Megkondította a vészharangot az EKB elnöke

Hangsúlyozta, hogy az EKB továbbra is ülésről ülésre hozza meg kamatdöntéseit, az összes rendelkezésre álló makrogazdasági adat alapos elemzésére támaszkodva.
Az elnök szerint ez az adatvezérelt megközelítés megfelelő mozgásteret biztosít az EKB és az eurórendszer számára.
Így kellő alapossággal tudják nyomon követni a jelenlegi sokkhatások jövőbeli gazdasági következményeit.
Az Irán elleni amerikai–izraeli katonai művelet időközben más öböl menti országokra is átterjedt.
Ez a fejlemény az euróövezet számára kettős kockázatot hordoz.
- Az energiaárak emelkedésén keresztül egyrészt ismét felfelé hajthatja az inflációt.
- Másrészt az ellátási láncok fennakadásai tovább fékezhetik az amúgy is törékeny gazdasági növekedést.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: EU
