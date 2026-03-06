Teljes a 2025-ös európai GDP-rangsor: szinte mindenki elhúzott Magyarország mellett

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A nagy bizonytalanságot és számot sokkot hozó 2025-ös évben is kifejezetten ellenálló maradt Európa gazdasága, amelyet a GDP-növekedés év végén felgyorsuló üteme is jelez. A kontinens legnagyobb gazdaságai egyaránt növekvő tempóban bővülnek, de Lengyelország, Horvátország, Csehország, valamint a két földközi-tengeri szigetország, Málta és Ciprus is kifejezetten jó évet tudhat maga mögött. A 2025-ös növekedési rangsor dobogósai Írország, Málta és Ciprus, míg a rangsor végén a recessziót éppen csak elkerülő Finnország, a két év után először növekedést regisztráló Németország és a már 3 éve stagnáló Magyarország vannak.

Görögország és Luxemburg adatközlésével teljessé vált a 2025. végi európai uniós reál GDP-növekedési rangsor, amely a január végén közzétettnél immáron jóval heterogénebb lett.

Gyorsuló dinamikában az európai gazdaság, Magyarország továbbra is a mezőny végén

2025 végén az öreg kontinens fejlett országai egyaránt gyorsuló dinamikát mutattak: Németország és Olaszország egyaránt maga mögött hagyta végre a stagnálás időszakát, Franciaország reál GDP-növekedése az 1 százalékos ütem fölé gyorsult, míg Spanyolország és Lengyelország folytatta az elmúlt években megszokott dinamikus bővülését.

Magyarország pozíciója nem javult érdemben az immár teljessé vált mezőnyben sem:

a 2025 végére elért 0,6 százalékos éves növekedési ütemnél csak a recesszióból éppen kilábaló Németország (0,4 százalék) és Finnország ért el alacsonyabbat (0,3 százalék). Hazánk lemaradása különösen a közép-kelet-európai régióban szembetűnő, hiszen míg a hazai gazdaság stagnálásközeli állapotban maradt 2025 végén is, addig Lengyelország bővülése 4, Csehországé 2,5, Horvátországé pedig 3,3 százalékra gyorsult.

Január végén elmondható volt, hogy szigorúan a 2025-ös évet tekintve egyetlen addig adatot közlő ország GDP-je sem esett vissza. Ez a teljes rangsorra már nem igaz, Románia bruttó hazai terméke ugyanis az elmúlt hónapok magas inflációja és költségvetési kiigazítási programja miatt 1,6 százalékkal zsugorodott a tavalyi évben.

A teljessé vált rangsorból érdemes még kiemelni Málta, Ciprus, valamint Litvánia növekedését is.

Előbbi kettő a 2024 végéhez képest 6,4, illetve 4,5 százalékkal magasabb bruttó hazai termékkel a növekedési rangsor 2. és 3. helyét foglalja el a multinacionális cégek elszámolásai miatt mesterségesen magas növekedést regisztráló Írország mögött, míg Litvánia GDP-je az orosz-ukrán konfliktus árnyékában is 3 százalék feletti ütemben növekedett reál értelemben.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 11. 14. Így ütközik a statisztika a valósággal Európa gazdasági csodaországában

Negyedéves alapon éppen ezek az országok nyújtották a legjobb teljesítményt: itt a lista élén Málta áll 2,1 százalékos negyedév/negyedéves növekedéssel, akit Litvánia és Ciprus követ 1,7, illetve 1,4 százalékos ütemmel.

Csak 2025 utolsó 3 hónapját figyelembe véve zsugorodásról tájékoztatott Írország (-3,8 százalék, mutatva az elszámolások valós fejlettségtől való eltávolodását), Románia (-1,9 százalék) és Észtország (-0,1 százalék), Luxemburg (-0,1 százalék), míg a Németországhoz hasonló strukturális válságba kerülő Ausztriában nem változott a reál GDP szintje.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 02. 17. Rejtélyes válságba került hazánk gazdasági példaképe, de ezzel épp a magyarok nyerhetik a legtöbbet

Negyedéves teljesítményt nézve Magyarország 0,2 százalékos bővülése a rangsor 19-22. helyére elegendő Dániával, Franciaországgal és Szlovákiával holtversenyben.

A 2025-ös bizonyítványt sem tesszük ki az ablakba

A 2025 eleji lassabb növekedési dinamika számos EU-tagország esetén visszahúzta az éves átlagos növekedést, amely így jellemzően a 2025 végén látott ütemnél lassabb lett. Mindenképpen kiemelendő azonban, hogy a 2025-ös átlagos teljesítmény alapján egyik uniós ország sem mutatott zsugorodást, hiszen az év végén visszaesést regisztráló Írország-Románia-Észtország hármas az év első felében még növekedő pályán volt, az évet nehezen indító országok pedig egyaránt javítottak.

A rangsor élén nem meglepő módon Írország áll, 3,8 százalékos visszaesést mutató negyedik negyedév ellenére is 12,3 százalékos éves átlagos bővüléssel. Utána a két földközi-tengeri szigetország, Málta és Ciprus következik, 4, illetve 3,8 százalékos átlagos bővülési ütemmel. Bár a dobogóról végül leszorult, 2025 egyik legnagyobb nyertese Lengyelország lett, amely immáron évek óta a teljes EU és a közép-kelet-európai régió átlagát meghaladó bővülést ért el, gazdasági méret alapján pedig idén a világ 20 legnagyobb országa közé kerülhetett.

Lengyelország mellett kiemelendő még az EU negyedik legnagyobb gazdaságának számító Spanyolország 2,8, valamint az európai viszonylatban nagyon fejlett (azaz magas bázisról induló) Dánia 2,9 százalékos növekedése.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 11. 20. Krónikus pazarlóból példakép: így utasította maga mögé Európát a mediterrán ország

A 2025-ös rangsor végén Németország és Finnország áll egyaránt 0,2 százalékos átlagos növekedéssel, őket Magyarország követi a mindenki által kerülni kívánt dobogó harmadik fokán (0,3 százalékos átlagos bővülés).

Kapcsolódó cikkünk 2026. 03. 03. Így (nem) nőtt a magyar gazdaság

Régiós társaink közül Ausztria (0,6 százalék), Románia (0,7 százalék), Szlovákia (0,8 százalék) és Szlovénia (1,1 százalék) visszafogott teljesítményt nyújtott, míg Lengyelország (3,6 százalék), Horvátország (3,2 százalék), Bulgária (3,1 százalék) és Csehország (2,5 százalék) kifejezetten jó évet zárt.

Az Eurostat és a KSH többféle negyedéves GDP-mutatót közöl a jelentésében. A legfontosabbnak az előző negyedévhez viszonyított változást, az úgynevezett negyedéves (qoq) GDP-indexettartjuk. Európában a legtöbb országban ez számít a fő számnak, és a Portfolio is igyekszik ezt a számot kiemelten kezelni kedvező tulajdonságai miatt. Az egyes negyedévek eltérő gazdaságszerkezete (időjárásfüggő aktivitás, ünnepek, munkanapok stb.) miatt ez a mutató szezonálisan és naptárhatással igazított. Bár ez a mutató rendelkezik a végponti gyengeség nevű kellemetlen tulajdonsággal, vagyis hogy a szezonális igazítás jellegéből fakadóan a számok utólag többször változnak, rövid bázisú konjunktúra-jelzőszámként így is nagyon hasznos.

Azelőző év azonos negyedévéhez viszonyított(éves, yoy) indexből három is létezik: anyers, anaptári-hatással igazított(wda), illetve aszezonálisan és naptári-hatással egyaránt igazított(swda). Ezek közül a Portfolio 2016-tól következetesen a szezonális és naptár-hatással igazított indexet (swda) figyeli kiemelten (headline). Ennek oka, hogy a munkanapok száma (különösen ha a tárgy vagy a bázis időszakban szökőnap is van) érdemben befolyásolja a teljesítményt, amivel mindenképpen érdemes korrigálni. Ezen felül a szezonális igazításnak éves mutatóknál akkor van értelme, ha az éven belüli szezonalitás jellege változik. Mivel az Eurostat minden ország esetében az swda számot hivatkozza, ezért a nemzetközi összehasonlítást megkönnyíti, ha mi is ezt tekintjük fő adatnak.

A kiigazítatlan éves indexet azért érdemes figyelni, mert az elemzői előrejelzések erre a számra vonatkoznak, ezért a friss adatban lévő meglepetésfaktort (a qoq adat mellett) ezen lehet lemérni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images