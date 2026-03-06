  • Megjelenítés
Fed-kormányzó: az iráni háború nem hoz tartós inflációt az Egyesült Államokban
Fed-kormányzó: az iráni háború nem hoz tartós inflációt az Egyesült Államokban

Christopher Waller, az amerikai jegybank (Fed) kormányzója szerint az iráni konfliktus okozta üzemanyagár-emelkedés csupán átmeneti sokk lesz, amely nem indokolja a kamatpálya módosítását. Waller hangsúlyozta: a jegybank a döntései során a „zajon” átlátva a maginflációra koncentrál, így a geopolitikai feszültségek miatt nem várható tartós drágulási hullám az amerikai gazdaságban.

Christopher Waller, a Federal Reserve kormányzója pénteken kijelentette: nem számít arra, hogy az iráni háború tartós hatást gyakorolna az inflációra.

Bár a fogyasztók valószínűleg „ársokkot” tapasztalnak majd a benzinkutakon, a döntéshozók az ilyen egyszeri árugrásokon túlmutató folyamatokat figyelik.

„A jövőbeli monetáris politikát szem előtt tartva úgy látjuk, hogy ez a helyzet valószínűleg nem okoz tartós inflációt” – nyilatkozta Waller a Bloomberg TV-nek. „Ez az egyik oka annak, amiért nem az energiaárakat figyeljük elsősorban. A maginfláció sokkal megbízhatóbb előrejelzője a jövőbeli trendeknek” – tette hozzá, utalva a változékony élelmiszer- és energiaárakat kiszűrő mutatóra.

Waller szerint kifejezetten furcsa lenne, ha a Fed a mostani események alapján változtatna a hat hónappal későbbi kamatszinteken.

Érdekesség, hogy Waller januárban különvéleményt fogalmazott meg: ő nem értett egyet azzal, hogy a Fed szinten tartsa a kamatokat. Akkor negyedpontos csökkentést javasolt a munkaerőpiac gyengülésének jelei miatt. Azonban a januári foglalkoztatási adatok végül a vártnál sokkal erősebbek lettek, a februári jelentés viszont csalódást keltő lett.

A piaci befektetők várakozásai is megváltoztak: a kamatswapok alapján a kereskedők az év végéig már csak összesen 35 bázispontnyi vágást áraznak, szemben a múlt hét végi 60 bázisponttal.

Ez azt jelenti, hogy a piac is egyre kevesebb kamatcsökkentésre számít idén.

