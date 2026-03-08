Lezárták az M5-ös autópályát baleset miatt

Baleset miatt lezárták az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalát Kisteleknél vasárnap reggel - közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n.

A baleset nem sokkal reggel 7 óra előtt történt a sztráda 144-es kilométerénél. A helyszíni szemle és műszaki mentés idejére a Szeged felé vezető pályatestet lezárták. A rendőrök a forgalmat a kisteleki csomópont irányába terelik.

A katasztrófavédelem a honlapján azt közölte, hogy egy kamion és egy vontató jármű ütközött össze. A kisteleki hivatásos és önkéntes tűzoltók mellett mentő is érkezett a helyszínre.