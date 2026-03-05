Már csak 100 nap maradt a bértranszparencia-irányelv hatályba lépéséig - A megfelelés segítheti az ESG 'S' lábát is

Az idén júniusban hatályba lépő uniós bértranszparencia irányelvről Bogdán Szilvia, a Nexon Chief People Officere (CPO), a vállalat igazgatótanácsának tagja, az AmCham HR bizottságának elnöke tartott előadást. Az irányelv 2026. június 7-én lép hatályba, vagyis már csak 100 nap van hátra a bevezetésig, azonban nagyon sok tévhit van a cégek körében a direktívával kapcsolatban, emelte ki Bogdán Szilvia.

Az egyik ilyen tévhit, hogy a cégeknek az álláshirdetésekben kötelezően majd közzé kell tenniük a béreket.

A direktíva ugyanis ezt nem mondja ki, hanem annyi szerepel benne, hogy a munkaszerződés megkötése előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen bérsávba esik majd a cégen belül, hangsúlyozta a Nexon CPO-ja.

2027. június 7-től a 100 főnél nagyobb cégeknek jelentéstételi kötelezettségük lesz, ráadásul 2026 júniusától visszamenőlegesen. Az ennél kisebb cégeknél is azonban a munkavállalók kérhetnek tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy hol helyezkednek el az adott bérstruktúrában, munkaköri rendszerben, és hogy mik azok az objektív szempontok, ami alapján a bérezése meghatározása került.

A jogszabály nagy lehetőséget jelent a vállalatoknak, a bérstruktúra átláthatóságával segíthetik a munkavállalók megtartását és bevonzását is. Feszültséget akkor hozhat cégen belül az új jogszabály, ha nem átlátható a bérezési struktúrájuk

- hangsúlyozta Bogdán Szilvia.

A konferencia ESG-szabályozási kérdésekkel foglalkozó szekciójában Fehérváry Tamás, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) ügyvezető igazgatója is előadást tartott, amelyben azt mutatta be, hogy a kkv-k számára az ESG-nek való megfelelés miként válhat üzleti előnnyé. Ezzel a kérdéssel azért érdemes komolyan foglalkozniuk a kkv-knak, mert ez a beszállítói értékláncban való pozíció megőrzését, az oda történő becsatlakozást nagymértékben segíti elő.

