Aa San Francisco-i Fed elnöke szerint a munkaerőpiac gyengülése továbbra is komoly kockázat

Mary Daly, a San Francisco-i Federal Reserve Bank elnöke elmondta: a februári foglalkoztatási jelentés adatai aláássák azt az elképzelést, miszerint az amerikai munkaerőpiac stabilizálódna. „Túlzott remény volt azt hinni, hogy a munkaerőpiac már egyensúlyba került. Továbbra is nagyon szorosan figyelnünk kell a foglalkoztatási folyamatokat” – nyilatkozta Daly pénteken a CNBC-nek.

A jegybankár ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a döntéshozóknak nem szabad túl nagy jelentőséget tulajdonítaniuk egyetlen havi adatnak, mivel a jelentés részletei jelenleg nehezen értelmezhetők.

A nyilatkozat azután hangzott el, hogy a friss statisztikák szerint csökkent a nem-mezőgazdasági foglalkoztatottak száma az USA-ban. Ez a visszaesés részben a rendkívüli téli időjárásnak, valamint az egészségügyi szektorban zajló sztrájkok miatti létszámcsökkenésnek tulajdonítható.

Munkahelyek száma: A mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatottak száma 92 ezer fővel csökkent az elmúlt hónapban.

Az érték 4,4 százalékra emelkedett.

Daly rámutatott, hogy a jegybanknak továbbra is mindkét célja esetében (árstabilitás és teljes foglalkoztatottság) kockázatokkal kell szembenéznie.

Az infláció ugyanis immár öt éve a Fed 2 százalékos célértéke felett mozog.

„Amiatt aggódom, hogy a munkaerőpiac talán valamivel gyengébb, mint amit eddig láttunk, de ez az aggodalmam már tavaly nyár óta fennáll” – fogalmazott a San Francisco-i Fed vezetője.

A Federal Reserve a januári ülésén nem változtatott a kamatokon, és a befektetők arra számítanak, hogy a március közepi találkozón is marad a jelenlegi szint. Ez a kivárás azt követi, hogy 2025 végén a jegybank három alkalommal is kamatot vágott, hogy élénkítse a lelassult munkaerőfelvételt.

