Nehéz időszakon van túl az Auchan anyacége

A francia kiskereskedelmi csoport 32,1 milliárd eurós konszolidált árbevételről számolt be 2025-ben, ami 1,5 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az EBITDA 16,1 százalékkal emelkedett, és elérte az 1,025 milliárd eurót.

Eközben a bruttó árrés egy százalékkal nőtt, így az árbevétel 22,9 százalékát tette ki.

Éveken át tartó negatív eredmények után ez kifejezetten kedvező fordulat a vállalatcsoport számára.

A két legfontosabb piacon ugyanakkor nem sikerült növekedést elérni. Franciaországban az árbevétel 0,5 százalékkal, 16,4 milliárd euróra csökkent. Ezt a tudatos árcsökkentési stratégia, valamint 36 üzlet bezárása okozta. Spanyolországban 1,4 százalékos visszaesés következett be, így a forgalom 4,5 milliárd euróra mérséklődött 15 veszteséges szupermarket bezárását követően. Ezzel szemben Portugáliában 7,5, Romániában 4,3, Lengyelországban pedig 1,1 százalékos bevételnövekedést könyvelhettek el.

Guillaume Darrasse vezérigazgató továbbra is elkötelezett az átfogó átalakítási terv végrehajtása mellett. Ennek központi elemei a hipermarketek felújítása, az élelmiszer-kínálat 2600 új termékkel való bővítése, valamint a saját márkás termékportfólió fejlesztése. Kiemelt szerepet kap a többcsatornás értékesítési (omnichannel) stratégia erősítése is, amelynek részeként 2026 második felében új webáruház indul.

A francia szupermarketek jövőjét illetően az Auchan a Groupement Mousquetaires csoporttal kötött partnerségre épít. A tervek szerint az érintett boltok a jövőben franchise-rendszerben, Intermarché vagy Netto márkanév alatt működnének tovább egy új szervezeti keretben.

Az Auchan Magyarország nemrég jelentett be egy átfogó átalakítási tervet, amelynek részeként kis alapterületű boltokat nyitnak:

