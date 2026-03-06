Érdemes visszahozni a korkedvezményes nyugdíjakat? A férfiak is mehessenek nyugdíjba 40 év után?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A korkedvezményes nyugdíj (elsősorban a férfiak számára történő) visszahozatalának ötlete a korhatár előtti, korengedményes, korkedvezményes és hasonló nyugdíjak 2011. december 31-ével történt megszüntetése és a Nők40 2011. január 1-jei bevezetése óta rendszeresen felbukkan. A férfiak kedvezményes nyugdíja (Férfiak40) bevezetése érdekében 2015-ben népszavazást is kívántak kezdeményezni, de az Alkotmánybíróság nem engedte referendumra bocsátani a kérdést. Ez a kudarc azonban azóta sem tántorította el sem a Férfiak40 bevezetésének, sem általában a korkedvezményes nyugdíj visszahozatalának híveit.

Legutóbb a közlekedési szakma szakszervezetei vetették föl a korkedvezményes nyugdíj visszaállítása iránti igényüket az illetékes miniszter elejtett megjegyzése alapján, erre azóta rácsatlakoztak a rendvédelmi és katasztrófavédelmi dolgozók szakszervezetei is. Nyilván a többi érintett szakszervezet is hamarosan megszólal.

A korkedvezmény visszaállítása természetesen gendersemleges igény, a nőket ugyanúgy megilletné, mint a férfiakat, de a nők számára a Nők40 miatt ennek az igénynek a teljesülése kevésbé fontos, mint a férfiak számára. Érdemes ezért előbb a férfiak helyzetét megvizsgálni a korhatár előtti nyugdíjazás lehetősége szempontjából.

Jelenleg a kétmillió öregségi nyugdíjas közül mindössze 38% férfi.

Ennek oka szomorúan egyszerű: a férfiak születéskor várható élettartama jelentősen rövidebb, mint a nőké: jelenleg 6,3 évvel rövidebb életre számíthatnak.

Persze a nyugdíjrendszer szempontjából nem a születéskor várható élettartam, hanem a 65 éves korban várható további élettartam a kulcsfontosságú adat. Magyarországon egy férfi 14,4 évet, egy nő 18,2 évet él átlagosan a 65 éves kora betöltését követően, így a nők javára időskorban 6,3 évről 3,8 évre csökken az élettartamelőny.

Megalapozott és megalapozatlan igények

A férfiak látszólag joggal vethetik föl, hogy a nyugdíjrendszer fenntartásához összességében magasabb összeggel járultak hozzá életük során, mint a hölgyek – hosszabb szolgálati idejük van és e hosszabb idő alatt átlagosan 17%-kal magasabb kereset után fizettek nyugdíjjárulékot –, a nyugdíjrendszer áldásait mégis sokkal rövidebb ideig élvezhetik, mint a nők.

A férfiak melletti érvelésből persze rendre kimarad, hogy a gyermeknevelés vagy a felnőtt hozzátartozó gondozása tipikusan a nőket terhelő feladata nem minősül teljes értékű munkának (a munkabérnél jóval kisebb, ráadásul korlátozott időre és szigorú feltételekkel megállapítható gyermeknevelési segélyek, ellátások, ápolási díjak igényelhetők csak), míg a hétköznapi házimunkáért nemhogy munkabér nem jár, de semmilyen segély sem illeti meg az otthon robotoló nőt (persze a férfit sem, de ő csak ideje töredékét tölti ilyen tevékenységekkel).

A férfiak magasabb keresetére, ennek következtében a férfiak által fizetett több társadalombiztosítási járulékra és az utánuk fizetett több szociális hozzájárulási adóra való hivatkozás ezért kontraproduktív.

A keresetek egyenlőtlensége ugyanis egyenes következménye annak, hogy a nők karrieríve fűrészfogszerűen alakul, miközben a férfiaké egyenletesen ívelhet fölfelé. A nők pályaíve ugyanúgy kezd emelkedni, mint a férfiaké, de a gyermekszülés miatt visszazuhan, majd a gyermek bölcsődébe, óvodába íratása után újraindul, aztán megint visszazuhan, ha megszületik a második gyermek, utána megint nekilendül, de vagy a harmadik gyermek, vagy az idős közeli hozzátartozók kényszerű ápolása miatt megint visszakonyul, és így tovább. Emiatt sokkal kiszolgáltatottabb egy nő a munkahelyén. A férfiakra nem jellemző ez a rángatózó pályaív – a nekilendülések és visszaesések pénzügyileg fájdalmas váltakozása.

