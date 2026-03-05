  • Megjelenítés
Nehéz időszakon van túl az Auchan anyacége
Gazdaság

Nehéz időszakon van túl az Auchan anyacége

Portfolio
Az Auchan Retail a 2025-ös üzleti évben a kilábalás első komolyabb jeleit mutatta egy rendkívül nehéz időszak után. Bár a vállalat két legnagyobb piacán még mindig csökkentek az eladások, a csoport egészének árbevétele nőtt, jövedelmezősége pedig érezhetően javult - számolt be a Retail Detail.

A francia kiskereskedelmi csoport 32,1 milliárd eurós konszolidált árbevételről számolt be 2025-ben, ami 1,5 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az EBITDA 16,1 százalékkal emelkedett, és elérte az 1,025 milliárd eurót.

Eközben a bruttó árrés egy százalékkal nőtt, így az árbevétel 22,9 százalékát tette ki.

Éveken át tartó negatív eredmények után ez kifejezetten kedvező fordulat a vállalatcsoport számára.

A két legfontosabb piacon ugyanakkor nem sikerült növekedést elérni. Franciaországban az árbevétel 0,5 százalékkal, 16,4 milliárd euróra csökkent. Ezt a tudatos árcsökkentési stratégia, valamint 36 üzlet bezárása okozta. Spanyolországban 1,4 százalékos visszaesés következett be, így a forgalom 4,5 milliárd euróra mérséklődött 15 veszteséges szupermarket bezárását követően. Ezzel szemben Portugáliában 7,5, Romániában 4,3, Lengyelországban pedig 1,1 százalékos bevételnövekedést könyvelhettek el.

Még több Gazdaság

A horvát turizmus profitálhat a közel-keleti válságból

Beszerzési hatalom vagy zöld vállalás? Egyre fontosabb kérdés a Scope 3 kibocsátás

Vlagyimir Putyin: Magyarország továbbra is kap orosz gázt, ha ugyanazt a politikát követi, mint ma

Guillaume Darrasse vezérigazgató továbbra is elkötelezett az átfogó átalakítási terv végrehajtása mellett. Ennek központi elemei a hipermarketek felújítása, az élelmiszer-kínálat 2600 új termékkel való bővítése, valamint a saját márkás termékportfólió fejlesztése. Kiemelt szerepet kap a többcsatornás értékesítési (omnichannel) stratégia erősítése is, amelynek részeként 2026 második felében új webáruház indul.

A francia szupermarketek jövőjét illetően az Auchan a Groupement Mousquetaires csoporttal kötött partnerségre épít. A tervek szerint az érintett boltok a jövőben franchise-rendszerben, Intermarché vagy Netto márkanév alatt működnének tovább egy új szervezeti keretben.

Az Auchan Magyarország nemrég jelentett be egy átfogó átalakítási tervet, amelynek részeként kis alapterületű boltokat nyitnak:

Kapcsolódó cikkünk

Terjeszkedést jelentett be az Auchan

Megállíthatatlanul letarolják a piacot a kínai webshopok, óriási a lemaradás Magyarországon

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Green Transition & ESG 2026

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, Azerbajdzsánt támadás érte - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Rendkívüli: Irán megtámadott egy teljesen semleges országot – Három drón csapott be Azerbajdzsánban
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility