Nincs megállás: erős az amerikai termelékenységjavulás

Januárban az import árak éves alapon 0,1%-kal csökkentek az előző havi stagnálás után. Az export infláció éves alapon 2,6% volt az előző havi 3,1% után.
Az új munkanélküli segélykérelmek száma az előző heti 212 ezer fő után 213 ezer fő volt.
A negyedik negyedévben a vállalati termelékenység 2,8% volt évesített negyedéves az előző negyedéves 4,9% után (várakozás: 1,9%). Az egységnyi munkaerőköltség évesített negyedéves alapon 2,8% volt az előző negyedéves 1,9%-os csökkentés után (várakozás: 2%).
A bejövő adatok továbbra is erős amerikai gazdaságról árulkodnak. A munkaerőpiac a félelmek ellenére rendben van, eközben pedig a fogyasztás és a beruházások is szépen bővülnek. Az egységnyi munkaerőköltség közel 3%-os emelkedése is elfogadható nagyjából.
A külkereskedelmi árak eközben kedvező dezinflációs folyamatokról árulkodnak, hiszen az importárak csökkenése és az exportinfláció mérséklődése is lefelé húzza az áruk általános árindexét.
Összességében tehát látható, hogy ez egy nagyon rendben lébő gazdaság képe. Ez az amit az irárni háború felboríthat, ha az olajár túl magasra emelkedik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Magyar építőiparból a dohai felhőkarcolókig – Felvásárolták a biztonságtechnikai berendezéseket gyártó szolnoki céget
A vevő a magyar befektetési szakértőkből álló Mercurio.
Kezd elszabadulni a pokol a benzinnél – Mennyire drága most Magyarországon tankolni?
Kijöttek a legfontosabb számok.
Megszólalt a Goldman vezére: ezt gondolja a magánhitel-félelmekről és az iráni háborúról
Égető kérdésekre válaszolt a vezérigazgató.
Itt a jelzés: elkezdte venni részvényeit Warren Buffett cége
2024 óta először.
Az ügynök élete: mi lesz a biztosítók függő hálózataival? - Két hét múlva kiderül!
Március 17-én találkoznak az értékesítői szakma nagyágyúi, nem érdemes lemaradni.
Úgy tűnik, óriásit tévedtek a kutatók – Tízmilliók otthona kerülhet víz alá sokkal hamarabb, mint azt eddig hittük
Vakfoltról rántották le a leplet.
Megfenyegette Irán az Európai Uniót: előbb-utóbb ti is megfizettek!
Ha Európa nem emeli fel a hangját, célponttá fog válni.
A Google AI-központot épít Európában, nagy fellendülést várnak tőle
5,5 milliárd eurós beruházás lesz.
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Mikroműanyagok: környezeti terhelés, élettani hatások, prevenciós lehetőségek
A vizeinkbe és szervezetünkbe jutó mikroműanyag-szennyezést csak a termelés csökkentésével és környezetbarát anyagokkal állíthatjuk meg.
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.