Eljárást indít az ukrán bank, amelynek lefoglalták a pénzszállítmányát a magyar hatóságok

Az ukrán Oscsadbank a Facebook-oldalán közzétett közleményében jelezte, hogy két területen is jogi eljárást indít, miután a héten a magyar Terrorelhárítási Központ (TEK) megállította a bank két Magyarországon áthaladó pénzszállító járművét, amely Ausztriából szállított nagy mennyiségű készpénzt és aranyat Ukrajna felé. Ahogy azt korábban megírtuk, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás gyanúja miatt nyomozást indított az ügyben, a bank hét alkalmazottját pedig pedig őrizetbe vették, később pedig kiutasítottak az országból.
Egyrészt fellebbezést nyújtanak be hét alkalmazottjuk Magyarországról történő kiutasítása miatt. Arra hivatkoznak, hogy a munkatársak a több mint egynapos fogva tartásuk során nem kaptak konzuli és jogi segítséget. Másrészt
pert indítanak a lefoglalt értékek – két pénzszállító jármű, 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm befektetési arany – visszaszerzéséért.
A bank álláspontja szerint a szállítmány a Raiffeisen Bank Austriával kötött nemzetközi megállapodás keretében, a nemzetközi fuvarozási szabályoknak és az európai vámeljárásoknak megfelelően közlekedett. Közleményükben hangsúlyozzák, hogy érvényes nemzetközi szállítási engedéllyel rendelkeznek. Kiemelték továbbá, hogy a háború kitörése óta hetente zajlanak hasonló, kizárólag szárazföldi úton lebonyolított értékszállítások a két pénzintézet között.
Gerhard Bösch, a PrivatBank egykori osztrák vezérigazgatója szombaton megerősítette ezt az álláspontot, és nevetségesnek nevezte a pénzmosás gyanúját. Bösch szerint az ukrán repülőterek lezárása óta Magyarország központi tranzitorszerepet tölt be az Ukrajnába irányuló készpénzszállításokban, ami egy teljesen megszokott gyakorlat.
A Raiffeisen Bank International az osztrák APA hírügynökségnek banktitokra hivatkozva nem erősítette meg a szállítmány tényét.
Címlapkép forrása: MTI Fotó
