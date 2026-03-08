Irán bombázása így üthet vissza az amerikai demokráciára

Nehéz neheztelni azokra, akik azon iráni teokraták bukását ünneplik, akik honfitársaik tömegeit lőtték agyon - egyes becslések szerint csak az elmúlt néhány hónapban 30 ezret. Ugyanakkor az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen indított légitámadás az ellenőrizetlen, jogellenes és önkényes erőszak olyan időszakát vetíti előre, amelyet nehéz lesz megfékezni.

Az amerikaiaknak és a feltételezett barátaiknak a világban a mostani erőszak népszerűtlen célpontjain túl kellene tekinteniük, és fel kellene tenniük a kérdést, hogy a jövőben hogyan lehet ilyen erőszakot alkalmazni. Egy olyan elnökkel, aki nem törődik a tényekkel vagy a törvényességgel, a válasz kellemetlen:

az állami erőszakot nemcsak nemzetközi színtéren és nemcsak zsarnoki rezsimek ellen lehet alkalmazni, hanem odahaza is, az "ellenségnek" tekintett emberek ellen.

Egy különös egybeesés mutat rá erre a kockázatra: ugyanazon a napon, amikor a bombák elkezdtek hullani Teheránra, a Washington Post arról számolt be, hogy a Fehér Ház hamarosan egy végrehajtási rendeletet adhat ki, amelyben magának tulajdonítja a jogot annak ellenőrzésére, hogy az emberek hogyan és mikor szavazhatnak a közelgő novemberi félidős választásokon.