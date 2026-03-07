Egyre többet tudni a Magyarországon elfoglalt ukrán pénzszállító ügyéről: megszólalt a Raiffeisen

A Budapest és Kijev közötti vita újabb felvonását egy pénzszállító furgon lefoglalása jelenti. A magyar hatóságok letartóztattak hét ukrán személyt, akiket később kiutasítottak az országból. A Nemzeti Adó- é Vámhivatal (NAV) bejelentette, hogy pénzmosás gyanúja miatt nyomozást indít. Az Ausztriából származó, mintegy 82 millió dollár értékű, készpénzt és aranyat szállító járművet a hatóságok lefoglalták a „rakománnyal” együtt.

Az osztrák pénzintézet, az Oschadbank rutinszerű eljárásnak nevezve az ügyet és elutasította a felmerülő vádakat. Közleményben írták, hogy az orosz invázió kezdete óta a valutatartalékokat és a nemesfémeket szárazföldön szállították Ukrajnába. Hozzátették, hogy ilyenekre hetente került sor. Közölték, hogy a járművek helyzetét mutató GPS-jeleket Budapest belvárosában, a biztonsági erők épülete közelében azonosították.

Források arról számoltak be, hogy az értéktárgyakat

az osztrák Raiffeisenbankkal kötött megállapodás alapján szállították, és ennek megfelelően jelentették be őket.

A bécsi Raiffeisen Bank International (RBI) banktitokra hivatkozva nem erősítette meg a kézbesítést a másik osztrák pénzintézetnek. Az intézet szóvivője azt ugyanakkor elmondta, hogy évek óta aktív bankjegy-kereskedőként működik, együttműködve különböző központi bankokkal, biztonsági hatóságokkal és forgalmazókkal.

Folyamatos kommunikációban állunk a szabályozó hatóságokkal, akik kiterjedt információkat kapnak az RBI-től a kereskedési volumenekről, a devizákról és a kiszolgált országokról

– mondta a bank képviselője.

Gerhard Bösch, az ukrán magánbank korábbi vezérigazgatója kifejtette, hogy az RBI hagyományosan Kelet-Európa vezető bankjegyimportőre és -exportőre. Szerinte Magyarország központi szerepet játszik tranzitországként, ezt teljesen normális ügymenetnek nevezte és nevetségesnek nevezte a magyar pénzmosásról szóló vádakat.

