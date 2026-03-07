  • Megjelenítés
Bekövetkezett a legrosszabb forgatókönyv: drámai szintre emelkedhet az olaj ára
Portfolio
A Hormuzi-szoros lezárása immár egy hete tartja bizonytalanságban a globális energiapiacokat. Az olajár a héten 25 százalékot emelkedve 90 dollár fölé ugrott. Egyre több elemző, kereskedő és iparági vezető figyelmeztet arra, hogy ha nem történik deeszkaláció, napok kérdése, és az árfolyam elérheti a 100 dollárt - jelentette a Bloomberg.

A szoroson áthaladó hajóforgalom gyakorlatilag leállt. Ezzel valósággá vált az a helyzet, amelyet a piacok sokáig a legrosszabb forgatókönyvnek tartottak. A Perzsa-öbölben fogyóban vannak az üres szupertankerek, ami egyre

közelebb hozza azt a pillanatot, amikor a kitermelőknek csökkenteniük kell a termelést.

Irak a héten már visszafogta a kitermelését, Katar pedig leállította a cseppfolyósított földgáz (LNG) exportját. Az olaj- és gázárak megugrása ellenére a jegyzésárak egyelőre jócskán elmaradnak az Ukrajna elleni orosz invázió után tapasztalt csúcsoktól.

A fizikai energiapiacokon ugyanakkor már komolyabb feszültség mutatkozik. A gázolaj ára egy hét alatt több mint 50 százalékot emelkedett, a kerozin hordónkénti ára pedig egyes régiókban a 200 dollárt is meghaladta. Emellett az európai földgáz ára közel kétharmadával nőtt. Kína utasította a legnagyobb finomítóit a benzin- és gázolajexport leállítására, és más ázsiai országok is hasonló lépéseket tettek.

A Goldman Sachs elemzői pénteki jelentésükben „jelentős árfelhajtó kockázatokra” figyelmeztettek. Kiemelték, hogy a szállítási korlátozások a vártnál szigorúbbak, és Szaúd-Arábia kapacitása is korlátozott a nyersolajexport vörös-tengeri kikötőkbe történő átirányítására. Ráadásul az elhúzódó konfliktus kockázata is fennáll. Becslésük szerint ez a „példa nélküli” kínálati sokk tizenhetszer nagyobb, mint az Oroszország elleni szankciók okozta eddigi legnagyobb kiesés. Katar energiaügyi minisztere a Financial Timesnak nyilatkozva arra figyelmeztetett, hogy

a konfliktus elhúzódása esetén az olajár akár a 150 dolláros szintet is elérheti.

Szaúd-Arábia megpróbálja az exportját a nyugati parti kikötőin keresztül átirányítani, amelyhez több mint ezer kilométeren kell átpumpálnia a kőolajat. Az Egyesült Arab Emírségek eközben a Fudzsejra kikötőjén keresztül napi egymillió hordónál is többet juttat a piacra a Hormuzi-szoros megkerülésével. A két alternatív útvonal együttesen azonban a szoroson normál esetben áthaladó, napi 20 millió hordós forgalomnak csupán mintegy harmadát képes kiváltani.

Donald Trump kedden bejelentette, hogy

az Egyesült Államok állami garanciavállalással és haditengerészeti kísérettel biztosítja a tankerek biztonságos áthaladását a szoroson.

A hét végére azonban több hajótulajdonos, valamint a térség szövetséges országaihoz közel álló források is jelezték, hogy a terv részleteiről semmilyen tájékoztatást nem kaptak. Több szállítmányozó hangsúlyozta, hogy a legénység biztonsága fontosabb a biztosítási kérdéseknél, ráadásul az sem egyértelmű, hogy a konvojban történő haladás valóban megoldást jelent-e.

Kevin Hassett, a Fehér Ház gazdaságpolitikai igazgatója pénteken kijelentette, hogy az adminisztrációnak „egy egész eszköztára van” az árak mérséklésére. Ez a bioüzemanyag-keverési kötelezettségek felfüggesztésétől egészen a stratégiai készletek felszabadításáig terjed, ám a stratégiai tartalékok megnyitását egyelőre nem tervezik. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szintén úgy látja, hogy összehangolt készletfelszabadításra egyelőre nincs szükség. A Kjódó hírügynökség jelentése szerint Japán már fontolgatja a saját tartalékainak önálló igénybevételét.

Nagy a baj: csökkenti a kitermelést az iráni rakéták miatt az olajmonarchia

Címlapkép forrása: Marcelo del Pozo/Bloomberg via Getty Images

