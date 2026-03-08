  • Megjelenítés
Bejelentették: hamarosan korlátozzák az üzemanyagárakat egy európai országban
Bejelentették: hamarosan korlátozzák az üzemanyagárakat egy európai országban

Portfolio
Az olasz kormány az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentését fontolgatja, miután a közel-keleti konfliktus hatására emelkedő üzemanyagárak a vártnál magasabb áfabevételt eredményeztek. Az olasz vállalkozások szerint az energiaköltségek drasztikus növekedése súlyos terhet róhat a gazdaságra.

Giorgia Meloni, olasz miniszterelnök egy szombat esti videóüzenetben jelentette be, hogy

a gazdasági tárca már napok óta vizsgálja az úgynevezett "mozgó jövedéki adó" mechanizmusának aktiválását.

Ez a rendszer lehetővé teszi az állam számára, hogy a magasabb üzemanyagárak nyomán keletkező áfatöbbletet a benzin és a gázolaj jövedéki adójának mérséklésére fordítsa. Olaszországban a jövedéki adó a kiskereskedelmi ár jelentős részét teszi ki. Ezt az áfával ellentétben literenkénti fix összegként, nem pedig százalékos arányban vetik ki.

Az olasz kis- és mikrovállalkozásokat képviselő CGIA becslése szerint

a konfliktushoz köthető energiaár-emelkedés közel 10 milliárd eurós többletköltséget jelenthet a hazai cégeknek.

A közel-keleti konfliktussal kapcsolatos híreket folyamatosan frissülő tudósításunkban követjük:

Nem hagynak alább Teherán támadásai az öbölállamok ellen, konszenzus született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Eközben az Unione Nazionale Consumatori fogyasztóvédelmi szervezet a jövedéki adó azonnali, 10 százalékos csökkentését sürgette.

A teherfuvarozók is riasztó számokkal álltak elő. A Ruote Libere kisvállalkozói szervezet figyelmeztetett, hogy az üzemanyag 37 százalékos áremelkedése kamiononként évi több mint 11 ezer eurós költségnövekedést okozhat. A gazdálkodókat tömörítő CIA agrárszövetség adatai szerint a mezőgazdasági gázolaj 30–35 százalékkal drágult. Ez megfelelő nemzeti és uniós támogatás hiányában könnyen ráfizetéses gazdálkodáshoz vezethet

Az elszálló üzemanyagárak kérdése Magyarországon is fontos téma a közel-keleti konfliktus kapcsán. Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli interjújában belengette, hogy ha kell, akkor az elszálló benzin- és dízelárak miatt "állami eszközökkel" fognak beavatkozni az árakba.

Drágulás a láthatáron: a világ legnagyobb hajózási vállalatának új pótdíja a boltok áraira is hatással lesz

Kezd elszabadulni a pokol a benzinnél – Mennyire drága most Magyarországon tankolni?

Gulyás Gergely: "Egyelőre nincs tervben a benzinárstop"

