Meglepően rossz munkapiaci adatok jöttek az USA-ból

A vártnál sokkal rosszabb foglalkoztatottság, kissé emelkedő munkanélküliség és bérnövekedés a februári amerikai munkaerőpiaci adatok mérlege. Eközben a közel-keleti helyzet romlása egy kellemetlen stagflációs helyzet felé sodorhatja a világ legnagyobb gazdaságát, ha továbbra is rosszul alakulnak a dolgok.

Februárban az amerikai nem-mezőgazdasági álláshelyek száma az előző havi 130 ezer fő után 92 ezer fővel csökkent (várakozás: +59 ezer fő).

A nominális bérek növekedése üteme az előző havi 3,7% után 3,8%-kal nőtt éves alapon. A munkanélküliségi ráta 4,3%-ról 4,4%-ra emelkedett.

A kiskereskedelmi forgalom januárban 3,2%-kal nőtt éves alapon az előző havi 2,4% után. Havi alapon 0,2% volt a csökkenés.

A nem-mezőgazdasági álláshelyek számának ilyen hirtelen és nagymértékű csökkenése meglepetés, különösen, hogy az ADP adatok alapján nem ez látszódott. A részlets bontást tekintve az látszódik, hogy a szolgáltatásokon belül az oktatásban dolgozó száma 40 ezer fővel csökkent, az egészségügyben pedig 90 ezer fővel. Alapvetően ez a két szektor volt a felelős a nagy csökkenésért. A munkanélküliségi ráta csak kicsit emelkedett, miközben a bérdinamika javult.

A mostani adat érdekessége, hogy számos adat viszont a gazdaság újragyorsulása felé mutat. Nagyon erősek az ISM bmi-k és más a fogyasztással kapcsolatos adatok is. Mindenesetre előretekintve a Fed nehéz helyzetbe kerülhet.

Az olajárak emelkedése inflációs kockázatot hordoz, miközben - ha valóban így van - ha a foglalkoztatottság romlik, akkor ez egy tipikus stagflációs dilemma a jegybanknak.

A helyzet pikantériáját adja az is, hogy a Fed új elnöke csak májusban áll munkaába és kérdés, hogy addig a régi vezetés, Jerome Powell elnökkel az élén fog-e érdemi döntést hozni, vagy megvárja az új elnök érkezését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images