Rémálom az olajpiacon: Irán támadásai miatt sorra csökkentik a kitermelést a olajhatalmak

Az Abu-Dzabi Nemzeti Olajtársaság (ADNOC) közleményében jelezte, hogy a tengeri kitermelés szintjét a tárolókapacitásokhoz igazítja. További részleteket azonban nem közölt a vállalat. A Kuvaiti Kőolajtársaság (KPC) az olajmezőkön és a finomítókban egyaránt csökkenti a termelést. A lépést az iráni fenyegetésekkel indokolták, amelyek a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók biztonságos közlekedését veszélyeztetik.

Kuvait szombat reggeltől napi mintegy 100 ezer hordóval csökkentette a kitermelését. A visszafogás vasárnaptól várhatóan a háromszorosára nő. Egy, a terveket ismerő forrás szerint

a további fokozatos mérséklés a tárolókapacitásoktól és a tengerszoros helyzetétől függ.

A kuvaiti állami olajvállalat vis maiort jelentett be az olaj- és finomítóitermék-értékesítési szerződéseire vonatkozóan. Az ország három finomítója – az az-Zaur, a Mina al-Ahmadi és a Mina Abdalláh – együttesen napi mintegy 1,4 millió hordós kapacitással rendelkezik. Ezek közül az az-Zaur a Közel-Kelet egyik legnagyobb olajfeldolgozó létesítménye.

Az Emírségek, amely januárban napi 3,5 millió hordót meghaladó kitermelésével a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) harmadik legnagyobb termelője volt, a szoros megkerülésével biztosítja az exportot. Az ADNOC egy napi 1,5 millió hordós kapacitású csővezetéket üzemeltet az ország keleti partján fekvő Fudzsajrába. Emellett a nemzetközi tárolólétesítményeit is igénybe veszi az ellátás fenntartásához. A szárazföldi kitermelés zavartalanul folytatódik.

A két OPEC-tagállam lépései egy szélesebb regionális válság részét képezik. Irak a hét elején kezdte visszafogni a termelést a megtelő tárolótartályok miatt.

Szaúd-Arábia leállította a legnagyobb finomítóját, Katar pedig a világ legnagyobb LNG-exportáló üzemét zárta be a dróncsapásokat követően.

Szaúd-Arábia a nyersolajának egy részét a Hormuzi-szorostól a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötővárosa felé irányította át. Mind az Emírségeket, mind Kuvaitot – más öböl menti államokhoz hasonlóan – iráni rakéta- és dróncsapások érték a kiterjedő közel-keleti háború során. A kuvaiti amerikai nagykövetséget találat érte, a dubaji amerikai konzulátust pedig szintén célba vették. A támadások következtében más infrastrukturális létesítmények is károsodtak a két országban.

