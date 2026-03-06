Fenyegetés Oroszországtól: elzárhatja a gázt Európa irányába

Novak pénteken a Reuters szerint azt közölte, hogy az orosz cégek az ázsiai és csendes-óceáni térség piacaira összpontosítják az exportjukat, megelőzve ezzel az újabb európai korlátozásokat. Az Interfax hírügynökség és az Izvesztyija tájékoztatása szerint a tárgyalások már meg is kezdődtek. A közeljövőben így megindulhat a szállítmányok átirányítása a Moszkva által barátinak tekintett országokba.
A miniszterelnök-helyettes elmondta:
az orosz vállalatok konkrétan Indiával, Thaifölddel, a Fülöp-szigetekkel és Kínával kötendő, új, hosszú távú szerződések lehetőségeit vizsgálják.
A bejelentés annak fényében különösen érdekes, hogy a hét elején maga Vlagyimir Putyin orosz elnök vetette fel az európai gázszállítások azonnali leállításának lehetőségét. Putyin az iráni válság nyomán megugrott energiaárakra hivatkozott. Ezzel a lépéssel Oroszország elébe menne az Európai Unió terveinek. Az EU ugyanis 2026 végéig teljesen leépítené az orosz LNG-importot, a vezetékes gázszállítást pedig 2027. szeptember 30-ig szüntetné meg.
Címlapképünk illusztráció. Forrása: MTI/EPA/Filip Singer
