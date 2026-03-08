Elképesztő összegeket lehet keresni ezekben a különleges, sokszor igen veszélyes állásokban

Sok esetben még a felsővezetői béreket is messze meghaladó fizetést visznek haza azok a szakemberek, akik különleges, gyakran veszélyes vagy első hallásra abszurdnak tűnő munkákat végeznek el. Ezek a pozíciók ritka skilleket, speciális pszichés alkalmasságot vagy extrém körülmények elviselését követelik meg.

Women's Money & Mindset Day 2026 Hogyan hoznak a nők pénzügyi döntéseket – és mi minden befolyásolja ezeket a számokon túl? A Women’s Money & Mindset Day a pénzhez, kockázathoz és jövőhöz való viszonyt vizsgálja női szemmel.

Prémiumkarrier, avagy a veszélyzóna lovagjai

A különleges állások egy része az élménygazdaságból nőtt ki: ide tartoznak az Egyesült Államok nyugati partvidékén forintra átszámítva óránként akár 16-33 ezer forintot kereső kutyaszörfoktatók, a prémiumautó-gyártásban dolgozó illatértékelők vagy illatfelelősök. Az ő dolguk biztosítani, hogy a felső szegmensbe pozicionált új autók belső tere hetekkel, hónapokkal a vásárlás után is kellemes maradjon. A mérnöki végzettség mellett általában minőségbiztosítási képzettséget is birtokolniuk kell, cserébe viszont a fizetésük elérheti az évi 20-30 millió forintot.

A bérelhető koszorúslányok és esküvői tanúk karrierje ugyan kérészéletű, de alkalmanként akár hétszámjegyű összeget is zsebre tehetnek. A professzionális bridesmaid-for-hire szolgáltatók csomagjai általában 1800-2700 dollár (0,7-1,1 millió forint) körül indulnak, ehhez jöhetnek a kiegészítések (előzetes találkozók, családi történetek betanulása, eseményeken való részvétel). A teljes csomag ára akár 5-5700 dollárt, azaz az 1,95-2,22 millió forintot is elérheti. Igaz, ez az összeg általában már a ruha bérlését is fedezi.

Elsőre abszurdnak tűnhet az ötlet, mégis egész iparág települt a koszorúslányok bérlésére. Az okok, ami miatt valaki igénybe veszi a szolgáltatást, sokrétűek lehetnek a megszakadt régi barátságoktól a külföldre költözésen át a személyes konfliktusok elkerülésééig. Egy profi, bérelhető koszorúslány ugyanis nem csak mosolyog a képeken, hanem segít az öltözködésnél, kezeli a váratlan helyzeteket, figyel az időzítésre, érzelmileg támogat, szükség esetén összefogja, terelgeti a vendégsereget, és semmiképpen nem lopja el a show-t a menyasszony elől.