Azonnal lépnek Trumpék - Mit csinál az olajár?

A Trump-kormányzat pénteken bejelentette, hogy 20 milliárd dolláros viszontbiztosítási programot indít olajtankerek és más tengeri szállítmányok számára annak érdekében, hogy újrainduljon a hajóforgalom a Hormuzi-szoroson keresztül - számolt be a CNBC.

Az amerikai International Development Finance Corporation (DFC) gördülő rendszerben akár 20 milliárd dollárnyi veszteséget is biztosít.

Biztosak vagyunk benne, hogy a viszontbiztosítási programunk révén az olaj, a benzin, az LNG, a repülőgép-üzemanyag és a műtrágya ismét át fog jutni a Hormuzi-szoroson, és újra elindul a világpiacok felé”

– mondta közleményében Ben Black, a DFC vezérigazgatója.

A bejelentés nem okozott különösebb árfolyamreakciókat az olaj piacán.

A globális benchmarknak számítú Brent típusú kőolaj jegyzése közel 10 százalékos emelkedésben, 2023 szeptember óta nem látott szint közelében tartózkodik:

A West Texas Intermediate (WTI) hordónkénti árfolyama pedig továbbra is közel 15 százalékos pluszban, 2023 október óta nem látott szintek közelében van:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images