Drámai események: óriásit fordult a kocka Oroszország javára

Az orosz Ural típusű kőolaj az indiai kikötőkbe történő szállítás során most először forog felárral a Brent nemzetközi referenciaárhoz képest. Ezt a drámai fordulatot az iráni háború miatt megugró kereslet okozza.

Az Irán elleni amerikai–izraeli háború egy hete robbant ki, és gyakorlatilag teljesen elzárta a globális olajszállítás fő útvonalának számító Hormuzi-szorost.

A konfliktus az orosz kőolaj iránti keresletet is alapjaiban változtatta meg.

A kereskedők a márciusban és április elején indiai kikötőkbe érkező Ural-szállítmányokat hordónként 4-5 dolláros felárral értékesítik a Brenthez képest. Mindez azután alakult így, hogy Washington mentességet adott az indiai finomítóknak az orosz olajvásárlások folytatására.

Az orosz kőolaj az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta több dolláros hordónkénti diszkonttal cserélt gazdát a Brenthez viszonyítva az indiai piacokon. Moszkva ugyanis az uniós embargó bevezetése után Ázsiába irányította át az exportját. Ennek eredményeként az indiai finomítók az elmúlt években nagymértékben támaszkodtak az orosz nyersanyagra.

A Brent ára az elmúlt egy hétben ugyan meredeken, több mint 26 százalékkal emelkedett, az Ural azonban ennél is látványosabban drágult:

A balti-tengeri Primorszk kikötőjében a FOB-ár (Free On Board, azaz a berakodás költségeit is tartalmazó ár)

45,7 dollárról 68,6 dollárra ugrott, ami mintegy 50 százalékos drágulást jelent.

Az Ural típusú kőolaj ezzel tavaly július óta először lépte át a G7-országok által meghatározott 60 dolláros ársapkát a berakodási kikötőben, emellett

az Európai Unió 44,1 dolláros árplafonját is meghaladja.

Mindkét korlátozás lényege, hogy az ezen szintek felett értékesített orosz olaj szállításához nem vehetők igénybe nyugati hajózási és biztosítási szolgáltatások.

Az orosz eladók nyereségét ugyanakkor a meredeken emelkedő szállítási költségek jelentősen mérséklik. Egy mintegy 100 ezer tonnás Aframax tanker bérlése a balti kikötőkből Indiába jelenleg 15 millió dollárba kerül, míg februárban ez az összeg mindössze 10-12 millió dollár volt.

A fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőjéből valamivel olcsóbban, 13 millió dolláros fuvardíjjal lehet szállítani. Ez a kikötő a közelmúltbeli dróntámadások okozta károk után csak pénteken indította újra a rakodást.

A Novorosszijszkból induló Ural FOB-alapú diszkontja az azonnali szállítású (Dated) Brenthez képest az indiai szállítmányoknál hordónként 14 dollárra nőtt.

Ez a korábbi becslésekhez viszonyítva 10 dolláros változást jelent.

