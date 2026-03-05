Orbán Viktor bejelentette: csökkenteni szeretnék a különadók mértékét

A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is ott volt az előadók között a jegybankelnök, Varga Mihály, valamint a nemzetgazdasági miniszter, Nagy Márton, és előadást tart természetesen Nagy Elek kamarai elnök. Az esemény végén, az előadások után Orbán Viktor és Nagy Elek újfajta együttműködési megállapodást írt alá.
Geopolitika
Kitért arra is, hogy az ukránokat és az EU-t rá akarja a kormány készíteni arra, hogy feloldják az olajblokádot. Ez nyílt zsarolás és ilyenkor nem egyezkedünk. Rá fogjuk őket kényszeríteni, hogy megnyissák a Barátság olajvezetéket, addigra, még mielőtt a gáztartalékaink kimerülnének - ígérte.
Mindenkinek meg kell tanulni, hogy belénk lehet harapni, de akkor belénk törik a foguk - jelezte Orbán Viktor, majd ismét arról kezdett el beszélni, hogy az Ukrajnának küldendő uniós pénzeket honnan veszik el. Ilyen lesz az agrártámogatások kérdése, majd a második vesztes lesz a kohéziós pénzek ügye - sorolta.
A hétéves uniós költségvetés megszavazásához egyhangúság szükséges, kell hozzá a magyar szavazat is - mondta. Majd rátért az ukrán mezőgazdasági teljesítmény méretére és annak esetleges hatására, miután Ukrajna csatlakozna az EU-hoz.
Kimaradni a háborúból, fenntartani az olcsó orosz energiát, az Ukrajnának küldött pénzből kimaradni, nem beengedni Ukrajnát az EU-ba - sorolta a legfontosabb kormányzati célokat Orbán Viktor.
Ha mindez sikerül, akkor jöhetnek azok az előadások, amelyeket korábban meghallgathattak - zárta beszédét Orbán Viktor.
Különadókat csökkentene Orbán Viktor
Megköszönöm, hogy elviselték, hogy sokuknak fát vágtunk a hátukon. Kellettek ugyanis a különadók, hogy fennmaradjon a költségvetés stabilitást, és finanszírozhatóak legyenek a kormányzati programok. Az érintettek ezt méltánytalannak nevezik, amit én megértek - utalt azokra a vállalkozókra, akik viselték a különadók terheit. 15 ezer milliárd forintot vontunk el különadók formájában az itt ülőktől - mondta.
Idén 2000 milliárd forintot vonunk el így, ami az érintett tulajdonosok profitja lenne. Erről ők lemondtak - mondta.
Szeretnénk majd csökkenteni a különadók mérétkét, de a jelenlegi háborús környezetben ezt nem tehetjük meg, de a cél, hogy a különadók mértéke méltányosabb legyen - jelezte.
Meglehetősen türelemmel és megértéssel vették tudomásul az érintett vállalkozók - köszönte meg. Emlékezetes, a Gazdasági Évnyitó közönségének első sorában a pénzügyi szektor képviselői is ott ülnek.
Elmúlt 4 év
Orbán Viktor felidézte: az elmúlt 4 évben a háború blokkolta egész Európa fejlődését. Emlékeztetett, hogy az európai gazdaság alig növekedett, a német gazdaság közben recesszióban is járt, közben az USA Európa fölé kerekedik, és Donald Trump napról napra hajtja végre nagyszabású tervét.
Németországban, Lengyelországban gyárakat zárnak be. Európában az elmúlt években ipari munkahelyek szűntek meg. Ágazatok vannak a felszámolás szélén: nincs acélipar, a vegyipar jövője kérdéses - sorolta. Európa ipari teljesítménye visszaesett, közben az USA növelte, Kína pedig megőrizte pozícióit.
Az európai ipar leépülése mögötti egyik döntés, hogy leválik az EU az orosz energiáról - idézte fel. A háború kitörése óta 1800 milliárd euróval fizetett többet az energiáért, mintha nem vált volna le az orosz energiáról - emelte ki.
Egész Európában megszorító csomagok vannak érvényben - mutatott rá.
