Nincs mire koccintani: bajban a magyar pálinkafőzés

A tavalyi év az elmúlt időszak egyik legnehezebbje volt a pálinkafőzdék számára.

Pásztor Sándor, a Kisüsti Pálinkafőzők Országos Egyesületének elnöke szerint a tavaszi fagyok miatti terméskiesés csak a jéghegy csúcsát jelentette. Bár a gyümölcs minősége nem romlott, a mennyiség drasztikusan csökkent. Ez a hiány rögtön felverte az alapanyagárakat. A terheket tovább növelték a megugró energia- és bérköltségek, illetve a segédanyagok drágulása.

Mindeközben a vásárlók egyre árérzékenyebbé váltak.

A gazdasági nehézségeknél is nagyobb kihívást jelent a fogyasztói szokások átalakulása. A pálinkát ma elsősorban a 60 év felettiek fogyasztják. A fiatalabbak az egészségtudatosabb életmód miatt eleve kevesebb alkoholt isznak, emellett ritkábban választanak magas alkoholtartalmú, karakteres párlatokat. A szakma egyetemi edukációs programokkal próbál nyitni a hallgatók felé. Ezek a kampányok az ital kulturális és minőségi értékeit mutatják be, ám az érdeklődés egyelőre mérsékelt. Hasonló a helyzet a szakmai utánpótlással is.

A hazai szakképzési rendszer átalakulása óta ugyanis alig akad olyan fiatal, aki kifejezetten a pálinkafőző hivatást választaná.

A legális kereskedelmi főzdék helyzetét mindeközben az illegális értékesítés is súlyosan rontja. A piacon komoly problémát okoznak azok, akik a saját célra történő magánfőzés jogintézménye mögé bújva, feketén árusítják az italukat. Mivel ők megkerülik a jövedéki adót és az általános forgalmi adót (áfa), literenként akár több ezer forintos árelőnyre is szert tehetnek.

Ezzel a differenciával a jogkövető, magas fenntartási költségekkel küzdő vállalkozások képtelenek versenyezni.

A piacot emellett erős szezonalitás jellemzi. Az év első hónapjai gyakorlatilag holtszezonnak számítanak, a forgalom leginkább húsvétkor, a nyári szabadságolások idején, valamint karácsonykor pörög fel. A magyarok ízlése ugyanakkor stabil maradt. Továbbra is a barackpálinka az abszolút kedvenc, de a meggy, a körte és az alma is tartja a pozícióját a piacon. Az utóbbi években egyre népszerűbbek a szőlő- és törkölypálinkák is. Ez részben az alapanyag kiszámíthatóbb termésátlagának és kiegyensúlyozottabb beszerzési árának köszönhető.

A jövőt illetően az ágazati szereplők óvatosan optimisták. Ha idén elmaradnak a tavaszi fagyok, és a keményebb tél kellően megritkította a kártevőket, a terméskilátások javulhatnak.

A szektor megmentése azonban messze nem csupán az időjáráson múlik, az érdekképviseleti szervezetekre és a főzdékre rengeteg munka vár. Összehangolt lépésekre van szükség ahhoz, hogy megállítsák a piac szűkülését, és ismét növekedési pályára állítsák a magyar pálinkaágazatot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images