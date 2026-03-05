Orbán Viktor bejelentette: csökkenteni szeretnék a különadók mértékét

Nagy Márton előadásával folytatódott a szakmai program. A versenyképességet a kormány szerint három pillér határozza meg: energiabiztonság, vállalkozóbarát adórendszer, gazdaságfejlesztési források hatékony szétosztása.

A venezuelai krízis, vagy az iráni háború is az energiakérdéskörről szól - mondta. Az energiabiztonság számunkra olcsó gáz- és üzemanyagot jelent, valamint az olcsó áramtermelést.

Cél a saját energiatermelés növelése és közben a fogyasztás csökkentése. Értékelése szerint eddig sikerrel csökkentette Magyarország az energiakitettségét.

Magyarország energiaellátásának alapját az Oroszországból érkező energia jelenti. Ez ár és ellátásbiztonságot jelent Magyarország számára. A nyersolaj esetében az orosz import aránya: 93%, földgáz esetében ez 70% felett van. Arra is emlékeztetett, hogy a magyar napelemes kapacitások dinamikusan nőttek az elmúlt években, de javítani kell a tárolókapacitást és az ezzel kapcsolatos kormányzati tevékenység megindult.

2028-ra a tárolóval rendelkező napenergiatermelők aránya felmegy 27%-ra - vetítette előre.

A villáamosenergia-biztonságot Paks II. megéülése jelenti - húzta alá. A harmadik Paksnak nevezte a napeneriga felfutását és a tárolókapacitások megteremtését.

Nem elrugaszkodott cél, hogy Magyarország 2030-ra nettó villamosenergia-exportőr legyen

- mondta a miniszter. Jelenleg a villamos energia ára hozzá van kötve a gáz árához - emlékeztetett. Közben a CO2-adók terhelik a gáztermelést, és ezáltal az áramárat is emelik. Az uniós szabályozói lépések drágítják az energiát - húzta alá.

A magyar kormány gazdaságpolitikájának másik pillére a vállalkozóbarát adókörnyezet. Kiemelte a 9%-os társasági adót, ami a versenyképesség alapja. Magyarország adórendszere a 2025-ös Tax Competitiveness összesítésében a 9. helyezést érte el - emelte ki. Ezt az eredményt szerinte meg kell védeni.

Emlékeztetett arra is, hogy a 2010-ben látott 28,5%-ról 13%-ra csökkentette a kormány a járulékokat. De megemlítette, hogy ezen a téren van még mit tennie a kormánynak.

Felidézte azt, hogy pár hónapja Orbán Viktor megkérte, hogy nagyon gyorsan dolgozzon ki a minisztérium egy turisztikai szektort segítő csomagot. Azt is elárulta, hogy még közte és a miniszterelnök között is volt ellentét, hogy mi is legyen a támogató csomagban.

2026-ban a GDP 6%-át költi a magyar állam a gazdaságra. 6170 milliárd forint ez nominálisan kifejezve, gazdaságfejlesztési célra - érzékeltette. Majd rlszletezte: a fejlesztési források 45%-a közlekedési célokat szolgál, ami belül az útépítés 71%-ot képvisel.

A vállalkozásfejlesztési célokra megy a teljes gazdaságfejlesztési kiadás 41%-a. Itt megemlítette a Széchenyi Kártya programot, az egyedi döntési támogatásokat, a Demján Sándor programot, az Eximbank tőkeprogramját, a turisztikai fejlesztési pályázatokat, a foglalkoztatástámogatási pénzeket. Ütemezetten halad a Demján Sándor Program megvalósítása - mondta. Az MKIK-val közös tőkefinanszírozási program keretét 100 milliárd forintról 150 milliárd forintra emelik.

Beavatta a közönséget abba is, hogy a kormány milyen elvek mentén dönt a források allokációjakor. Négy dimenziója van ennek: ágazati, régiós, vállalatmérettel kapcsolatos, tulajdonosi háttér.

Energiabiztonság nélkül nincs gazdasági biztonság - húzta alá előadása vége felé.