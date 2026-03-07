  • Megjelenítés
Rémálom az olajpiacon: Irán támadásai miatt sorra csökkentik a kitermelést a olajhatalmak
Gazdaság

Rémálom az olajpiacon: Irán támadásai miatt sorra csökkentik a kitermelést a olajhatalmak

Portfolio
Az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait megkezdte kőolajtermelésének csökkentését, miután a Hormuzi-szoros gyakorlati lezárása súlyos zavarokat okozott a globális energiapiacokon. A Brent típusú kőolaj ára kétéves csúcsra, hordónként közel 93 dollárra emelkedett - tudósított a Bloomberg.

Az Abu-Dzabi Nemzeti Olajtársaság (ADNOC) közleményében jelezte, hogy a tengeri kitermelés szintjét a tárolókapacitásokhoz igazítja. További részleteket azonban nem közölt a vállalat. A Kuvaiti Kőolajtársaság (KPC) az olajmezőkön és a finomítókban egyaránt csökkenti a termelést. A lépést az iráni fenyegetésekkel indokolták, amelyek a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók biztonságos közlekedését veszélyeztetik.

Kuvait szombat reggeltől napi mintegy 100 ezer hordóval csökkentette a kitermelését. A visszafogás vasárnaptól várhatóan a háromszorosára nő. Egy, a terveket ismerő forrás szerint

a további fokozatos mérséklés a tárolókapacitásoktól és a tengerszoros helyzetétől függ.

A kuvaiti állami olajvállalat vis maiort jelentett be az olaj- és finomítóitermék-értékesítési szerződéseire vonatkozóan. Az ország három finomítója – az az-Zaur, a Mina al-Ahmadi és a Mina Abdalláh – együttesen napi mintegy 1,4 millió hordós kapacitással rendelkezik. Ezek közül az az-Zaur a Közel-Kelet egyik legnagyobb olajfeldolgozó létesítménye.

Még több Gazdaság

Itt a lista, ezek a pártok kerülhetnek rá szavazólapra: harmadik a TISZA, hetedik a FIDESZ

Egyre többet tudni a Magyarországon elfoglalt ukrán pénzszállító ügyéről: megszólalt a Raiffeisen

Bekövetkezett a legrosszabb forgatókönyv: drámai szintre emelkedhet az olaj ára

Az Emírségek, amely januárban napi 3,5 millió hordót meghaladó kitermelésével a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) harmadik legnagyobb termelője volt, a szoros megkerülésével biztosítja az exportot. Az ADNOC egy napi 1,5 millió hordós kapacitású csővezetéket üzemeltet az ország keleti partján fekvő Fudzsajrába. Emellett a nemzetközi tárolólétesítményeit is igénybe veszi az ellátás fenntartásához. A szárazföldi kitermelés zavartalanul folytatódik.

A két OPEC-tagállam lépései egy szélesebb regionális válság részét képezik. Irak a hét elején kezdte visszafogni a termelést a megtelő tárolótartályok miatt.

Szaúd-Arábia leállította a legnagyobb finomítóját, Katar pedig a világ legnagyobb LNG-exportáló üzemét zárta be a dróncsapásokat követően.

Szaúd-Arábia a nyersolajának egy részét a Hormuzi-szorostól a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötővárosa felé irányította át. Mind az Emírségeket, mind Kuvaitot – más öböl menti államokhoz hasonlóan – iráni rakéta- és dróncsapások érték a kiterjedő közel-keleti háború során. A kuvaiti amerikai nagykövetséget találat érte, a dubaji amerikai konzulátust pedig szintén célba vették. A támadások következtében más infrastrukturális létesítmények is károsodtak a két országban.

Kapcsolódó cikkünk

Bekövetkezett a legrosszabb forgatókönyv: drámai szintre emelkedhet az olaj ára

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Christophe Viseux/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kemény csapással fenyegette meg Trump Teheránt, kezd kiéleződni az ellentét az iráni politikai és katonai vezetés között – Híreink az iráni háborúról szombaton
Óriási a felháborodás: váratlan és durva tankolási korlátot vezettek be egy magyar benzinkúton
Kiadta a figyelmeztetést a Valutaalap: jöhet az államcsőd, elképesztő bajban van a távoli ország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility