Nincs megállás: erős az amerikai termelékenységjavulás

Ismét nagyot nőtt a termelékenység az USA-ban a negyedik negyedévben. Eközben a munkapiac feszes maradt, a külkereskedelmi árak inkább dezinflációs hatásúak.

Januárban az import árak éves alapon 0,1%-kal csökkentek az előző havi stagnálás után. Az export infláció éves alapon 2,6% volt az előző havi 3,1% után.

Az új munkanélküli segélykérelmek száma az előző heti 212 ezer fő után 213 ezer fő volt.

A negyedik negyedévben a vállalati termelékenység 2,8% volt évesített negyedéves az előző negyedéves 4,9% után (várakozás: 1,9%). Az egységnyi munkaerőköltség évesített negyedéves alapon 2,8% volt az előző negyedéves 1,9%-os csökkentés után (várakozás: 2%).

A bejövő adatok továbbra is erős amerikai gazdaságról árulkodnak. A munkaerőpiac a félelmek ellenére rendben van, eközben pedig a fogyasztás és a beruházások is szépen bővülnek. Az egységnyi munkaerőköltség közel 3%-os emelkedése is elfogadható nagyjából.

A külkereskedelmi árak eközben kedvező dezinflációs folyamatokról árulkodnak, hiszen az importárak csökkenése és az exportinfláció mérséklődése is lefelé húzza az áruk általános árindexét.

Összességében tehát látható, hogy ez egy nagyon rendben lébő gazdaság képe. Ez az amit az irárni háború felboríthat, ha az olajár túl magasra emelkedik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images