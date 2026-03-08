Amikor drágul az olaj, drágul minden: az olajár-átgyűrűzés mechanizmusa

Az iráni háború kitörésével gyorsan emelkedik az olajár, és már a hazai benzinkutakon is az árak emelkedését látjuk, a miniszterelnök pedig már a benzinárstopot sem tartja elképzelhetetlennek. Újra inflációs helyzet van, ezért ebben a cikkben levezetjük, hogy az olajárak emelkedése hogyan, milyen csatornákon keresztül és mikor okoznak inflációt a gazdaságban.

Az olaj szerepe a gazdasági termelésben

A kőolaj a modern gazdaságok egyik meghatározó termelési inputja. Közvetlen és közvetett formában szinte minden áru és szolgáltatás előállítási folyamatában jelen van, ami az olajpiac árváltozásait a teljes gazdasági rendszerre kiterjedő transzmissziós mechanizmussá teszi.

A közvetlen felhasználás a finomított termékeket foglalja magában: benzin, gázolaj, fűtőolaj, repülőgép-kerozin. Ezek fogyasztói ára szoros korrelációt mutat a nyersolaj piaci árával, bár az adórendszer, a finomítói kapacitáskihasználtság és a kereskedelmi árképzési döntések módosítják az áttétel mértékét.

A közvetett felhasználás ennél jóval szélesebb körű. A petrolkémiai ipar nyersolaj-alapú inputokból állít elő műanyagokat, szintetikus szálakat, festékeket, oldószereket és vegyipari alapanyagokat. Ezek a köztes (az intermedier) termékek beépülnek a feldolgozóipari értékláncokba, így a fogyasztási cikkek, az elektronika, a gyógyszeripari termékek és a csomagolóanyagok olajköltség-tartalma jelentősen meghaladja az energiafelhasználás alapján közvetlenül becsülhető értéket. Az energiaszektoron belül a gázárakkal való historikus korreláció tovább erősíti az iparági energiaköltségekre gyakorolt közvetett hatást.