Bejelentették: hamarosan korlátozzák az üzemanyagárakat egy európai országban

Giorgia Meloni, olasz miniszterelnök egy szombat esti videóüzenetben jelentette be, hogy
a gazdasági tárca már napok óta vizsgálja az úgynevezett "mozgó jövedéki adó" mechanizmusának aktiválását.
Ez a rendszer lehetővé teszi az állam számára, hogy a magasabb üzemanyagárak nyomán keletkező áfatöbbletet a benzin és a gázolaj jövedéki adójának mérséklésére fordítsa. Olaszországban a jövedéki adó a kiskereskedelmi ár jelentős részét teszi ki. Ezt az áfával ellentétben literenkénti fix összegként, nem pedig százalékos arányban vetik ki.
Az olasz kis- és mikrovállalkozásokat képviselő CGIA becslése szerint
a konfliktushoz köthető energiaár-emelkedés közel 10 milliárd eurós többletköltséget jelenthet a hazai cégeknek.
A közel-keleti konfliktussal kapcsolatos híreket folyamatosan frissülő tudósításunkban követjük:
Eközben az Unione Nazionale Consumatori fogyasztóvédelmi szervezet a jövedéki adó azonnali, 10 százalékos csökkentését sürgette.
A teherfuvarozók is riasztó számokkal álltak elő. A Ruote Libere kisvállalkozói szervezet figyelmeztetett, hogy az üzemanyag 37 százalékos áremelkedése kamiononként évi több mint 11 ezer eurós költségnövekedést okozhat. A gazdálkodókat tömörítő CIA agrárszövetség adatai szerint a mezőgazdasági gázolaj 30–35 százalékkal drágult. Ez megfelelő nemzeti és uniós támogatás hiányában könnyen ráfizetéses gazdálkodáshoz vezethet
Az elszálló üzemanyagárak kérdése Magyarországon is fontos téma a közel-keleti konfliktus kapcsán. Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli interjújában belengette, hogy ha kell, akkor az elszálló benzin- és dízelárak miatt "állami eszközökkel" fognak beavatkozni az árakba.
