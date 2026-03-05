  • Megjelenítés
Megkondította a vészharangot az EKB elnöke
Megkondította a vészharangot az EKB elnöke

Az Európai Központi Bank nem kötelezi el magát előre egyetlen monetáris politikai pálya mellett sem a közel-keleti konfliktus nyomán kialakult geopolitikai feszültségek miatt – közölte Christine Lagarde, az EKB elnöke, aki a bolognai Johns Hopkins Egyetemen válaszolt a hallgatóság kérdéseire.

Hangsúlyozta, hogy az EKB továbbra is ülésről ülésre hozza meg kamatdöntéseit, az összes rendelkezésre álló makrogazdasági adat alapos elemzésére támaszkodva.

Az elnök szerint ez az adatvezérelt megközelítés megfelelő mozgásteret biztosít az EKB és az eurórendszer számára.

Így kellő alapossággal tudják nyomon követni a jelenlegi sokkhatások jövőbeli gazdasági következményeit.

Az Irán elleni amerikai–izraeli katonai művelet időközben más öböl menti országokra is átterjedt.

Ez a fejlemény az euróövezet számára kettős kockázatot hordoz.

  • Az energiaárak emelkedésén keresztül egyrészt ismét felfelé hajthatja az inflációt.
  • Másrészt az ellátási láncok fennakadásai tovább fékezhetik az amúgy is törékeny gazdasági növekedést.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

