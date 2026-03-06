Az AI a szerverparkokból az irodákba költözhet − De mi köze ehhez a ketchupnak?

Sokan kritizálják az AI-t annak hatalmas energiaigénye miatt, ezért is érdemes ezt perspektívába helyezni.
„A mesterséges intelligencia karbon lábnyoma egy 10 megawatt kapacitás esetében 30 millió eurót jelent, de ha összességében nézzük, hogy milyen energiatöbbletet és erőforrást tudunk megtakarítani vele, akkor az egyenlet 8 millió euró többletet mutat” – hozott konkrét példát Kerek István, az Everengine AI üzletfejlesztési szakértője.
Állítását több esettanulmány is alátámasztotta. Egy szélerőműparkban a prediktív karbantartás 3%-kal növelte a nettó termelést, miközben 15%-kal csökkentette a karbantartási költségeket, ami éves szinten 3,7 millió euró megtakarítást jelentett.
Egy francia logisztikai vállalatnál ennél is látványosabb eredményt értek el: a megoldás a közlekedési híreket „elolvasta”, és azokat az útvonaltervvel összevetve segített elkerülni a torlódásokat.
A dugók kikerülésével ennél a cégnél éves szinten 80 millió eurót takarítottak meg, és a világ egyik legnagyobb fejlesztő cége valósította meg ezt a fejlesztést
– ismertette Kerek.
Az energetikában a smart grid fejlesztések is komoly tartalékot mutatnak: egy 5 milliárd eurós piacon már 0,5% megtakarítás is 25 millió euró spórolást hozott MI segítségével. Kerek István zárásként hangsúlyozta:
a cél a tudatos felhasználás, vagyis olyan területekre érdemes MI-t vinni, ahol valódi értéket teremt, és a környezetet is „tudatosabban” segít kezelni.
AI az iparban: zéró összegű játszma?
Az előadást követő beszélgetés kiindulópontja az volt, hogy választ adjon egy sokat vitatott kérdésre: az AI inkább segíti vagy inkább hátráltatja a fenntarthatósági célokat. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a viták gyakran leegyszerűsítettek, és érdemes a kérdést a teljes ipari és fogyasztási rendszerben értelmezni.
Lazányi János, a PCB Design tulajdonosa például arra hívta fel a figyelmet, hogy a fenntarthatósági nyereség sokszor nem a látványos generatív AI-megoldásokban jelenik meg, hanem olyan „csendes” ipari alkalmazásokban, mint a prediktív karbantartás vagy az optimalizációs algoritmusok.
Kiss Gergely, az Attrecto elnöke szerint a közbeszéd gyakran kizárólag a nagy nyelvi modellek energiaigényére koncentrál, miközben az AI alkalmazásainak jelentős része más területeken működik, például ajánlórendszerekben vagy háttérben futó döntéstámogató modellekben.
A beszélgetés második felében inkább az AI pozitív hatásaira került a hangsúly. Lazányi az energiahálózatok működtetésének optimalizálását hozta példaként: a megújuló energiaforrások térnyerésével egyre fontosabbá válik, hogy a rendszerek képesek legyenek intelligensen kezelni a termelési és fogyasztási adatokat.
Kiss az egészségügyet emelte ki, ahol az AI segíthet feldolgozni a gyorsan bővülő tudásanyagot, és támogatni az orvosok munkáját abban, hogy naprakész információk alapján hozzanak döntéseket.
Követhetetlen a tempó, az embert nem úgy tervezték, hogy ezt felfogjuk.
Annyira erős az AI, hogy csak mi vagyunk a korlátai, ami fontos, hogy hogyan fogalmazzuk meg a céljainkat és hogy mérjük vissza az eredményeket,
vélekedett Kiss Gergely.
Achilles Georgiu, a Mol Group AI strategy leadere ehhez kapcsolódva arra mutatott rá, hogy az AI valódi értéke akkor jelenik meg, ha világos célok és megfelelő irányítási struktúrák mellett alkalmazzák.
A tudatos használatot célzó evangelizálásra kell törekedni, az AI pedig nem ketchup, mert nem lehet mindenre ráönteni,
zárta gondolatait Achilles Georgiu.
A jövő egyik fontos irányaként az is felmerült, hogy az AI egy része közelebb kerülhet a felhasználókhoz.
A mesterséges intelligencia az adatközpontokból előbb-utóbb az edge szerverekre fog költözni, akár az irodákba, és ezzel az adatbiztonsági gát is eltűnik. Ezzel párhuzamosan az átalakulás kisebb karbonlábnyomot eredményez,
mondta végezetül Lazányi János.
Címlapkép forrása: Portfolio
