Újabb sikeres aukció: most a tízéves kötvényekre ugrott rá a piac

A 10 éves lejáratú, 2035/A sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 127,45 milliárd forint volt, így a lefedettség 637% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet,
40 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be.
Az értékesített papírok hozama 6,65% és 6,68% között szórt, az átlaghozam 6,67% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 21 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 5 ponttal volt nagyobb.
Az 5 éves lejáratú, 2031/B sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint értékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 44,19 milliárd forint volt, így a lefedettség 221% lett. Az ÁKK az eredetileg meghirdetett mennyiségű ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,29% és 6,32% között szórt, az átlaghozam 6,3% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 16 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 2 ponttal volt nagyobb.
A 3 éves lejáratú, 2029/C sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint értékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 35,65 milliárd forint volt, így a lefedettség 178% lett. Az ÁKK az eredetileg meghirdetett mennyiségű ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,23% és 6,26% között szórt, az átlaghozam 6,24% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 20 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 2 ponttal volt nagyobb.
A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása
|Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai
|Dátum
|Futamidő
|Értékpapír
|Meghirdetett mennyiség (m Ft)
|Benyújtott mennyiség (m Ft)
|Elfogadott mennyiség (m Ft)
|Max hozam
|Átlag hozam
|Min hozam
|2026-03-05
|10Y
|2035/A
|20 000
|127 450
|40 000
|6,68
|6,67
|6,65
|2026-03-05
|5Y
|2031/B
|20 000
|44 194
|20 000
|6,32
|6,30
|6,29
|2026-03-05
|3Y
|2029/C
|20 000
|35 650
|20 000
|6,26
|6,24
|6,23
|2026-03-03
|3M
|D260624
|30 000
|19 490
|10 000
|6,09
|6,08
|5,50
|2026-02-26
|12M
|D270217
|30 000
|63 223
|40 000
|5,99
|5,96
|5,80
|2026-02-25
|6M
|D260819
|30 000
|41 543
|30 000
|6,06
|6,03
|5,90
|2026-02-12
|15Y
|2041/A
|15 000
|59 050
|30 000
|6,80
|6,77
|6,69
|2026-02-12
|20Y
|2051/G
|15 000
|65 860
|30 000
|6,99
|6,95
|6,88
|2025-02-13
|30Y
|2051/G
|10 000
|14 610
|10 000
|6,97
|6,94
|6,93
|Adatok forrása: ÁKK.
További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.
Címlapkép forrása: Pol AlbarrÃ¡n
