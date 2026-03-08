Irán bombázása így üthet vissza az amerikai demokráciára

Az amerikaiaknak és a feltételezett barátaiknak a világban a mostani erőszak népszerűtlen célpontjain túl kellene tekinteniük, és fel kellene tenniük a kérdést, hogy a jövőben hogyan lehet ilyen erőszakot alkalmazni. Egy olyan elnökkel, aki nem törődik a tényekkel vagy a törvényességgel, a válasz kellemetlen:
az állami erőszakot nemcsak nemzetközi színtéren és nemcsak zsarnoki rezsimek ellen lehet alkalmazni, hanem odahaza is, az "ellenségnek" tekintett emberek ellen.
Egy különös egybeesés mutat rá erre a kockázatra: ugyanazon a napon, amikor a bombák elkezdtek hullani Teheránra, a Washington Post arról számolt be, hogy a Fehér Ház hamarosan egy végrehajtási rendeletet adhat ki, amelyben magának tulajdonítja a jogot annak ellenőrzésére, hogy az emberek hogyan és mikor szavazhatnak a közelgő novemberi félidős választásokon.
