Bekövetkezett, amitől a döntéshozók is rettegtek: egyszerre két problémát kéne kezelni Amerikában

A munkaerőpiac meggyengülése és az olajár-robbanás által fűtött inflációs aggodalmak egyre kényelmetlenebb helyzetbe szorítják az amerikai jegybankot. A Fed tisztségviselőinek egyidejűleg kellene kezelniük a gyengülő foglalkoztatást és a makacsul magas pénzromlást. Ez a két cél azonban egymásnak feszül.

A Munkaügyi Minisztérium pénteki jelentése szerint a munkaadók februárban váratlanul csökkentették a létszámot. Ennek következtében a munkanélküliségi ráta 4,4 százalékra emelkedett. A magánszektor 2025 egészében kevesebb mint 300 ezer új munkahelyet teremtett. A 2020-as koronavírus-sokkot leszámítva ez 2009 óta a legrosszabb eredmény. Mindeközben az olaj hordónkénti ára elérte a 90 dollárt, az üzemanyagárak pedig egyetlen hét alatt literenként több mint tíz százalékot ugrottak - emlékeztet elemzésében a Reuters.

A romló foglalkoztatási adatok részben az egészségügyi dolgozók sztrájkjaira és a szövetségi kormányzat létszámleépítéseire vezethetők vissza. A januári erősebb számokkal együtt nézve is elmarad a kéthavi átlagos munkahelyteremtés attól a havi 30 ezres szinttől, amely a munkanélküliségi ráta szinten tartásához szükséges lenne.

A Fed által kiemelten figyelt mutató szerint az infláció decemberben 2,9 százalékos volt. Az elemzők a jövő héten esedékes januári adat esetében sem számítanak javulásra. A jegybanki inflációs cél 2 százalék, amelyet immár öt éve nem sikerült elérni. A gyengülő munkaerőpiac és a növekvő nyersanyagárak kombinációja

azt a stagflációs forgatókönyvet idézi, amelyet a döntéshozók tavaly még elkerülhetőnek tartottak.

A Fed a március 17–18-i kamatdöntő ülésén várhatóan változatlanul hagyja az irányadó rátát. Mary Daly, a San Franciscó-i Fed elnöke hangsúlyozta, hogy mindkét mandátumuk, vagyis az árstabilitás és a teljes foglalkoztatottság is kockázat alá került. Christopher Waller Fed-kormányzó az olajárak emelkedését egyelőre egyszeri eseménynek tartja, amely nem igényel azonnali jegybanki beavatkozást. Elismerte ugyanakkor, hogy ha az iráni konfliktus elhúzódik, és az olajárak tartósan magasak maradnak, a hatás a gazdaság más területeire is átgyűrűzhet.

A piacok a pénteki foglalkoztatási adatok közzététele után 51 százalékos valószínűséggel áraztak be egy júniusi kamatvágást. Ez egybeesik azzal az időponttal, amikor Donald Trump jelöltje, Kevin Warsh várhatóan átveszi a Fed elnöki tisztét Jerome Powelltől. Austan Goolsbee, a chicagói Fed elnöke szerint az év végére javulhatnak a kamatcsökkentés feltételei. A bizonytalanságok szaporodásával azonban a lépés időpontja egyre inkább kitolódik.

