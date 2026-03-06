Bekövetkezett, amitől a cégek rettegtek: megindult a keleti áruáradat, egy népszerű uniós tagállam ihatja meg a levét

A vámháború következtében 2025-ben az Egyesült Államok importja érezhetően visszaesett – a várakozásoknak megfelelően–, elsősorban a Kínából érkező behozatal zuhanása miatt. Ami viszont váratlan volt, hogy a kínai export ennek ellenére összességében 5,5 százalékkal nőtt.

Hova ment ez a sok áru? Miközben az Egyesült Államokba irányuló szállítások 20 százalékkal csökkentek, más régiók felé erőteljes bővülés volt megfigyelhető. Az euróövezet irányába 8, az ASEAN-országok felé 13, Latin-Amerika felé 7, Afrika felé pedig 26 százalékos volt a növekedés. Ez a mintázat arra utal, hogy a kínai export más piacokon talált magának helyet.

Olaszországot sokan már a vámok bejelentésekor az egyik legnagyobb potenciális vesztesnek gondolták Európában, most azonban egy új elemzés foglalta össze a számszerűsíthető károkat. Az olasz jegybank számításai szerint a kínai export elterelődésének hatására kiszorított olasz kivitel a teljes export mintegy 0,3–1 százalékát teheti ki, ami 1,9–6,4 milliárd eurós sávnak felel meg.

Ez az arány az egyik legmagasabb a fejlett gazdaságok körében.

Meghaladja Németország és Franciaország kitettségét is, bár jóval elmarad a legtöbb feltörekvő gazdaságétól.

Az új piacokat kereső kínai export kockázatának kitett kivitel aránya az egyes országokban a teljes export arányában. Magyarország láthatóan rosszabbul áll, mint Olaszország Forrás: BNP Paribas.

Az egyes ágazatok kitettsége nagyon eltérő képet mutat. A leginkább érintett iparágak közé tartozik az egyéb feldolgozóipar (például a játékgyártás, amiben Kína mondhatni nagyhatalom), az elektronika, a gumi- és műanyagipar, valamint a gépgyártás. Ezzel szemben a gyógyszeripar és az egyéb járművek gyártása – bár az amerikai vámok ezeket is erősen sújtják – az átlagosnál kisebb mértékben van kitéve a kereskedelem átterelődésének.

A kínai kínálat növekedése ugyanakkor az olasz vállalatok számára költségcsökkentő hatással is járhat. Olaszország Kínából származó importjának mintegy 60 százalékát a közbenső termékek és beruházási javak teszik ki. Emiatt a kereskedelemelterelődés egyes szektorokban pozitív kínálati sokként is hathat, ami csökkentheti a termelési költségeket.

Az olasz jegybank 2025. május–júniusban végzett vállalati felmérése szerint a feldolgozóipari cégek 34, míg a szolgáltató vállalkozások 24 százaléka számított a kínai versenynyomás erősödésére.

A legtöbben az árazási nyomás fokozódását jelölték meg fő hatásként, de a vállalatok egy része az alacsonyabb beszerzési árak előnyeit is kiemelte. A kereskedelem átterelődése kapcsán jobban kitett cégek ugyanakkor nagyobb középtávú bizonytalanságról és óvatosabb beruházási tervekről számoltak be.

A kihívások ellenére az olasz export 2025-ben a vártnál ellenállóbbnak bizonyult, az éves növekedés ugyanis elérte a 3,3 százalékot.

Az Egyesült Államok – Olaszország második legnagyobb exportpiaca – irányába pedig 7,2 százalékos bővülést mértek.

A kereskedelmi többlet 50,7 milliárd eurót tett ki, amelyet a nem energetikai termékek 97,7 milliárd eurós aktívuma alapozott meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images