Drámai események: óriásit fordult a kocka Oroszország javára

Az Irán elleni amerikai–izraeli háború egy hete robbant ki, és gyakorlatilag teljesen elzárta a globális olajszállítás fő útvonalának számító Hormuzi-szorost.
A konfliktus az orosz kőolaj iránti keresletet is alapjaiban változtatta meg.
A kereskedők a márciusban és április elején indiai kikötőkbe érkező Ural-szállítmányokat hordónként 4-5 dolláros felárral értékesítik a Brenthez képest. Mindez azután alakult így, hogy Washington mentességet adott az indiai finomítóknak az orosz olajvásárlások folytatására.
Az orosz kőolaj az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta több dolláros hordónkénti diszkonttal cserélt gazdát a Brenthez viszonyítva az indiai piacokon. Moszkva ugyanis az uniós embargó bevezetése után Ázsiába irányította át az exportját. Ennek eredményeként az indiai finomítók az elmúlt években nagymértékben támaszkodtak az orosz nyersanyagra.
A Brent ára az elmúlt egy hétben ugyan meredeken, több mint 26 százalékkal emelkedett, az Ural azonban ennél is látványosabban drágult:
A balti-tengeri Primorszk kikötőjében a FOB-ár (Free On Board, azaz a berakodás költségeit is tartalmazó ár)
45,7 dollárról 68,6 dollárra ugrott, ami mintegy 50 százalékos drágulást jelent.
Az Ural típusú kőolaj ezzel tavaly július óta először lépte át a G7-országok által meghatározott 60 dolláros ársapkát a berakodási kikötőben, emellett
az Európai Unió 44,1 dolláros árplafonját is meghaladja.
Mindkét korlátozás lényege, hogy az ezen szintek felett értékesített orosz olaj szállításához nem vehetők igénybe nyugati hajózási és biztosítási szolgáltatások.
Az orosz eladók nyereségét ugyanakkor a meredeken emelkedő szállítási költségek jelentősen mérséklik. Egy mintegy 100 ezer tonnás Aframax tanker bérlése a balti kikötőkből Indiába jelenleg 15 millió dollárba kerül, míg februárban ez az összeg mindössze 10-12 millió dollár volt.
A fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőjéből valamivel olcsóbban, 13 millió dolláros fuvardíjjal lehet szállítani. Ez a kikötő a közelmúltbeli dróntámadások okozta károk után csak pénteken indította újra a rakodást.
A Novorosszijszkból induló Ural FOB-alapú diszkontja az azonnali szállítású (Dated) Brenthez képest az indiai szállítmányoknál hordónként 14 dollárra nőtt.
Ez a korábbi becslésekhez viszonyítva 10 dolláros változást jelent.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Felrobbant az olajár, az 1980-as évek óta nem történt ilyen!
Egyre súlyosabb a helyzet a Közel-Keleten. Az energiakrízis hazánknak is betesz.
Megszólalt a Fehér Ház: ennyi ideig biztos folytatódni fognak a harcok
Lényegében teljes az ellenőrzés az iráni légtér fölött.
Szabadon engedték az ukrán pénzszállítókat, már át is lépték a határt
Az ukrán fél jelentette be.
Megvan az első jelentkező: ezek a fegyveresek beszállnának egy Irán elleni szárazföldi offenzívába
Bejönne Trump nagy ötlete?
Fenyegetés Oroszországtól: elzárhatja a gázt Európa irányába
Másfelé irányíthatja, megjött a fenyegetés.
Ez biztosan megmozgatja a forint árfolyamát!
Forgatókönyvek, elemzések, árfolyamhatások és a parlamenti választás.
Zelenszkij is kimondta: hatalmas orosz offenzíva készülődik, megvan, hol csaphatnak le
Közben a fronton túl megtört a jég.
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Gyakorlati, hasznos, érthető
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Értékpapírok könyvelése a KKV-knál: tipikus hibák és buktatók
Az értékpapírok könyvelése ma már nem csak a nagyvállalatok terepe: egyre több KKV tart állampapírt, kötvényt, részvényt, és közben gyakran megjelennek brókerszámlák, fedezeti ügyletek
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.