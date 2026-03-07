  • Megjelenítés
Siralmas négy évet zárt a magyar gazdaság régiós összevetésben
Siralmas négy évet zárt a magyar gazdaság régiós összevetésben

A 2022 és 2025 közötti négy évben a magyar gazdaság bruttó hozzáadott értéke összesen 1 százalékkal nőtt. Ez a stagnálással felérő teljesítmény messze a leggyengébb a másik három V4-ország valamint két további szomszédunk, Horvátország és Románia hasonló adatával összevetve. Grafikonokon tekintjük át az elmúlt évek tendenciáit.

Az elmúlt négy évben a régiós országok mindegyikének legalább 3%-kal nőtt a gazdasági teljesítménye - a kivételt Magyarország jelenti, mélyen elmaradva ettől az összesen 1%-os növekedésével. 2022 első negyedévétől 2025 utolsó negyedévéig (a 2023 óta eurózóna-tag) Horvátország 13%-kal nőtt, a szlovák és lengyel gazdaság közel 8%-kal, a csehek 5,6%-kal, és még a kiigazítási kényszerbe kerülő románok is 3%-kal feljebb vannak, mint négy éve.

Mostani áttekintésünkben a bruttó hozzáadott érték (BHÉ) statisztikai kategóriát használjuk, ami az ágazatok teljesítményének összevetésére alkalmasabb. A BHÉ a GDP-től abban különbözik, hogy előbbi nem tartalmazza a termékadókat és támogatásokat. A kétféle mutatóból képzett növekedési indexek nem térnek el egymástól lényegesen.

A régió másik öt országa tehát - dacára annak, hogy a földrajzi, geopolitikai, világgazdasági stb. kitettségeik nagyon hasonlók -

érdemben jobb teljesítményt tudott nyújtani, mint a növekedésben teljesen elakadt Magyarország.

Ennek egyik oka, hogy egyik ország exportját sem ütötte meg annyira az európai gazdaságok gyengélkedése, mint a miénket. A magyar feldolgozóipar 10%-os zsugorodása messze a legrosszabb, és tavaly év végéig az egyetlen, amelyik nem mutatja a magára találás jeleit. A lengyel kivitel 14, a cseh 6%-kal nőtt az európai dekonjunktúra közepette, ami jelzi az exportszerkezetünk sérülékenységét.

A stagnálás mélyre küldte a beruházásokat is, ennek egyik kárvallottja az építőipar. Tulajdonképpen ahhoz képest, milyen mélyrepülést mutattak a vállalati fejlesztések, kapacitásbővítések, az ágazat egész jól megúszta, "csak" 8%-kal múlja alul négy évvel ezelőtti önmagát. Régiós összevetésben azonban ez is gyatra eredmény: a horvát építőipar ugyanezen időszak alatt a másfélszeresére nőtt, de bővült a román és cseh ágazat is.

A magyar gazdasági növekedés sajátossága, hogy a gyenge beruházási és export teljesítmény mellett a háztartások fogyasztása tartja benne a lelket. Ez így is van, ám ez nem jelenti azt, hogy a bővülés minden belső keresletre érzékeny területre egyformán kihat. A kereskedelmi szektor (magában foglalva a kis- és nagykereskedelmet egyaránt) például szintén mélyen a régiós átlag alatt teljesít. Míg a régió sikeresebb országai két számjegyű növekedésre is képesek voltak, addig Magyarországnak itt is a stagnálás maradt.

A másik gyakori megállapítás a mostani "növekedési" szerkezetünkre, hogy a lakossági fogyasztás nem annyira fizikai boltokban bővül, mint inkább az online világban, illetve a szolgáltatásoknál. Ez is igazolható a KSH számaival, ám ennek egy tipikus, és nem kis súlyú területén, a szórakoztatás, művészet ágazatban alig látszik a nyoma. Az elmúlt másfél év halvány növekedése arra volt elég, hogy már alig maradjon el a bruttó termelési érték a 2022-estől. Hasonlóan szerény eredményt csak Szlovákia mutat fel, a másik négy országban lendületes volt a kulturális ipar bővülése.

Vannak olyan területek, ahol a háztartások fogyasztása szép növekedést tudott generálni. Az egyik az információ, kommunikáció ágazat, ahol a nagy régiós szórás mellett átlagos lendületet láthatunk, igaz, inkább a vizsgált időszak elején:

Ennél is jobb relatív teljesítményt látunk a pénzügyi szektorban, ahol a 15% körüli növekedés a jobbak közé tartozik, ráadásul a hitelösztönző állami intézkedések miatt ez a lendület a következő negyedévekben is fennmaradhat.

Összességében tehát a régiós viszonylatban mért gazdasági teljesítményünk kifejezetten szerény volt az elmúlt négy évben. Általánosságban az szokott vigaszul szolgálni, hogy a régió egésze fokozatosan zárkózik fel az unió fejlettebb országaihoz, hiszen velük szemben megvan a növekedési előny, még Magyarországnak is. Figyelmeztető jel, hogy az utóbbi három évben már ez sem volt igaz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

