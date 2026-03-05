Szigorú lépés az Egyesült Államokban: végleg kitilthatják a repülőgépekről a hangosan mobilozókat

A United pénteken csendben módosította az úgynevezett személyszállítási feltételeit (contract of carriage), amely a légitársaság szabályait és irányelveit rögzíti.

Az új előírás értelmében minden utasnak fejhallgatót kell használnia, ha zenét hallgat vagy videót néz. Ugyanez vonatkozik a hangos közösségimédia-tartalmak görgetésére is.

A vállalat fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a szállítást a szabályszegőktől. Ez a lépés akár a renitensek végleges kitiltását is magában foglalhatja.

Scott Keyes utazási szakértő a CBS Newsnak elmondta: tudomása szerint egyetlen másik nagy amerikai légitársaság sem vezetett még be hasonló szigorítást. Bár a versenytársak is ösztönzik az utasokat a fejhallgató használatára, egyikük sem fenyeget kifejezetten a gépről való leszállítással a szabályok figyelmen kívül hagyása esetén.

A szakértő szerint az intézkedés egybevág a legtöbb utas elvárásaival és viselkedésével.

Jellemzően csak egy szűk kisebbség zavarja a környezetét azzal,

hogy kihangosítva hallgat különböző tartalmakat, így az új szabályzat elegáns megoldást kínál a problémára.

A United a honlapján arra is kitért, hogy bizonyos esetekben ingyenes fülhallgatót biztosítanak azoknak az utasoknak, akik otthon felejtették a sajátjukat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images