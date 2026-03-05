Van itt egy kis turpisság a zöldrendszám-adatokkal kapcsolatban

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

2026 februárjában 2845 elektromos autó kapott zöld rendszámot Magyarországon, ami januárhoz képest 21,5%-os, az egy évvez azelőtti adathoz képest pedig 34%-os növekedést mutat. A Belügyminisztérium legfrissebb adatai szerint a tisztán elektromos gépkocsik száma megközelítette a 107 ezret a múlt hónap végén, amelyek közül 98 620 személygépkocsi volt. Egy autós hírportál a napokban egy érdekes eltérésre hívta fel a figyelmet, aminek mi is utánajártunk.

Kezdjük a fenti bevezető talán legizgalmasabb részével, azzal az "érdekes eltéréssel". A villanyautósok.hu hívta fel a figyelmet arra, hogy eddig "hamis" adatokat közöltek. Nemcsak ők, mi is. És nem direkt.

A Belügyminisztérium havonta közli a frissen kiadott zöld rendszámok számát. Na jó, elvileg havonta. Az óráját (naptárját) senki ne akarja ehhez a rendszerhez igazítani! Többször fordult elő komoly időbeli csúszás - nem órákról, inkább napokról, hetekről beszélünk. Volt, hogy az oldalon belül variáltak, és ha rossz helyre kattintott az ember, már nem találta a friss adatokat. Az adathiány iránti legutóbbi érdeklődésünkre pedig közölték, hogy elköltöztették az infót egy másik oldalra (itt volt, ide vándorolt át.)

A lényeg nem is ez, hanem az, hogy

a Belügyminisztérium adatai az összes kiadott zöld rendszámra vonatkoznak, azaz nem követik a változást, amit a forgalomból kivont zöld rendszámok okoznak.

Alapvetően háromféle adatsor létezik: a BM-é, a Központi Statisztikai Hivatalé, és a Datahouse-é. Utóbbi kettő szinte teljesen megegyezik. Itt csak a legfontosabb kategóriával, azaz a tisztán elektromos (5E vagy BEV) személygépkocsikkal foglalkozunk.

Az alábbi grafikonon látható, hogy az év végi számok viszonylag jelentős különbséget mutatnak a BM-es és a másik két adatsor között.

Külön-külön megnéztük, hogy számszerűen és százalékosan mekkora eltérést is jelentenek ezek a számok. Ahogy látható, a különbségek számszerűen egyre nagyobbak lettek - a 2022-es 2750 körülről tavaly év végére 7650 körülre nőttek -, mig százalékosan 8% és 9,2% között változtak.

Mi történt februárban?

Idén februárban 2868 gépjármű kapott zöld rendszámot az országban, 21,6%-kal több, mint januárban, és 21,5%-kal több, mint 2025 februárjában. A januári statisztika 18,5%-os havi csökkenést és 34%-os éves növekedést mutatott.

A zöld rendszámmal rendelkező járművek száma 152 024-re nőtt, ami havi alapon 1,9%-os, év/év összehasonlításban 27,3%-os növekedést mutat. Ezen belül a tisztán elektromos járművek (5E / BEV) száma 106 721-re emelkedett (+2,7% hó/hó, +43,3% év/év). Utóbbiakból 98 620 (92,4%) volt személygépkocsi. Itt a havi növekedés 2,6%, az éves 42,5% volt.

Az alábbi grafikon a 2020 januárjától kezdődóen mutatja a havi zöld rendszám kibocsátásokat három fő kategóriában: tisztán elektromos járművek (5E / BEV), növelt hatótávolságú, külső töltésű hibrid elektromos járművek (5N / HEV) és külső töltésű hibrid elektromos járművek, ezek az ún. plug-in hibridek (5P / PHEV).

Az 5N és 5P kategóriákban látható drámai csökkenést szabályozói változások idézték elő. Ezek 2024. szeptember 1-jétől már nem kaphatnak zöld rendszámtáblát az első belföldi forgalomba helyezéskor. Ezen túlmenően, a már korábban kiadott zöld rendszámtáblákat is le kell cserélni legkésőbb 2026. november 30-ig.

Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) továbbra is havonta közöl adatokat az új -robbanómotoros és elektromos - gépjárművek regisztrációjáról. Viszont a HEV (5N) és PHEV (5P) adatok tekintetében kénytelenek leszünk erre a szervezetre támaszkodni, mivel a Belügyminisztérium havi zöld rendszám jelentéseiben az 5N és az 5P kategóriák továbbra sem szerepelnek majd.

Fontos tudni, hogy a magyar adatok a használt autókra is vonatkoznak, míg az ACEA kizárólag az új gépjárművek regisztrációjáról jelent. A Datahouse legutóbbi adatai szerint 11 002 tisztán elektromos személygépkocsi talált gazdára Magyarországon tavaly, ami 28 százalékos bővülés az előző évhez képest.

viszont ezek 61,5%-a használt autó volt!

Meghajtás szerinti regisztrációk

A tisztán elektromos személyautók aránya 2025-ben 7-ről 8,5 százalékra nőtt. A nem tölthető hibridek aránya 0,4, míg a dízeleké 0,8%-kal csökkent az eladásokban – utóbbi kategóriából 107-tel (-0.7%) kevesebb fogyott, mint 2024-ben, míg a benzineseknél 14,8%-os zuhanást látunk (-5377 db).

A plug-in hibridek részaránya 5,5%-ra emelkedett 4,7%-ról, így úgy tűnik, amíg az adókedvezmények maradnak, addig az ingyenes parkolás (zöld rendszám) megszűnése nem nagyon érdekli a vásárlókat. A legnépszerűbb hajtásmód továbbra is a mild hibrid, amely már közel 36%-át tette ki az újautó-flottának. 2025-ben közel 46 200 ilyen autót adtak el az országban, 23%-kal többet, mint 2024-ben.

Magán vagy cég: az itt a kérdés!

A tavalyi 129 440 gépjármű regisztráció 68%-a, azaz több mint kétharmada köthető cégekhez, csak 32%-uk mögött állnak magánszemélyek.

Ezen belül

a dízelnél látjuk a legmagasabb céges arányt (90%), amit az elektromos autók követnek (80%), majd következnek a plug-in hibridek (74%),

ami azért meglepő, mert 2024-ben még 12%-kal magasabb volt a cégek aránya, majd jönnek a mild hibridek (66%), egyéb (bioüzemanyag, gáz, 63%), majd a benzinesek és a hibridek (59%+).

Vissza februárhoz...

E rövid éves kitekintő után térjünk vissza jelenbe, illetve a közelmúltba! Februárban összesen 2845 új, zöld rendszámú tisztán elektromos járművet regisztráltak Magyarországon, ami emelkedést jelent a januári 2342-ről (+21,5%) és a tavaly februári 2124-ről is (+34%).

Az 5E kategóriában 2516 személygépkocsik kapott zöld rendszámot, ami 20,1%-os havi és 29,5%-os éves növekedést jelent. A havi rekord továbbra is a tavaly júniusban elért 2707 darab.

Ami a zöld forgalmi rendszámos flotta összetételét illeti, most már 70,2% tisztán elektromos, szemben a 2019 januári 44,3%-kal. Eközben a fent említett szabályozói változások következtében az 5N és 5P kategória részesedése 28% körüli értékről 20,8%-ra és 8,3%-ra esett.

Tavaly 31 148 tisztán elektromos gépjárműv kapott zöld rendszámot, ami 45,9%-os év/év alapú növekedést jelent. Ezek közel 92%-a, 28 560 volt személygképkocsi - ez 48,1%-os éves növekedésnek felel meg.

Az elektromos gépkocsik regisztrációjának folyamatos növekedését elősegíti a cégek flottazöldítési programját támogatni hivatott, 2024. február 5-én indított állami program is. Ez eredetileg tavaly március végén futott volna ki, ám először december 1-ig, majd idén február 26-ig meghosszabbították. A két határidő módosítás között a 30 milliárd forintos keretösszeget is 40 milliárdra növelték.



A program keretében gépjárművenként 2,8 millió és 4 millió forint közötti támogatást igényelhetnek a cégek, a gépjármű kategóriája (személygépkocsi, kisteherautó), illetve az akkumulátor-kapacitás függvényében.