Mi következik ebből ránk nézve? - vezette át a következő témát. A megtermelt pénz egy jelentős részét elküldik Ukrajnába - mondta. Mivel pénzük nincs, ezért az európaiak hitelből finanszírozzák ezt - tette hozzá. Mi az ellenkezőjét csináljuk, de ezt ne vegyék természetesnek - emelte ki. Ha ezt a pozíciót nem védené a kormány, akkor a magyar pénzeket is elküldenék - értékelt. Ezt az irányt akarja tartani a kormány a következő négy évben is - vetítette előre.
A kormányfő szerint a magyar gazdaság fundamentumai adták meg ahhoz a lehetőséget, hogy a kormány ne hajtson végre megszorításokat. A fundamentumok a vállalkozásoknak köszönhető, és annak többek között, hogy fenntartották a teljes foglalkoztatottságot.
Köszönöm, hogy emelték a béreket. Ha ez nem lenne, akkor szociális elégedetlenség lenne
- fogalmazott.
Megvédtük az adórendszert, különösképpen támadják az egykulcsos jövedelemadót, ami a magyar gazdasági siker szíve közepe - húzta alá.
Békegazdaság vs hadigazdaság
Amiről Önök eddig beszéltek, az a békegazdaság forgatókönyve volt. De Európa a békegazdaság szélén egyensúlyoz. Nyugat-Európában a hadigazdaság valószínűsége kétszerese a békegazdaságnak - értékelte. Nyugaton nem fejlesztések vannak, hanem hadiiparról beszélnek, hiányból történő finanszírozás és Ukrajna pénzelése - tette hozzá.
Az a kérdés, hogy lesz-e és milyen típusú háború a következő 4-5 évben - jelentette ki.
Orbán Viktor a színpadon
A miniszterelnök beszédét azzal kezdte: jó itt Önök között, máshoz vagyok szokva. Az európai tanácsüléseken nem ilyen tervekről hallok, ott haditanácsok vannak - mondta.
Mindent, amit hallottak, tegyék zárójelbe. Vagy úgy lesz, vagy nem
- fogalmazott Orbán Viktor, aki emlékeztetett arra, hogy Nagy Elekben és a kamarában talált egy jó partnert, hogy bizonyos állami feladatokat kidelegálnak az állami bürokráciából. A kamara attól tud lenni köztestület, ha át tud venni az államtól olyan feladatokat, amelyekről azt hiszi, hogy jobban meg tudja oldani, mint a bürokrácia. A bürokrácia közben azonban nem akar semmilyen feladatot átadni, ami mögött természetes reflex van, és ez ellenállást szül mindenfajta kiszervezés ellen - magyarázta a kormányfő, aki kitért arra is, hogy a kamara elnökével még tegnap este is tárgyaltak az együttműködés részleteiről. Így például a személyszállítás területén új típusú együttműködés valósul meg.
Varga Mihály: figyelni kell az iráni konfliktusra
Nagy Elek MKIK-elnök és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter előadát követően Varga Mihály jegybankelnök szólalt fel a kamara Gazdasági Évnyitó rendezvényén.
A stratégiai ágazatok szerepe
A stratégiai ágazatokban a magyar tulajdont meg kell tartani. Ez folyamatos támadás alatt van, ezt meg kell védeni - jelezte előadása végén Nagy Márton.
Nagy Márton: energia, adórendszer, gazdaságfejlesztés
Nagy Márton előadásával folytatódott a szakmai program. A versenyképességet a kormány szerint három pillér határozza meg: energiabiztonság, vállalkozóbarát adórendszer, gazdaságfejlesztési források hatékony szétosztása.
A venezuelai krízis, vagy az iráni háború is az energiakérdéskörről szól - mondta. Az energiabiztonság számunkra olcsó gáz- és üzemanyagot jelent, valamint az olcsó áramtermelést.
Cél a saját energiatermelés növelése és közben a fogyasztás csökkentése. Értékelése szerint eddig sikerrel csökkentette Magyarország az energiakitettségét.
Magyarország energiaellátásának alapját az Oroszországból érkező energia jelenti. Ez ár és ellátásbiztonságot jelent Magyarország számára. A nyersolaj esetében az orosz import aránya: 93%, földgáz esetében ez 70% felett van. Arra is emlékeztetett, hogy a magyar napelemes kapacitások dinamikusan nőttek az elmúlt években, de javítani kell a tárolókapacitást és az ezzel kapcsolatos kormányzati tevékenység megindult.
