Égbekiáltó igazságtalanság sújtja a nőket: minél több gyermeket neveltek fel, annál kevesebb lesz a nyugdíjuk

Megkongatta a vészharangot az európai szaktekintély
Miután 40 évet ledolgoztak ugyanannál a cégnél, két kolléga (Maria és Mark) ugyanazon a napon vonul nyugdíjba, és bár a karrierjük nagyon hasonlóan alakult – összemérhető fizetések, folyamatos előléptetések és rendszeres befizetések a munkáltatói nyugdíjszámlájukra –, mégis egészen eltérő anyagi kilátásokkal néznek szembe. Maria nyugdíjszámlájának egyenlege ugyanis 40%-kal is elmaradhat Mark egyenlegétől, aminek fő okai, hogy a nő gyermekvállaláskor átmenetileg kiesett a munkaerőpiacról, később pedig részmunkaidőben dolgozott, hogy idős szülőjét ápolhassa – vezeti fel a problémát véleménycikkében Petra Hielkema, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) elnöke.
Mariának ekkor két rossz döntés közül kell választania:
vagy elfogad egy szerény, de garantált jövedelmet, amely valószínűleg kevés lesz a megélhetéshez, vagy nagyobb befektetési kockázatot vállal, remélve, hogy ezáltal a megtakarításai jobb hozamot termelnek majd, és kitartanak élete végéig.
Hielkema úgy véli, a példában szereplő nő története nem egyedi, hanem strukturális problémáról van szó, hiszen a nyugdíjrendszereket úgy tervezték, hogy azok a folyamatos, teljes munkaidős foglalkoztatást jutalmazzák, hátrányos helyzetbe hozva azokat, akik például otthoni gondozási feladatokat látnak el. Ráadásul a nemek közötti nyugdíjszakadék (gender pension gap) nemcsak arról szól, hogy a nők mennyit takarítanak meg a nyugdíjcélú megtakarításokban, hanem arról is, hogy a meglévő megtakarításokat végül hogyan váltják át rendszeres jövedelemmé a nyugdíjazáskor.
A nők ugyanis jellemzően 5-6 évvel tovább élnek a férfiaknál, ezért a megtakarításuknak hosszabb ideig kell kitartania. Mindemellett a kutatások tanúsága alapján a nők pénzügyi ismeretei alacsonyabbak a férfiakénál, és döntéseikben is kevésbé magabiztosak, ezért nagyobb mértékben fenyegetik őket az olyan veszélyek, mint például a magas költségek, illetve a nyugdíjba vonulással kapcsolatos nem optimális döntéshozatal – mutat rá Petra Hielkema.
Az Eurostat 2023-as adatai szerint a magyar nők 65 éves korban 4 évvel hosszabb hátralévő élettartamra számíthattak a magyar férfiaknál, ami jócskán meghaladta az Európai Unió egészére jellemző nemek közti különbség mértékét.
Hielkema felteszi a kérdést: miért fogadjuk el, hogy a nőknek kevesebb pénzből kell élniük nyugdíjasként, tekintet nélkül arra, hogy egészen más életpályát jártak be? És vajon létrehozhatnánk olyan rendszert, amely automatikusan számol a nők hosszabb élettartamával, miközben tiszteletben tartja a nemsemleges szabályokat?
Az EIOPA elnöke úgy látja, a Mariához hasonló nők problémái nem a nyugdíjazáskor bukkannak fel a semmiből, hanem az évek során összeadódva halmozódnak fel, hiszen a gyermeknevelés miatt megszakított karrier, a részmunkaidő és a fizetetlen otthoni gondozás mind csökkentik a nyugdíjalapjukat. Ráadásul a nők – megfelelő pénzügyi tervezés hiányában – gyakran csak akkor döbbennek rá, hogy kevés pénzük lesz idős korukban, amikor már túl késő bármit tenni ez ellen.
A szerző rámutat: a gyermekvállalás terhei még ma is elsősorban a nőket sújtják, a nyugdíjcélú befizetéseik pedig teljesen megszűnnek, amikor a gyermeknevelés vagy a rokonok gondozása miatt kiesnek a munkából. Ezenkívül a nők nem is kapnak tájékoztatást arról, hogy a jövedelmük csökkenése hosszú távon hogyan hat a nyugdíjvárományukra.
A nyugdíjakról szóló előrejelzéseknek ugyanannyira elterjedtnek kellene lenniük, mint a bérjegyzéknek
– szögezi le Hielkema, aki szerint ezeknek a problémáknak az orvoslása kulcsfontosságú lenne ahhoz, hogy Maria és Mark egyaránt méltósággal és biztonságosan vonulhassanak nyugdíjba.
A magyar nők is hátrányt szenvednek nyugdíjasként, különösen akkor, ha van gyermekük
A Központi Statisztikai Hivatal 2025. januári adatai azt mutatják, a magyar állami nyugdíjrendszerben ugyancsak jelen van a férfiak és nők közti szakadék, ráadásul a nők hátránya az idő előrehaladtával még növekszik is.
A férfiak átlagnyugdíja tavaly év elején 267 400 forint volt, míg a nőké 228 000 forintra rúgott, azaz a kettő közti különbség meghaladta a 39 ezer forintot.
Az évek múlásával a nők lemaradása tovább súlyosbodott: 2023-ban még a férfi átlagnyugdíj 86,1%-át kapták, 2024-ben már csak 85,7%-át, 2025-re pedig 85,3%-ra csökkent a nők és férfiak átlagnyugdíjának hányadosa.
A nemek között meglévő, egyre szélesedő szakadék két okra vezethető vissza: a nők mind az életük során megszerzett keresettömeg, mind a szolgálati idő terén hátrányban vannak – márpedig éppen ez az a két fő tényező, amely alapján az egyéni nyugdíjösszeget megállapítják.
Keveset tárgyalt téma, hogy a gyermeket vállaló nők hátrányos helyzete még a nők csoportján belül is látványosan kimutatható. A Magyar Nemzeti Bank 2022-ben közzétett, Fenntartható egyensúly és felzárkózás című, 144 pontos javaslatcsomagot tartalmazó publikációjában felhívta a figyelmet: a Nők40-nel nyugdíjba vonuló nők 2019-ben
- egy gyermek felnevelése után 18 ezer forinttal,
- két gyermek felnevelése esetén 30 ezer forinttal,
- három gyermek után pedig 40 ezer forinttal (!)
kevesebb induló nyugdíjat kaptak, mint gyermektelen társaik. (Érdekesség, hogy a négy vagy több gyermeket vállaló anyák nyugdíja minimálisan, kb. havi ezer forinttal meghaladta a háromgyermekesekét.)
Ennek a lemaradásnak az okai szintén abban keresendők, hogy a több gyermeket vállaló nők hosszabb ideig maradnak távol a munkaerőpiactól, gyakran csak részmunkaidőben dolgoznak, kevésbé meredeken ível felfelé a karrierjük, és ezek hatására alacsonyabb keresetre és szolgálati időre tesznek szert.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
