Miért indított támadást Donald Trump?

Az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen indított nagyszabású támadás máris megtorló csapásokat váltott ki a Közel-Keleten. Egy szélesebb regionális konfliktus egyre valószínűbbnek tűnik, súlyos, nem szándékolt következményekkel – például három amerikai harci repülőgép „baráti tűz” általi lelövésével Kuvaitban. Miért indított tehát Donald Trump amerikai elnök – aki önmagát béketeremtőnek nevezi – külföldi háborút?

A hivatalos indoklás nehezen hihető. A Trump-kormányzat állítása, miszerint Irán atomfegyvert fejlesztett, nem nyert bizonyítást. Ráadásul ez nem egyeztethető össze azzal a korábbi kormányzati állítással sem, hogy a tavaly júniusi légicsapások megsemmisítették Irán nukleáris fegyverprogramját.

Trump azon kijelentése, hogy az Iszlám Köztársaságot demokratikus – vagy legalábbis amerikai-barát – rezsimre kell cserélni, ugyancsak abszurd, tekintve, hogy

a külföldi katonai beavatkozások és rezsimváltó háborúk elutasítása állítólag a MAGA-mozgalom egyik alaptétele volt.