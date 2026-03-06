  • Megjelenítés
Bekövetkezett, amitől a döntéshozók is rettegtek: egyszerre két problémát kéne kezelni Amerikában
Gazdaság

Bekövetkezett, amitől a döntéshozók is rettegtek: egyszerre két problémát kéne kezelni Amerikában

Portfolio
A munkaerőpiac meggyengülése és az olajár-robbanás által fűtött inflációs aggodalmak egyre kényelmetlenebb helyzetbe szorítják az amerikai jegybankot. A Fed tisztségviselőinek egyidejűleg kellene kezelniük a gyengülő foglalkoztatást és a makacsul magas pénzromlást. Ez a két cél azonban egymásnak feszül.

A Munkaügyi Minisztérium pénteki jelentése szerint a munkaadók februárban váratlanul csökkentették a létszámot. Ennek következtében a munkanélküliségi ráta 4,4 százalékra emelkedett. A magánszektor 2025 egészében kevesebb mint 300 ezer új munkahelyet teremtett. A 2020-as koronavírus-sokkot leszámítva ez 2009 óta a legrosszabb eredmény. Mindeközben az olaj hordónkénti ára elérte a 90 dollárt, az üzemanyagárak pedig egyetlen hét alatt literenként több mint tíz százalékot ugrottak - emlékeztet elemzésében a Reuters.

A romló foglalkoztatási adatok részben az egészségügyi dolgozók sztrájkjaira és a szövetségi kormányzat létszámleépítéseire vezethetők vissza. A januári erősebb számokkal együtt nézve is elmarad a kéthavi átlagos munkahelyteremtés attól a havi 30 ezres szinttől, amely a munkanélküliségi ráta szinten tartásához szükséges lenne.

A Fed által kiemelten figyelt mutató szerint az infláció decemberben 2,9 százalékos volt. Az elemzők a jövő héten esedékes januári adat esetében sem számítanak javulásra. A jegybanki inflációs cél 2 százalék, amelyet immár öt éve nem sikerült elérni. A gyengülő munkaerőpiac és a növekvő nyersanyagárak kombinációja

azt a stagflációs forgatókönyvet idézi, amelyet a döntéshozók tavaly még elkerülhetőnek tartottak.

Még több Gazdaság

Drámai események: óriásit fordult a kocka Oroszország javára

Évek óta nem volt ilyen feszült a helyzet - Már a legrosszabbra készülnek a profik?

Azonnal lépnek Trumpék - Mit csinál az olajár?

A Fed a március 17–18-i kamatdöntő ülésén várhatóan változatlanul hagyja az irányadó rátát. Mary Daly, a San Franciscó-i Fed elnöke hangsúlyozta, hogy mindkét mandátumuk, vagyis az árstabilitás és a teljes foglalkoztatottság is kockázat alá került. Christopher Waller Fed-kormányzó az olajárak emelkedését egyelőre egyszeri eseménynek tartja, amely nem igényel azonnali jegybanki beavatkozást. Elismerte ugyanakkor, hogy ha az iráni konfliktus elhúzódik, és az olajárak tartósan magasak maradnak, a hatás a gazdaság más területeire is átgyűrűzhet.

A piacok a pénteki foglalkoztatási adatok közzététele után 51 százalékos valószínűséggel áraztak be egy júniusi kamatvágást. Ez egybeesik azzal az időponttal, amikor Donald Trump jelöltje, Kevin Warsh várhatóan átveszi a Fed elnöki tisztét Jerome Powelltől. Austan Goolsbee, a chicagói Fed elnöke szerint az év végére javulhatnak a kamatcsökkentés feltételei. A bizonytalanságok szaporodásával azonban a lépés időpontja egyre inkább kitolódik.

Címlapkép: Ipari terület a New Jersey állambeli Newark kikötőjének konténerterminálja mellett. Forrása: MTI/EPA/Justin Lane

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Szétbombázzák Irán fővárosát, Katar katasztrófára figyelmeztet, Trump végleges kapitulációt vár - Híreink az iráni háborúról pénteken
Négy éve nem történt ilyen a forinttal - Este sem hagyják békén az árfolyamot
Itt a bejelentés: hatalmas drágulás jön a magyar kutakon!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility