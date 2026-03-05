Újabb sikeres aukció: most a tízéves kötvényekre ugrott rá a piac

Aukciókat tartott ma az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), 3 állampapírt kínált eladásra a befektetőknek, végül összesen a tervezett 60 helyett 80 milliárd forintnyi mennyiség kelt el.

A 10 éves lejáratú, 2035/A sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 127,45 milliárd forint volt, így a lefedettség 637% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet,

40 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be.

Az értékesített papírok hozama 6,65% és 6,68% között szórt, az átlaghozam 6,67% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 21 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 5 ponttal volt nagyobb.

Az 5 éves lejáratú, 2031/B sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint értékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 44,19 milliárd forint volt, így a lefedettség 221% lett. Az ÁKK az eredetileg meghirdetett mennyiségű ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,29% és 6,32% között szórt, az átlaghozam 6,3% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 16 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 2 ponttal volt nagyobb.

A 3 éves lejáratú, 2029/C sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint értékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 35,65 milliárd forint volt, így a lefedettség 178% lett. Az ÁKK az eredetileg meghirdetett mennyiségű ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,23% és 6,26% között szórt, az átlaghozam 6,24% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 20 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 2 ponttal volt nagyobb.

A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása

Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam 2026-03-05 10Y 2035/A 20 000 127 450 40 000 6,68 6,67 6,65 2026-03-05 5Y 2031/B 20 000 44 194 20 000 6,32 6,30 6,29 2026-03-05 3Y 2029/C 20 000 35 650 20 000 6,26 6,24 6,23 2026-03-03 3M D260624 30 000 19 490 10 000 6,09 6,08 5,50 2026-02-26 12M D270217 30 000 63 223 40 000 5,99 5,96 5,80 2026-02-25 6M D260819 30 000 41 543 30 000 6,06 6,03 5,90 2026-02-12 15Y 2041/A 15 000 59 050 30 000 6,80 6,77 6,69 2026-02-12 20Y 2051/G 15 000 65 860 30 000 6,99 6,95 6,88 2025-02-13 30Y 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97 6,94 6,93 Adatok forrása: ÁKK.