Február elején a pályázat benyújtási határidejét április 15-re, a keretösszeget pedig 45 milliárd forintra módosították.



A foglalkoztatottak számától függően egy vállalat összesen 2,8 millió és 64 millió forint közötti támogatást kaphat flottájának klímabarát járművekkel történő korszerűsítésére.



Az igényelhető járművek száma a foglalkoztatottak számától függ:

- 9 főig 1 jármű igényelhető,

- 10-49 fő között 5 jármű,

- 50-249 fő között 10 jármű,

- 250 fő felett pedig maximum 16 jármű.



A támogatás összege a jármű nettó vételárától, az akkumulátor bruttó kapacitásától és attól függ, hogy a támogatás személygépkocsira vagy tehergépkocsira vonatkozik-e. Az elektromos jármű(vek) vásárlása a kezdő dátumtól számított 20 hónapig tarthat, a végső határidő 2026. június 12. marad, viszont a fenntartási időszak 2027. december 31-ről 2026. december 31-re módosult.

Febuár közepén jelentette be az Energiaügyi Minisztérium, hogy meghaladta a hatezret a kifizetésekben érintett igénylések száma a céges flották zöldítését ösztönző programban. A nyerteseknek összesen már több mint 26 milliárd forintot utaltak el. A támogatottak több mint 6700 személygépkocsit, teherautót vagy kisbuszt vásároltak meg átlagosan 3,9 millió forint állami hozzájárulással.

A földrajzi eloszlás azt mutatja, hogy míg kezdetben szinte azonos arányban regisztráltak zöld rendszámú autókat Budapesten (48,9%) és az ország többi részén (51,1%), mára ez az arány sokkal kiegyensúlyozottabbá vált: 62,8% a vidéken, 37,3% pedig a fővárosban regisztrált. Ez 95 537 járművet jelent Magyarország vidéki területein és 56 487-et Budapesten.

A személyképkocskat, autóbuszokat, tehergépkocsikat és vontatókat is magában foglaló tisztán elektromos gépjárművek kategóriában 106 721 zöld rendszámot látunk a január végi állapot szerint, ami 43,3%-os éves növekedésnek felel meg. Ez a szám a 2020 januárjában jelentettnél majdnem 14-szer magasabb és a 2019. januári számhoz képest 24-szeres növekedést mutat.

Az 5N kategóriában az összesített szám gyakorlatilag stagnált (31 606), csakúgy, mint az 5P kategóriában (12 672). Bár az alábbi grafikon - ahogy a megjegzés is mutatja - több gépjármű fajtát mutat a tisztán elektromos kategórián belül, az 5E-ben a személygépkocsik 92,4%-os arányt képviseltek január végén.

Mennyire (voltak) népszerűek az egyes elektromos kategóriák?

A zöld rendszámú járművek regisztrációja 2022 első felében ugrásszerűen megnőtt 2021 első félévéhez képest, majd 2023 január-júliusában a növekedés lelassult, hogy 2024 első kilenc hónapjában ismét meredeken emelkedjen. Ugyanez a tendencia figyelhető meg a tisztán elektromos járművek esetében is, míg a hibrid (5N) járművek növekedése szerényebb, de stabilabb volt, a plug-in hibrid járművek (5P) népszerűsége pedig valójában csökkent.

Hacsak valamelyik minisztérium vagy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) nem dönt úgy, hogy részletes statisztikákat, azaz az elektromos járművek bontását is közzéteszi, az 5N és 5P kategória regisztrációiról csak az ACEA havi jelentéseiből tudhatunk meg információkat, de azok NEM tartalmazzák az importált (használt) járműveket, míg a magyar zöld rendszámú járművek statisztikái igen.

Az alábbi grafikonok a három típusú elektromos jármű „népszerűségét” mutatják, de a világoskék és sötétkék oszlopok lényegében elavultak. A 2024. szeptember 1-én életbe lépett szabályozási változásoknak köszönhetően ezek immár csak az adatok 2024-ig tartó összehasonlításra használhatók.

