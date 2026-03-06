Évek óta nem volt ilyen feszült a helyzet - Már a legrosszabbra készülnek a profik?

A közel-keleti helyzet alapjaiban írja át az idei évre vonatkozó várakozásokat, hiszen az elszálló energiaárak következtében a világ több vezető gazdaságában is gyorsan lehűltek a kamatcsökkentéssel kapcsolatos várakozások.

A vélemények megoszlanak: van aki szerint már a legrosszabbakra készülnek a piacok, de olyanok is akadnak akik túlzott reakciónak nevezik a mostani piaci eseményeket.

Egy biztos, a profik már helyezkednek.