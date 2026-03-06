  • Megjelenítés
Kiadta a figyelmeztetést a Valutaalap: jöhet az államcsőd, elképesztő bajban van a távoli ország
Gazdaság

Kiadta a figyelmeztetést a Valutaalap: jöhet az államcsőd, elképesztő bajban van a távoli ország

Portfolio
A Nemzetközi Valutaalap fenntarthatatlannak minősítette Laosz államadósságát. A szervezet arra sürgette az ország új vezetését, hogy lépjen túl az adósságszolgálat folyamatos halasztgatásán, és dolgozzon ki átfogó stratégiát a pénzügyi stabilizációra.

Az IMF a 2025-ös, IV. cikkely szerinti konzultációt követően tette közzé értékelését a délkelet-ázsiai országról - közölte a Nikkei Asia. Laosz továbbra is a legkevésbé fejlett államok kategóriájába tartozik. Angana Banerji, az IMF Laoszért felelős misszióvezetője szerint az ország államadóssága a teherbíró képességéhez mérten továbbra is túlságosan magas. Ez annak ellenére is igaz, hogy a mutató a GDP-hez viszonyítva az utóbbi években folyamatosan csökkent. A 2022-es járványévben mért 115,7 százalékos GDP-arányos szintről 2025-re 80,6 százalékra mérséklődött az állami és az államilag garantált adósság együttes mértéke. A Valutaalap 2030-ra 57,4 százalékos arányt vetít előre.

A 16,93 milliárd dolláros gazdaság 2025-ben 4,5 százalékkal bővült, és az IMF idénre is hasonló ütemű növekedést vár. A bruttó hivatalos devizatartalékok történelmi csúcsra, 2,47 milliárd dollárra emelkedtek. Az ország gazdasága elsősorban a vízenergia-exportra, a bányászatra és a turizmusra támaszkodik.

Laosz régóta törekszik arra, hogy bővizű folyóinak kiaknázásával Délkelet-Ázsia "akkumulátorává" váljon.

A pozitív tendenciák ellenére az IMF szerint a rövid távú kockázatok inkább lefelé mutatnak. Becslések alapján Laosz éves külső adósságszolgálati kötelezettsége 2024 és 2028 között mintegy 1,3 milliárd dollárt tesz ki. Ennek csaknem fele Kína felé áll fent a korábbi infrastrukturális beruházások finanszírozása miatt. További hitelezői között szerepel a Világbank, az Ázsiai Fejlesztési Bank, valamint a magánkötvény-tulajdonosok. Már 2022-ben felmerült az államcsőd veszélye, amikor a Moody's befektetésre nem ajánlott, úgynevezett bóvli kategóriába rontotta az ország hitelminősítését. Az adósságválság kísértete azóta sem szűnt meg.

Még több Gazdaság

Rábólintott a kormány: nagy bejelentés jött a szomszédból

Tovább növekedett a magyar gépjárműállomány, 5,34 millió felett járunk

Bekövetkezett, amitől a cégek rettegtek: megindult a keleti áruáradat, egy népszerű uniós tagállam ihatja meg a levét

Laosz a kínai adósságteher kezelésére többek között adósság-tőke konverziós megállapodásokhoz folyamodott. Ennek részeként az állami áramszolgáltató, az Electricité du Laos működtetésének tényleges irányítását a China Southern Power Grid vette át. A kínai vállalat egy 600 millió dolláros befektetés révén, hosszú távú koncesszió keretében szerezte meg a jogokat. Murray Hiebert, a BowerGroupAsia kutatási igazgatója ugyanakkor árnyalta a képet. Bár Laosz a kritikus infrastruktúra kiépítése és az adósságfüggőség miatt évek óta Kína felé húz, szerinte nem lenne helyes az országot "Kína leányvállalatának" nevezni.

Az IMF értékelésének időzítése egybeesett a laoszi politikai vezetésváltással. Az ötévente esedékes pártkongresszuson Thonglun Sziszulith elnököt újraválasztották a Laoszi Népi Forradalmi Párt főtitkárának. A februári nemzetgyűlési választásokat követően márciusban vagy áprilisban jelölik ki az új miniszterelnököt és az államfőt. Politikai kommentátorok szerint Thonglun várhatóan a főtitkári pozíciót tartja meg valódi hatalmi bázisként, az elnöki tisztséget pedig átengedi másnak. Az új vezetésnek mindenképpen szembe kell néznie az IMF által jelzett kihívásokkal. A Kínával folytatott adósság-átütemezési tárgyalások továbbra is zajlanak. A Valutaalap szerint pedig egy átfogó szakpolitikai csomagra lesz szükség ahhoz, hogy Laosz határidőre tudja teljesíteni a kötelezettségeit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, szárazföldi offenzíva jöhet - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Szétbombázzák Irán fővárosát, Katar katasztrófára figyelmeztet, Trump végleges kapitulációt vár - Híreink az iráni háborúról pénteken
Itt a bejelentés: hatalmas drágulás jön a magyar kutakon!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility