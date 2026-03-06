Zajlik a hatalmas nyugdíj-újraszámítás, akár 4 millió forintot is nyerhetnek vele a szerencsés görög nyugdíjasok

A kifizetések azokat a nyugdíjasokat érintik, akiknek az ellátását korábban már újraszámolták, de az utólagos korrekciók és módosítások további emeléseket tettek szükségessé. Bár a megemelt összegeket azóta már rendszeresen folyósítják, a visszamenőleges különbözetet eddig nem utalták el. Az állam most ezeket a tartozásokat is rendezi.

Az elmaradást 2019. január 1-jétől számítják egészen addig az időpontig, amikortól a korrigált, magasabb nyugdíjak ténylegesen érvénybe léptek.

Az érintettek között olyanok is szerepelnek, akiknek az eredeti újraszámítása hibás volt. Ennek oka jellemzően a pontatlanul megállapított szolgálati idő vagy a nyugdíjalapot képező jövedelem téves számítása volt. Ezeket a hibákat most utólag javítják, az érintettek pedig megkapják a nekik járó különbözetet. Az egyedi esetektől függően a visszamenőleges kifizetés akár a 10 ezer eurót (mostani árfolyamon kb. 4 millió forintot) is elérheti. Ez különösen akkor fordulhat elő, ha több éves időszakot felölelő eltérésről van szó.

Emellett a legfőbb társadalombiztosítási szerv, az e-EFKA 2026. március 3-án lezárta a fegyveres erők önsegélyező pénztáraiból kifizetésre jogosult nyugdíjasok visszamenőleges kompenzációjának második körét is. Ez az intézkedés a 2021. január 1. és 2023. március 31. közötti időszakot fedte le. Ennek során összesen 1,9 millió eurót (fejenként átlagosan kb. 250 ezer forintnak megfelelő összeget) utaltak ki 2927 jogosult számára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images