A nemek közti egyenlőség magyarországi érvényre jutásának esélyeit ezen túlmenően az is rontja, hogy a nőknek jellemzően sokkal nehezebb magasabb pozícióba kerülniük, a láthatatlan üvegplafon minden nő feje fölött egyre áttörhetetlenebb, minél magasabbra ér a céges vagy hivatali ranglétrán.

Újabb nehézséget okoz, hogy azokban a munkakörökben, hivatásrendekben, amelyekben sokkal több hölgy dolgozik – vagyis az "elnőiesedett" szakmákban – jellemzően alacsonyabb a bérszínvonal, példaként elegendő a szociális ágazatban dolgozókat említeni. Ha részmunkaidős foglalkoztatásról van szó, akkor is főként nőket találunk ilyen – jellemzően rosszul fizetett – állásokban.

Női és férfi nyugdíjváromány

Mindennek egyenes következményeként

Magyarországon a nők átlagos nyugdíjvárománya jellemzően 14%-kal kisebb, mint a férfiaké.

A férfiak kedvezményes nyugdíja melletti legfőbb érv nyilván az lehet, hogy a várható élettartamuk valóban jelentősen rövidebb, mint a nőké.

A koncepció radikális hívei egyenesen azt nehezményezik, hogy a férfiak többsége meg sem éli a nyugdíjkorhatárt, így végképp a társadalombiztosítás vesztese. Ez az érv kétszeresen is hibás: egyrészt a férfiak többsége (73%-a) megéli a nyugdíjkorhatárt (és utána még 14,4 évig él), másrészt a társadalombiztosítás lényege éppen az, hogy az egész országra kiterjedő kockázatközösség jegyében a korábban elhunytak is hozzájárulnak a tovább élők nyugdíjának finanszírozásához.

Vigasztalásként hadd jegyezzem meg, hogy 2000-ben még csak 67 év volt a férfiak születéskor várható élettartama, és csak 62%-uk érte el a 65 éves kort. Természetesen az is igaz, hogy ha a férfiak például 60 éves korukban is elmehetnének nyugdíjba, akkor 83%-uk lehetne nyugdíjas – de ez csak elméleti lehetőség, hiszen a nyugdíjrendszer finanszírozását megoldhatatlan kihívások elé állítaná ez a megoldás.

Magyarország teljes lakosságának 48%-a férfi, ez az arány csökken a 65 év feletti korcsoportokban 38%-ra. Így a nők egész népességre vetített 52%-os többsége a 65 évnél idősebb korosztályokban 62%-ra nő. Ebből egyébként az is következik, hogy

a nők kedvezményes nyugdíja fokozott terhelést jelent a nyugdíjrendszerben (évente kicsit többe kerül, mint például a 13. havi nyugdíj).

De facto kettős magyar nyugdíjkorhatár

Ráadásul annak következtében, hogy a magyar nyugdíjkorhatár egységesen 65 évre emelkedett, miközben a nők kedvezményes nyugdíjához változatlanul elegendő a 40 évi jogosító idő, de facto kettős nyugdíjkorhatár alakult ki: a férfiaknak minden esetben kivétel nélkül 65 év, a nőknek viszont praktikusan ennél 3-5 évvel alacsonyabb ez az életkor a Nők40 tömeges igénylési lehetősége miatt.

Az egységes és a férfiak számára merev nyugdíjkorhatár különösen azoknak a férfiaknak okoz súlyos hátrányt, akik egészségre ártalmas munkakörben dolgoztak, s így az átlagos férfi halandósághoz képest is rosszabb életkilátásokkal rendelkeznek. Elsősorban az ő húsukba vágott a korhatár előtti nyugdíjak megszüntetése és a korkedvezmény-szerzési lehetőség kivezetése, ráadásul súlyos sérelmeket szenvedtek az egészségügyi és a szociális ellátó rendszereket gyökerestől felforgató átalakítások következtében is.

Miről szólt a korkedvezmény?

A szervezet fokozott igénybevételével járó, továbbá az egészségre különösen ártalmas munkát végzők 2014. december 31-éig korkedvezményre jogosító időt szerezhettek, s az ennek alapján járó korkedvezmény 2011. december 31. előtt korkedvezményes nyugdíj igénylésére teremtett lehetőséget, 2012. január 1-jét követően viszont nem nyugdíjat, csak az akkor újonnan bevezetett korhatár előtti ellátást lehetett igényelni.

