Kiadta a figyelmeztetést a Valutaalap: jöhet az államcsőd, elképesztő bajban van a távoli ország

Az IMF a 2025-ös, IV. cikkely szerinti konzultációt követően tette közzé értékelését a délkelet-ázsiai országról - közölte a Nikkei Asia. Laosz továbbra is a legkevésbé fejlett államok kategóriájába tartozik. Angana Banerji, az IMF Laoszért felelős misszióvezetője szerint az ország államadóssága a teherbíró képességéhez mérten továbbra is túlságosan magas. Ez annak ellenére is igaz, hogy a mutató a GDP-hez viszonyítva az utóbbi években folyamatosan csökkent. A 2022-es járványévben mért 115,7 százalékos GDP-arányos szintről 2025-re 80,6 százalékra mérséklődött az állami és az államilag garantált adósság együttes mértéke. A Valutaalap 2030-ra 57,4 százalékos arányt vetít előre.
A 16,93 milliárd dolláros gazdaság 2025-ben 4,5 százalékkal bővült, és az IMF idénre is hasonló ütemű növekedést vár. A bruttó hivatalos devizatartalékok történelmi csúcsra, 2,47 milliárd dollárra emelkedtek. Az ország gazdasága elsősorban a vízenergia-exportra, a bányászatra és a turizmusra támaszkodik.
Laosz régóta törekszik arra, hogy bővizű folyóinak kiaknázásával Délkelet-Ázsia "akkumulátorává" váljon.
A pozitív tendenciák ellenére az IMF szerint a rövid távú kockázatok inkább lefelé mutatnak. Becslések alapján Laosz éves külső adósságszolgálati kötelezettsége 2024 és 2028 között mintegy 1,3 milliárd dollárt tesz ki. Ennek csaknem fele Kína felé áll fent a korábbi infrastrukturális beruházások finanszírozása miatt. További hitelezői között szerepel a Világbank, az Ázsiai Fejlesztési Bank, valamint a magánkötvény-tulajdonosok. Már 2022-ben felmerült az államcsőd veszélye, amikor a Moody's befektetésre nem ajánlott, úgynevezett bóvli kategóriába rontotta az ország hitelminősítését. Az adósságválság kísértete azóta sem szűnt meg.
Laosz a kínai adósságteher kezelésére többek között adósság-tőke konverziós megállapodásokhoz folyamodott. Ennek részeként az állami áramszolgáltató, az Electricité du Laos működtetésének tényleges irányítását a China Southern Power Grid vette át. A kínai vállalat egy 600 millió dolláros befektetés révén, hosszú távú koncesszió keretében szerezte meg a jogokat. Murray Hiebert, a BowerGroupAsia kutatási igazgatója ugyanakkor árnyalta a képet. Bár Laosz a kritikus infrastruktúra kiépítése és az adósságfüggőség miatt évek óta Kína felé húz, szerinte nem lenne helyes az országot "Kína leányvállalatának" nevezni.
Az IMF értékelésének időzítése egybeesett a laoszi politikai vezetésváltással. Az ötévente esedékes pártkongresszuson Thonglun Sziszulith elnököt újraválasztották a Laoszi Népi Forradalmi Párt főtitkárának. A februári nemzetgyűlési választásokat követően márciusban vagy áprilisban jelölik ki az új miniszterelnököt és az államfőt. Politikai kommentátorok szerint Thonglun várhatóan a főtitkári pozíciót tartja meg valódi hatalmi bázisként, az elnöki tisztséget pedig átengedi másnak. Az új vezetésnek mindenképpen szembe kell néznie az IMF által jelzett kihívásokkal. A Kínával folytatott adósság-átütemezési tárgyalások továbbra is zajlanak. A Valutaalap szerint pedig egy átfogó szakpolitikai csomagra lesz szükség ahhoz, hogy Laosz határidőre tudja teljesíteni a kötelezettségeit.