2028-ra a tárolóval rendelkező napenergiatermelők aránya felmegy 27%-ra - vetítette előre.
A villáamosenergia-biztonságot Paks II. megéülése jelenti - húzta alá. A harmadik Paksnak nevezte a napeneriga felfutását és a tárolókapacitások megteremtését.
Nem elrugaszkodott cél, hogy Magyarország 2030-ra nettó villamosenergia-exportőr legyen
- mondta a miniszter. Jelenleg a villamos energia ára hozzá van kötve a gáz árához - emlékeztetett. Közben a CO2-adók terhelik a gáztermelést, és ezáltal az áramárat is emelik. Az uniós szabályozói lépések drágítják az energiát - húzta alá.
A magyar kormány gazdaságpolitikájának másik pillére a vállalkozóbarát adókörnyezet. Kiemelte a 9%-os társasági adót, ami a versenyképesség alapja. Magyarország adórendszere a 2025-ös Tax Competitiveness összesítésében a 9. helyezést érte el - emelte ki. Ezt az eredményt szerinte meg kell védeni.
Emlékeztetett arra is, hogy a 2010-ben látott 28,5%-ról 13%-ra csökkentette a kormány a járulékokat. De megemlítette, hogy ezen a téren van még mit tennie a kormánynak.
Felidézte azt, hogy pár hónapja Orbán Viktor megkérte, hogy nagyon gyorsan dolgozzon ki a minisztérium egy turisztikai szektort segítő csomagot. Azt is elárulta, hogy még közte és a miniszterelnök között is volt ellentét, hogy mi is legyen a támogató csomagban.
2026-ban a GDP 6%-át költi a magyar állam a gazdaságra. 6170 milliárd forint ez nominálisan kifejezve, gazdaságfejlesztési célra - érzékeltette. Majd rlszletezte: a fejlesztési források 45%-a közlekedési célokat szolgál, ami belül az útépítés 71%-ot képvisel.
A vállalkozásfejlesztési célokra megy a teljes gazdaságfejlesztési kiadás 41%-a. Itt megemlítette a Széchenyi Kártya programot, az egyedi döntési támogatásokat, a Demján Sándor programot, az Eximbank tőkeprogramját, a turisztikai fejlesztési pályázatokat, a foglalkoztatástámogatási pénzeket. Ütemezetten halad a Demján Sándor Program megvalósítása - mondta. Az MKIK-val közös tőkefinanszírozási program keretét 100 milliárd forintról 150 milliárd forintra emelik.
Beavatta a közönséget abba is, hogy a kormány milyen elvek mentén dönt a források allokációjakor. Négy dimenziója van ennek: ágazati, régiós, vállalatmérettel kapcsolatos, tulajdonosi háttér.
Energiabiztonság nélkül nincs gazdasági biztonság - húzta alá előadása vége felé.
Kamara szerepe a gazdaságirányításban
Nagy Elek részletesen beszélt arról, hogy az MKIK-nak milyen szerepet kell vállalnia a gazdaságirányításban.
- Egyéni vállalkozások indításához és működéséhez szükséges tájékoztatás.
- A felnőttképzés hatósági feladatainak és kapcsolódó szerepkörének az újragondolása.
- Az MKIK 2026. június 1.től vezeti a villamos biztonsági felülvizsgálók, és ezt a tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek kötelező nyilvántartását.
- Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működésével összefüggő feladatok bővítése.
Nagy Elek: válaszút előtt a magyar gazdaság
Az esemény megnyitója után Nagy Elek, az MKIK elnöke kezdi az előadások sorát. Prezentációja legelején arról szólt, hogy mi a kamara szerepe, milyen feladatokat lát el. Emlékeztetett: nem piaci szereplők, nem hatóság és nem is politikai intézmény. A vállalkozói közösség intézményesített érdekképviseletét látjuk el - mondta.
Közfeladatként ellátott tevékenységeket végzünk. Ennek ma jelentősége lesz
- vetítette előre a későbbi megállapodás kapcsán. A nehéz időkben, amilyen a mai is, irányt igyekszünk mutatni, a kormányzattal partneri együttműködésben - tette hozzá.
A kamara egy bizalmi közeg, a vállalkozók itt találkozhatnak. Szövetségben vagyunk a vállalkozókkal - fejtette ki. Szerinte a kormány és az önkormányzatok a kamarán keresztül ismerik meg a gazdaságot.
Arról is beszélt, hogy az elmúlt 15 év egyértelmű gazdasági sikertörténet, melynek eredménye az, hogy Magyarország elérkezett a közepes jövedelmű országok csapdájába. Az elmúlt 50 évben nagyjából 100 ország jutott ebbe a helyzetbe, és az átállás csak minden tizediknek sikerült.
A vállalkozók azért képesek a technológiát megújítani, mert el tudják hinni arról, ami még nincs azt, hogy majd lesz - húzta alá.
A cél a stabil növekedés, de ehhez szemléletváltásra van szükség. Újra kell értelmezni a magyar gazdaság hosszú távú pozícióját a globális rendben - magyarázta Nagy Elek, aki szerint a következő fontos feladat, a gazdaság létező kereteinek kitolása. Ebben a helyzetben a tudás van előtérben - mondta.
Válaszút előtt áll a magyar gazdaság
- vélekedett. Ehhez új szövetség szükséges az állam és a kamara között. A gazdaság alapsejtje a vállalkozás. Azok nem egyszerűen profittermelő egységek, hanem alkotói közösségek - fejtette ki a kamara elnöke.
Magyarország előtt nem egy fejlődési modell áll, hanem egymásra épülő fejlődési ívek. Rövid távon a stabilitás a cél. Közép távon (3-5 év alatt) két fő irányt érdemes megcélozni: digitális állam (ami gyors és kiszámítható), regionális szolgáltató központ (pénzügy, jog, logisztika). Hosszú távon (5-10 év) tudás és mérnöki ország - mondta Nagy Elek, aki azt is hangoztatta, hogy a célok elérését csakis egy tudásalapú kamara tudja szolgálni.
Három pillért különböztet meg a kamara: szakképzés, felnőttképzés, egyetemi és K+F együttműködések.
Előrevetítette: egykapusítják a felnőttképzés rendszerét, a későbbiekben erről állapodik meg a miniszterelnökkel. Emlékeztetett arra is, hogy a megújult kamara aktívan részt vesz a kormányzati döntéselőkészítésben, de ezt a vállalkozók megkérdezésére építi a képviselet.
Felidézte a közelmúlt eredményeit: a Széchenyi Kártya Programot, a Demján Sándor Program 2.0-át, a 11 pontos adócsökkentést, adminisztrációcsökkentő javaslatcsomagot.
Következő lépések: exportorientáció, innovatív vállalatok erősítése, mesterséges intelligencia, szak- és felnőttképzési együttműködés, köztestületi feladatok átvétele.
Akik jelen vannak
A helyszínen van többek között Csányi Sándor, az OTP elnöke, Lakatos Péter, a Videoton társtulajdonosa, Barna Zsolt, az MBH elnök-vezérigazgatója, Banai Péter Benő, a jegybank alelnöke, Szabados Richárd, az NGM államtitkára, Horváth Gábor, a Költségvetési Tanács elnöke, Lánszki Regő, az Építési Minisztérium államtitkára, Kóka János, és Lancz Róbert a Doktor24 tulajdonosai, Perlusz László, a VOSZ főtitkára, Balog Ádám, az MKIK alelnöke, Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke.
Valamire készül a kormány - Új megállapodást köt Orbán Viktor, máris érkeznek a részletek
A program szerint 10 órakor kezdődnek az előadások, felszólal Orbán Viktor, Nagy Márton, Varga Mihály és Nagy Elek. Ezt követően a hivatalos tervek szerint 12 órától ünnepélyes keretek között aláírja a kormányfő és a kamara elnöke
a kormány és az MKIK közötti együttműködési megállapodást egyes közfeladatok átadás-átvételére vonatkozóan.
Egy év után ismét megrendezik az MKIK gazdasági évnyitó eseményét, újfajta környezetben: a geopolitikai konfliktusok száma nem csökkent, az energiaválság ismét itt kopogtat a térség ajtaján, kiderült, hogy miért nem nőtt tavaly sem a magyar gazdaság, megtörtént azóta az első kamatvágás a magyar jegybank részéről, a parlamenti választás előtti kampányidőszak dübörög, a kormány többfajta intézkedéscsomagról is döntött, ami a vállalkozásokat érinti (5+1 az éttermek és cukrászdák számára, Demján Sándor Program kiterjesztése, 11 pontos kkv-csomag elsősorban adócsökkentésekkel), közben a kormánypártok legerősebb kihívója, a Tisza Párt is bemutatta részleges gazdasági programját.
Minden hasonló rendezvényt, ahol felvonul a miniszterelnök mellett a jegybankelnök és a nemzetgazdasági miniszter hatalmas érdeklődés övez, ám a mostani gazdasági és politikai környezet még inkább felértékeli a csütörtöki rendezvény jelentőségét. Érdekes lesz látni például, hogy a kormányfő miként értékeli az aktuális gazdasági és geopolitikai fejleményeket,
az energiaárak újbóli elszabadulását a vállalkozók előtt, esetleg szóba kerül-e valamilyen célzott program,
amely a költségvetést érinti, és erre rákapcsolódik-e a gazdaságfejlesztésért és költségvetési stabilitásért egyszerre felelős Nagy Márton miniszter.
A részletek egyelőre nem ismertek erről, Orbán Viktor tavaly novemberben beszélt a kilátásban lévő együttműködésről. "Az elnök úrral megállapodtunk, hogy a gazdaság irányításában is részt vesznek, zajlanak a tárgyalások, hogy hogyan tud a kamara átvenni gazdaságirányítási feladatokat, részt vegyen a gazdasági döntésekben és önálló gazdasági jogkörökkel is rendelkezzen" - jelezte előre.
A tavalyi esemény érdekessége volt, mikor Varga Mihály jegybankelnök türelmes és óvatos monetáris politikai lépéseket ígért, ezt Orbán Viktor határozottan érdekesnek találta, már-már furcsállta. Az elmúlt egy évben az MNB így is tett, türelmesen kivárt az első kamatcsökkentéssel, egészen a múlt hétig. A magas kamatok tartása pedig hozzájárult a forint elmúlt egy évben látott felértékelődéséhez, igaz a kirobbant iráni konfliktus és az energiaárak elszállása miatt ismét hektikussá vált a forint árfolyama. Mindenesetre emiatt is nagy figyelem fogja övezni, hogy Orbán Viktor mit gondol a jegybanki politika elmúlt egyéves teljesítményéről.
Az eseményt cikkünkben élőben tudósítjuk a helyszínről, kiderülhet, hogy a kormány készül-e bármilyen további gazdaságpolitikai tervvel, ez ugyanis kifejezetten érdekli a pénzpiaci, forint és állampapírbefektetőket, akár a nemzetközi porondon is. Legutóbb ilyen bejelentésekre a piaci szereplők a miniszterelnök februári évértékelője kapcsán számítottak, ám akkor nem érkezett új bejelentés.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd
Megszólalt Szijjártó Péter a Közel-Keleten ragadt magyarok sorsáról: közel 6 ezren kértek konzuli védelmet
Felpörgetik a mentesítő járatokat.
Megingott a forint: búcsút inthetünk a márciusi kamatvágásnak?
Az Iránban zajló konfliktust a bőrünkön fogjuk érezni.
Hőzöngenek az autógyártók, irreálisnak tartják Brüsszel diktátumát
Életképtelennek látják az európai beszállítókat segítő rendszert.
Pillanatok alatt radírozott le a térképről egy békés európai falut az összeomló hegyoldal: ez a veszély már mindent fenyeget
A klímaváltozás már a spájzban van.
Az ESG akkor működik, ha nem teherként, hanem a jövőbe vezető út térképeként tekintünk rá − Elindult a Portfolio Green Transition & ESG 2026
Az uniós klímapolitikának újratervezésre van szüksége.
AI a gyakorlatban: mit hoz az üzletnek a mesterséges intelligencia Magyarországon?
Találkozzunk március 18-án!
Folytatódik a káosz a légiközlekedésben: utasok millióit érinti a közel-keleti leállás
23 ezer járatot töröltek eddig az iráni háború miatt.
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Mikroműanyagok: környezeti terhelés, élettani hatások, prevenciós lehetőségek
A vizeinkbe és szervezetünkbe jutó mikroműanyag-szennyezést csak a termelés csökkentésével és környezetbarát anyagokkal állíthatjuk meg.
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződéseket. Nem meglepő módon továbbra is az Otthon Start vezérli a piaco
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.