Az akkor megszerzett korkedvezményt időkorlát nélkül fel lehet használni, a korhatár előtti ellátás megállapítását az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárnál annyi évvel alacsonyabb életkorban lehet kérni, ahány év korkedvezményt szerzett valaki. A korkedvezmény lényege éppen ez: a jogosult a korhatár előtti ellátás (vagyis nem az öregségi nyugdíj) megállapítását az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárnál annyi évvel alacsonyabb életkorban igényelheti, ahány év korkedvezményt szerzett. A korhatár előtti ellátást ugyanolyan módon kell kiszámítani, mint az öregségi nyugdíjakat. A korhatár betöltésével a korhatár előtti ellátás változatlan összegben és automatikusan átalakul rendes öregségi nyugdíjjá (ennek újraszámítását viszont kérheti az érintett személy, ha a korhatár előtti ellátása melletti munkavégzéssel legalább 365 nap szolgálati időt szerzett).

Korkedvezményre – 2014. december 31-ig – a 2006. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti munkakörök jogosítanak.

Kétévi korkedvezményben részesül az a férfi, aki legalább tíz és az a nő, aki legalább nyolc éven át korkedvezményre jogosító munkakörben, továbbá az, aki legalább hat éven át 100 kPa-nál nagyobb nyomású légtérben dolgozott. A korkedvezmény további egy-egy év a korkedvezményre jogosító munkakörben végzett minden újabb öt, nőnél négy, illetőleg 100 kPa-nál nagyobb nyomású légtérben végzett minden újabb háromévi munka után.

Azokat a munkaköröket, amelyek korkedvezményre adnak jogot, a nyugdíjtörvény végrehajtására kiadott rendelet 2006. december 31-én hatályos 1. számú mellékletét képező jegyzék tételesen tartalmazza. Ez a jegyzék azt is rögzíti, hogy egy-egy munkakör milyen feltételek fennállása esetén ad jogot korkedvezményre. A jogszabály meghatározza azt is, hogy a jegyzékben szereplő munkaköri meghatározásokat kiterjesztően értelmezni nem lehet. A magyar jogalkotás furcsaságainak egyikeként ez a melléklet 2006. december 31-én a hatályát vesztette ugyan, de 2014. december 31-éig mégis alkalmazható maradt.

A jegyzékben nem szerepeltek a fegyveres erők és testületek hivatásos állománya tagjaira vonatkozó rendelkezések, viszont a nyugdíjtörvény 2011. december 31-éig hatályos rendelkezései a korkedvezmény szerzési lehetőséget rájuk is kiterjesztették (ennek a jelentősége kisebb, mert a mai terminológiával a rendvédelmi szervek és a honvédség hivatásos állományának a tagjai jellemzően szolgálati járandóságban, és nem korhatár előtti ellátásban részesülnek; a két ellátás kizárja egymást).

2007. január 1-jétől a munkáltatók többlet járulékfizetése alapozta meg – az egyéb korkedvezményre való jogosultsági feltételek fennállása esetén – a korkedvezményre való jogosultságot. A foglalkoztató korkedvezmény-biztosítási járulékfizetési kötelezettsége 2014. december 31-éig állt fenn. 2015. január 1-jétől semmilyen módon és semmilyen munkakörben nem szerezhető korkedvezmény.

A korkedvezményes nyugdíjak megszüntetése e járulékfizetési kötelezettség tükrében is teljességgel érthetetlen, hiszen e nyugdíjakat a korhatár betöltéséig a munkáltatók finanszírozták, nem a társadalombiztosítás.

Pandora szelencéje

A korkedvezményes nyugdíj visszavezetése hasonló munkáltatói többletjárulék-fizetéssel ma sem jelentene plusz terhet a társadalombiztosításnak. A korkedvezményre jogosító munkaköröket azonban a XXI. századi magyar munkavégzési körülményeknek megfelelően, alapos átgondolás után lehetne csak meghatározni, ami a feladat látszólagos egyszerűsége ellenére kinyithatná Pandora szelencéjét.

A kötöttpályás és az egyéb tömegközlekedésben használt járművek még a magyar eszközállomány jelenlegi állapotában is összehasonlíthatatlanul modernebbek, biztonságosabbak és kényelmesebbek, mint néhány évtizeddel korábbi elődeik, így mozdonyok vagy buszok vezetése korántsem magától értetődően teremtene lehetőséget korkedvezmény szerzésére.

Nem is beszélve arról, hogy számtalan egyéb foglalkozási ágazatban dolgozó hördülhetne föl, ha az ő ágazata kimaradna az új korkedvezmény lehetőségéből (rendvédelem, honvédség, katasztrófavédelem, magasépítés, mélyépítés, hídépítés, radiológia, akkumulátorgyártás és így tovább).

Korkedvezmény helyett korhatár előtti nyugdíjazás korszerű feltételekkel

A korkedvezményes nyugdíj helyett célszerűbb általában a korhatár előtti nyugdíjazás lehetőségét megvizsgálni, és ehhez egységes, korszerű keretrendszert teremteni. A választási kampányban ismét előkerült "Férfiak40"kedvezményes nyugdíjra is mindenekelőtt ebben a tekintetben érdemes kitérni.

Kiindulásként érdemes leszögezni, hogy

a férfiak kedvezményes nyugdíjának átgondolatlan bevezetése a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát veszélyeztető, rendkívül kockázatos vállalkozás lenne.

A férfiak kedvezményes nyugdíját a legjobb esetben is 43 évi jogosító időhöz kellene kötni (ami a Nők40 esetében is minimum szükséges változtatás lenne, hiszen a Nők40 bevezetése évében érvényes 62 éves nyugdíjkorhatár azóta 65 évre emelkedett, de a jogosító idő előírt minimális tartama nem emelkedett ezzel a három évvel 40-ről 43 évre).

Ha a beszámítható szolgálati idők közül ugyanazokat a tartamokat vennénk ki, mint a nők esetében, akkor a legkorábban jellemzően azok a férfiak élhetnének a lehetőséggel, akik szakmunkástanulóként vagy egyébként a tankötelezettség lejárta után rögtön dolgozni kezdtek, és a sorkatonai szolgálaton kívül (ennek tartamát egy férfi kedvezményes nyugdíjra jogosító időben nyilván figyelembe kellene venni) nem is szakították meg a munkaviszonyukat.

A mindenkori 60-64 éves férfiak létszáma 260 ezer fő körül ingadozik, elsősorban közülük kerülhetnének ki a kedvezményes nyugdíj jogosultjai. (A 60-64 éves nők létszáma 305 ezer fő, ha még nem igényelték a Nők40-et, akkor elsősorban közülük kerülhetnek ki a Nők40 kedvezményezettjei a következő években.)

A létszámadatok tükrében

a férfiak kedvezményes nyugdíja potenciálisan a Nők40-re fordított nyugdíjkiadás 85%-ába kerülhetne, vagyis meghaladhatná a 450 milliárd forintos tételt.

E tekintetben azt se felejtsük el, hogy a férfiak esetében a kedvezményes nyugdíj összegének kiszámításához átlagosan 17%-kal magasabb nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelmet kell figyelembe venni, ennek következtében

a kedvezményes férfinyugdíj átlagos összege jelentősen magasabb lenne, mint a Nők40 átlagos összege, így a kiadás akár 500 milliárd forintos nagyságrendben is jelentkezhetne.

Megteremthető lenne-e a fedezet erre a plusz terhelésre?

A kérdés nyilván költői, hiszen a Nők40, valamint a 13. havi és a 14. havi nyugdíj költségigénye együttesen 1500 milliárd forint (három havi plusz nyugdíjjal felérő), járulékkal nem fedezett kiadást generál minden évben – ehhez egy negyedik plusz havi tétel beemelése (nyugdíjreform hiányában) veszélyezteti az egész rendszer finanszírozhatóságát.

Megoldás azonban egy átfogó nyugdíjreform végrehajtása előtt is lehetséges.

A megoldás ugyanis mindkét nem számára a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségének jövőbeni megteremtése lehet

– de ennek következménye az lenne, hogy a Nők40 a jelenlegi formájában megszűnne, és a mindkét nem számára nyitott kedvezményes nyugdíjakat levonás terhelné: annyiszor 4-5% mértékű málusz, ahány évvel a 65 éves nyugdíjkorhatár betöltése előtt kezdődne a nyugdíj folyósítása. (A kedvezményes nyugdíj igénybe vételét a modern nyugdíjrendszerekben jellemzően legfeljebb három évvel a korhatár betöltése előtt teszik lehetővé, korábban nem.)

A nők javára ez esetben úgy biztosítható az alkotmányos pozitív diszkrimináció, hogy az ő kedvezményes nyugdíjukat lényegesen kisebb mértékű elvonás terhelné.

A már igénybe vett kedvezményes nyugdíjakra visszamenőlegesen természetesen nem vonatkozhatna semmilyen szigorítás.

