  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Irán bombázása így üthet vissza az amerikai demokráciára

Nehéz neheztelni azokra, akik azon iráni teokraták bukását ünneplik, akik honfitársaik tömegeit lőtték agyon - egyes becslések szerint csak az elmúlt néhány hónapban 30 ezret. Ugyanakkor az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen indított légitámadás az ellenőrizetlen, jogellenes és önkényes erőszak olyan időszakát vetíti előre, amelyet nehéz lesz megfékezni.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Az amerikaiaknak és a feltételezett barátaiknak a világban a mostani erőszak népszerűtlen célpontjain túl kellene tekinteniük, és fel kellene tenniük a kérdést, hogy a jövőben hogyan lehet ilyen erőszakot alkalmazni. Egy olyan elnökkel, aki nem törődik a tényekkel vagy a törvényességgel, a válasz kellemetlen:

az állami erőszakot nemcsak nemzetközi színtéren és nemcsak zsarnoki rezsimek ellen lehet alkalmazni, hanem odahaza is, az "ellenségnek" tekintett emberek ellen.

Egy különös egybeesés mutat rá erre a kockázatra: ugyanazon a napon, amikor a bombák elkezdtek hullani Teheránra, a Washington Post arról számolt be, hogy a Fehér Ház hamarosan egy végrehajtási rendeletet adhat ki, amelyben magának tulajdonítja a jogot annak ellenőrzésére, hogy az emberek hogyan és mikor szavazhatnak a közelgő novemberi félidős választásokon.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility