Amazon szóvivője egy hivatalos közleményben kért elnézést az érintett vásárlóktól, és megerősítette, hogy a vállalat szakemberei már dolgoznak a műszaki hiba elhárításán.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images