Siralmas négy évet zárt a magyar gazdaság régiós összevetésben

Az elmúlt négy évben a régiós országok mindegyikének legalább 3%-kal nőtt a gazdasági teljesítménye - a kivételt Magyarország jelenti, mélyen elmaradva ettől az összesen 1%-os növekedésével. 2022 első negyedévétől 2025 utolsó negyedévéig (a 2023 óta eurózóna-tag) Horvátország 13%-kal nőtt, a szlovák és lengyel gazdaság közel 8%-kal, a csehek 5,6%-kal, és még a kiigazítási kényszerbe kerülő románok is 3%-kal feljebb vannak, mint négy éve.
Mostani áttekintésünkben a bruttó hozzáadott érték (BHÉ) statisztikai kategóriát használjuk, ami az ágazatok teljesítményének összevetésére alkalmasabb. A BHÉ a GDP-től abban különbözik, hogy előbbi nem tartalmazza a termékadókat és támogatásokat. A kétféle mutatóból képzett növekedési indexek nem térnek el egymástól lényegesen.
A régió másik öt országa tehát - dacára annak, hogy a földrajzi, geopolitikai, világgazdasági stb. kitettségeik nagyon hasonlók -
érdemben jobb teljesítményt tudott nyújtani, mint a növekedésben teljesen elakadt Magyarország.
Ennek egyik oka, hogy egyik ország exportját sem ütötte meg annyira az európai gazdaságok gyengélkedése, mint a miénket. A magyar feldolgozóipar 10%-os zsugorodása messze a legrosszabb, és tavaly év végéig az egyetlen, amelyik nem mutatja a magára találás jeleit. A lengyel kivitel 14, a cseh 6%-kal nőtt az európai dekonjunktúra közepette, ami jelzi az exportszerkezetünk sérülékenységét.
A stagnálás mélyre küldte a beruházásokat is, ennek egyik kárvallottja az építőipar. Tulajdonképpen ahhoz képest, milyen mélyrepülést mutattak a vállalati fejlesztések, kapacitásbővítések, az ágazat egész jól megúszta, "csak" 8%-kal múlja alul négy évvel ezelőtti önmagát. Régiós összevetésben azonban ez is gyatra eredmény: a horvát építőipar ugyanezen időszak alatt a másfélszeresére nőtt, de bővült a román és cseh ágazat is.
A magyar gazdasági növekedés sajátossága, hogy a gyenge beruházási és export teljesítmény mellett a háztartások fogyasztása tartja benne a lelket. Ez így is van, ám ez nem jelenti azt, hogy a bővülés minden belső keresletre érzékeny területre egyformán kihat. A kereskedelmi szektor (magában foglalva a kis- és nagykereskedelmet egyaránt) például szintén mélyen a régiós átlag alatt teljesít. Míg a régió sikeresebb országai két számjegyű növekedésre is képesek voltak, addig Magyarországnak itt is a stagnálás maradt.
A másik gyakori megállapítás a mostani "növekedési" szerkezetünkre, hogy a lakossági fogyasztás nem annyira fizikai boltokban bővül, mint inkább az online világban, illetve a szolgáltatásoknál. Ez is igazolható a KSH számaival, ám ennek egy tipikus, és nem kis súlyú területén, a szórakoztatás, művészet ágazatban alig látszik a nyoma. Az elmúlt másfél év halvány növekedése arra volt elég, hogy már alig maradjon el a bruttó termelési érték a 2022-estől. Hasonlóan szerény eredményt csak Szlovákia mutat fel, a másik négy országban lendületes volt a kulturális ipar bővülése.
Vannak olyan területek, ahol a háztartások fogyasztása szép növekedést tudott generálni. Az egyik az információ, kommunikáció ágazat, ahol a nagy régiós szórás mellett átlagos lendületet láthatunk, igaz, inkább a vizsgált időszak elején:
Ennél is jobb relatív teljesítményt látunk a pénzügyi szektorban, ahol a 15% körüli növekedés a jobbak közé tartozik, ráadásul a hitelösztönző állami intézkedések miatt ez a lendület a következő negyedévekben is fennmaradhat.
Összességében tehát a régiós viszonylatban mért gazdasági teljesítményünk kifejezetten szerény volt az elmúlt négy évben. Általánosságban az szokott vigaszul szolgálni, hogy a régió egésze fokozatosan zárkózik fel az unió fejlettebb országaihoz, hiszen velük szemben megvan a növekedési előny, még Magyarországnak is. Figyelmeztető jel, hogy az utóbbi három évben már ez sem volt igaz.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Szinte minden magyart érint az uniós agrárpolitika reformja – A lakosság 85%-a egy kilométerre él agrárterületektől
Európában szinte ugyanilyen számokat látni.
Már nem kell sokat várni, és a mindennapjaink része lesz az a technológia, amivel a gondolatainkkal irányíthatunk
Kihívott kapott az amerikai Neuralink.
Miért mondja azt Irán, hogy nem lövi a szomszédos országokat, amikor jól láthatóan lövi őket? - Itt a lehetséges magyarázat
Túl hamar akart nagyot mondani az iráni elnök?
Drágulás a láthatáron: a világ legnagyobb hajózási vállalatának új pótdíja a boltok áraira is hatással lesz
Dominóeffektust indíthat el.
A Moody’s ismét leminősítette Budapestet, és egyre bizonytalanabb abban, hogy a kormány megmentené a fővárost
Romlik a likviditási helyzet.
Dubajban élő magyar lány: itt biztonságban érezzük magunkat, nem tervezek hazajönni
A fiatal nő a Portfolio-nak nyilatkozott a dubaji helyzetről.
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Értékpapírok könyvelése a KKV-knál: tipikus hibák és buktatók
Az értékpapírok könyvelése ma már nem csak a nagyvállalatok terepe: egyre több KKV tart állampapírt, kötvényt, részvényt, és közben gyakran megjelennek brókerszámlák, fedezeti ügyletek
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.