Égbekiáltó igazságtalanság sújtja a nőket: minél több gyermeket neveltek fel, annál kevesebb lesz a nyugdíjuk

Megkongatta a vészharangot az európai szaktekintély

Miután 40 évet ledolgoztak ugyanannál a cégnél, két kolléga (Maria és Mark) ugyanazon a napon vonul nyugdíjba, és bár a karrierjük nagyon hasonlóan alakult – összemérhető fizetések, folyamatos előléptetések és rendszeres befizetések a munkáltatói nyugdíjszámlájukra –, mégis egészen eltérő anyagi kilátásokkal néznek szembe. Maria nyugdíjszámlájának egyenlege ugyanis 40%-kal is elmaradhat Mark egyenlegétől, aminek fő okai, hogy a nő gyermekvállaláskor átmenetileg kiesett a munkaerőpiacról, később pedig részmunkaidőben dolgozott, hogy idős szülőjét ápolhassa – vezeti fel a problémát véleménycikkében Petra Hielkema, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) elnöke.

Mariának ekkor két rossz döntés közül kell választania:

vagy elfogad egy szerény, de garantált jövedelmet, amely valószínűleg kevés lesz a megélhetéshez, vagy nagyobb befektetési kockázatot vállal, remélve, hogy ezáltal a megtakarításai jobb hozamot termelnek majd, és kitartanak élete végéig.

Hielkema úgy véli, a példában szereplő nő története nem egyedi, hanem strukturális problémáról van szó, hiszen a nyugdíjrendszereket úgy tervezték, hogy azok a folyamatos, teljes munkaidős foglalkoztatást jutalmazzák, hátrányos helyzetbe hozva azokat, akik például otthoni gondozási feladatokat látnak el. Ráadásul a nemek közötti nyugdíjszakadék (gender pension gap) nemcsak arról szól, hogy a nők mennyit takarítanak meg a nyugdíjcélú megtakarításokban, hanem arról is, hogy a meglévő megtakarításokat végül hogyan váltják át rendszeres jövedelemmé a nyugdíjazáskor.

A nők ugyanis jellemzően 5-6 évvel tovább élnek a férfiaknál, ezért a megtakarításuknak hosszabb ideig kell kitartania. Mindemellett a kutatások tanúsága alapján a nők pénzügyi ismeretei alacsonyabbak a férfiakénál, és döntéseikben is kevésbé magabiztosak, ezért nagyobb mértékben fenyegetik őket az olyan veszélyek, mint például a magas költségek, illetve a nyugdíjba vonulással kapcsolatos nem optimális döntéshozatal – mutat rá Petra Hielkema.

Az Eurostat 2023-as adatai szerint a magyar nők 65 éves korban 4 évvel hosszabb hátralévő élettartamra számíthattak a magyar férfiaknál, ami jócskán meghaladta az Európai Unió egészére jellemző nemek közti különbség mértékét.

Hielkema felteszi a kérdést: miért fogadjuk el, hogy a nőknek kevesebb pénzből kell élniük nyugdíjasként, tekintet nélkül arra, hogy egészen más életpályát jártak be? És vajon létrehozhatnánk olyan rendszert, amely automatikusan számol a nők hosszabb élettartamával, miközben tiszteletben tartja a nemsemleges szabályokat?

Az EIOPA elnöke úgy látja, a Mariához hasonló nők problémái nem a nyugdíjazáskor bukkannak fel a semmiből, hanem az évek során összeadódva halmozódnak fel, hiszen a gyermeknevelés miatt megszakított karrier, a részmunkaidő és a fizetetlen otthoni gondozás mind csökkentik a nyugdíjalapjukat. Ráadásul a nők – megfelelő pénzügyi tervezés hiányában – gyakran csak akkor döbbennek rá, hogy kevés pénzük lesz idős korukban, amikor már túl késő bármit tenni ez ellen.

A szerző rámutat: a gyermekvállalás terhei még ma is elsősorban a nőket sújtják, a nyugdíjcélú befizetéseik pedig teljesen megszűnnek, amikor a gyermeknevelés vagy a rokonok gondozása miatt kiesnek a munkából. Ezenkívül a nők nem is kapnak tájékoztatást arról, hogy a jövedelmük csökkenése hosszú távon hogyan hat a nyugdíjvárományukra.

A nyugdíjakról szóló előrejelzéseknek ugyanannyira elterjedtnek kellene lenniük, mint a bérjegyzéknek

– szögezi le Hielkema, aki szerint ezeknek a problémáknak az orvoslása kulcsfontosságú lenne ahhoz, hogy Maria és Mark egyaránt méltósággal és biztonságosan vonulhassanak nyugdíjba.

A magyar nők is hátrányt szenvednek nyugdíjasként, különösen akkor, ha van gyermekük

A Központi Statisztikai Hivatal 2025. januári adatai azt mutatják, a magyar állami nyugdíjrendszerben ugyancsak jelen van a férfiak és nők közti szakadék, ráadásul a nők hátránya az idő előrehaladtával még növekszik is.

A férfiak átlagnyugdíja tavaly év elején 267 400 forint volt, míg a nőké 228 000 forintra rúgott, azaz a kettő közti különbség meghaladta a 39 ezer forintot.

Az évek múlásával a nők lemaradása tovább súlyosbodott: 2023-ban még a férfi átlagnyugdíj 86,1%-át kapták, 2024-ben már csak 85,7%-át, 2025-re pedig 85,3%-ra csökkent a nők és férfiak átlagnyugdíjának hányadosa.

A nemek között meglévő, egyre szélesedő szakadék két okra vezethető vissza: a nők mind az életük során megszerzett keresettömeg, mind a szolgálati idő terén hátrányban vannak – márpedig éppen ez az a két fő tényező, amely alapján az egyéni nyugdíjösszeget megállapítják.

Keveset tárgyalt téma, hogy a gyermeket vállaló nők hátrányos helyzete még a nők csoportján belül is látványosan kimutatható. A Magyar Nemzeti Bank 2022-ben közzétett, Fenntartható egyensúly és felzárkózás című, 144 pontos javaslatcsomagot tartalmazó publikációjában felhívta a figyelmet: a Nők40-nel nyugdíjba vonuló nők 2019-ben

egy gyermek felnevelése után 18 ezer forinttal,

két gyermek felnevelése esetén 30 ezer forinttal,

három gyermek után pedig 40 ezer forinttal (!)

kevesebb induló nyugdíjat kaptak, mint gyermektelen társaik. (Érdekesség, hogy a négy vagy több gyermeket vállaló anyák nyugdíja minimálisan, kb. havi ezer forinttal meghaladta a háromgyermekesekét.)

Ennek a lemaradásnak az okai szintén abban keresendők, hogy a több gyermeket vállaló nők hosszabb ideig maradnak távol a munkaerőpiactól, gyakran csak részmunkaidőben dolgoznak, kevésbé meredeken ível felfelé a karrierjük, és ezek hatására alacsonyabb keresetre és szolgálati időre tesznek szert.

A nők induló nyugdíjának átlagos összege gyermekszám szerinti bontásban, a nőknek 40 év jogosultsági idő alapján járó ellátásra vonatkozó adatok alapján (2019). Forrás: Magyar Államkincstár, Magyar Nemzeti Bank

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images