  • Megjelenítés
Nincs megállás: erős az amerikai termelékenységjavulás
Gazdaság

Nincs megállás: erős az amerikai termelékenységjavulás

Portfolio
Ismét nagyot nőtt a termelékenység az USA-ban a negyedik negyedévben. Eközben a munkapiac feszes maradt, a külkereskedelmi árak inkább dezinflációs hatásúak.

Januárban az import árak éves alapon 0,1%-kal csökkentek az előző havi stagnálás után. Az export infláció éves alapon 2,6% volt az előző havi 3,1% után.

Az új munkanélküli segélykérelmek száma az előző heti 212 ezer fő után 213 ezer fő volt.

A negyedik negyedévben a vállalati termelékenység 2,8% volt évesített negyedéves az előző negyedéves 4,9% után (várakozás: 1,9%). Az egységnyi munkaerőköltség évesített negyedéves alapon 2,8% volt az előző negyedéves 1,9%-os csökkentés után (várakozás: 2%).

A bejövő adatok továbbra is erős amerikai gazdaságról árulkodnak. A munkaerőpiac a félelmek ellenére rendben van, eközben pedig a fogyasztás és a beruházások is szépen bővülnek. Az egységnyi munkaerőköltség közel 3%-os emelkedése is elfogadható nagyjából.

Még több Gazdaság

Már csak 100 nap maradt a bértranszparencia-irányelv hatályba lépéséig - A megfelelés segítheti az ESG 'S' lábát is

Olyat üzenhet a kötvénypiac, amitől még Trump is hátraarcot csinálhat

Simon Johnson: Trump biztos receptet használ Amerika meggyengítéséhez

A külkereskedelmi árak eközben kedvező dezinflációs folyamatokról árulkodnak, hiszen az importárak csökkenése és az exportinfláció mérséklődése is lefelé húzza az áruk általános árindexét.

Összességében tehát látható, hogy ez egy nagyon rendben lébő gazdaság képe. Ez az amit az irárni háború felboríthat, ha az olajár túl magasra emelkedik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Green Transition & ESG 2026

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, Teherán magyarázkodik – Híreink az iráni háborúról szerdán
Légicsata történt: semleges országot támadtak meg az iráni bombázók, az utolsó pillanatban léptek közbe az F-15-ös vadászgépek
Orbán Viktor bejelentette: csökkenteni szeretnék a különadók mértékét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility