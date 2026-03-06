  • Megjelenítés
Fenyegetés Oroszországtól: elzárhatja a gázt Európa irányába
Gazdaság

Fenyegetés Oroszországtól: elzárhatja a gázt Európa irányába

Portfolio
Oroszország az európai piac helyett ázsiai országokba irányítaná át cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányait. Ezt Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes jelentette be, miután egyeztetett a tervekről az érintett energiavállalatokkal.

Novak pénteken a Reuters szerint azt közölte, hogy az orosz cégek az ázsiai és csendes-óceáni térség piacaira összpontosítják az exportjukat, megelőzve ezzel az újabb európai korlátozásokat. Az Interfax hírügynökség és az Izvesztyija tájékoztatása szerint a tárgyalások már meg is kezdődtek. A közeljövőben így megindulhat a szállítmányok átirányítása a Moszkva által barátinak tekintett országokba.

A miniszterelnök-helyettes elmondta:

az orosz vállalatok konkrétan Indiával, Thaifölddel, a Fülöp-szigetekkel és Kínával kötendő, új, hosszú távú szerződések lehetőségeit vizsgálják.

A bejelentés annak fényében különösen érdekes, hogy a hét elején maga Vlagyimir Putyin orosz elnök vetette fel az európai gázszállítások azonnali leállításának lehetőségét. Putyin az iráni válság nyomán megugrott energiaárakra hivatkozott. Ezzel a lépéssel Oroszország elébe menne az Európai Unió terveinek. Az EU ugyanis 2026 végéig teljesen leépítené az orosz LNG-importot, a vezetékes gázszállítást pedig 2027. szeptember 30-ig szüntetné meg.

Még több Gazdaság

Ez biztosan megmozgatja a forint árfolyamát!

Vámháború: itt van a mindent eldöntő bejelentés!

Kiadta a figyelmeztetést a Valutaalap: jöhet az államcsőd, elképesztő bajban van a távoli ország

Kapcsolódó cikkünk

Keményen cáfolta Volodimir Zelenszkij a Barátság vezeték kapcsán a magyar kormányt, durva üzenetet küldött Orbán Viktornak

Barátság-leállás: kemény üzenetet küldött az Európai Bizottság az Orbán-kormánynak

Hirtelen megint elkezdték tépni az olajat - Mutatjuk, mi áll a háttérben

Putyin azzal fenyeget, hogy hamarosan leállítaná Európa és Magyarország teljes gázellátását

Címlapképünk illusztráció. Forrása: MTI/EPA/Filip Singer

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Szétbombázzák Irán fővárosát, Katar katasztrófára figyelmeztet, Trump végleges kapitulációt vár - Híreink az iráni háborúról pénteken
Váratlan fordulat: az Egyesült Államok olyat lépett Ukrajna ügyében, amire eddig nem volt példa
Itt a bejelentés: hatalmas drágulás jön a magyar kutakon!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility